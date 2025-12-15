Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Tragédia

Egy hétig feküdt holtan budapesti albérletében a 22 éves fiatal

gyász

„Amikor meghalt, a szeme csukva volt, és a szíve kitárva” – ezek voltak a meggyilkolt Rob Reiner legjobb filmjei

53 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendező több műfajban is kipróbálta magát, valamennyi nagyon jól működött számára. Rob Reiner filmje indította el Kathy Batest filmes pályáján, melyért egyből Oscar-díjat is nyert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászEgy becsületbeli ügytortúra

Rob Reiner halála az amire nem tudtunk felkészülni. Neve megkerülhetetlen volt a filmvilágban, számos Oscar-díjas filmben ott hagyta a nyomát és színészként is kipróbálta magát. Meggyilkolásának körülményeit a rendőrség azóta is vizsgálja, Rob Reiner fia, Nick Reiner is gyanúba került az ügy kapcsán. A legendás rendezőre legjobb filmjeivel emlékezünk.

FILE - Writer-director Rob Reiner poses for a portrait, May 2, 2016, in New York. (Photo by Brian Ach/Invision/AP, File)
A Rob Reiner filmek sora nem folytatódik... (Fotó: Brian Ach / PA Wire)

Ezek a tragikus körülmények közt elhunyt Rob Reiner legikonikusabb rendezései

A herceg menyasszonya (The Princess Bride)

Ágybeteg unokájának mesél a Columbo filmek után megfáradt Peter Falk egy lovász fiúból lett kalózról (Cary Elwes), aki a hercegnő (Robin Wright) kegyeiért küzd a filmvilág egyik legszellemesebb mesetörténetében. A forgatókönyv különsen erős volt ebben a filmben, több mondat is szállóide maradt belőle, legfőképp a Vizzini (Wallace Shawn) által sokszor tévesen használt „Elképzelhetetlen!” és a bosszúra készülő kardvívó (Mandy Patinkin) legendás monológja: „Hello, Inigo Montoya vagyok, megölted az apámat, készülj a halálra.” Utóbbi mondatot egyébként marketing képzéseken is gyakran felhozzák pozitív példaként, mivel — némileg viccesen fogalmazva — tartalmaz egy illedelmes köszönést, egy releváns kapcsolódást az érintett személlyel és bemutatja a felé nyújtott elvárásait.

Liam Neeson jelentkezett Fezzik, az óriás szerepére. 193 centiméteres magasságával azt hinné az ember, hogy egyértelműen övé a szerep, de Reiner alkalmasabbnak találta a pankrátor André René Roussimoffot. Nos, igaza volt.

THE PRINCESS BRIDE (1987) CARY ELWES; MANDY PATINKIN PRB 013 P Credit: Moviestore Collection/face to face - Editorial use only -
A herceg menyasszonya valahol tündérmese paródia volt, de ha nem szólnak lehet, fel se tűnik (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Harry és Sally (When Harry Met Sally)

A Harry és Sally az egyik legszebb romantikus sztori, melyben Billy Crystal és Meg Ryan karaktereinek sorsa újra és újra összefonódik. A filmben végigkövethetjük hogyan alakul különös kapcsolatuk, hogyan keveredik köztük a barátság, szerelem és féltékenység és hogy mindezek mellett mennyire félnek elismerni az igazi érzéseiket. Kevesen tudják, hogy a film valahol Rob Reiner saját szingli időszakban szerzett élményeiből merítkezik  és a sors iróniája, hogy a feleségét, Michele Singer Reinert, akivel halálukig együtt volt, ekkor ismerte meg.

'When Harry Met Sally' by Rob Reiner; starring Meg Ryan, Billy Crystal. Made in USA, 1989.
A kilencvenes, kora kétezres évek óta kicsit mindketten kikoptak a köztudatból, de a filmjeik maradandóak (Fotó: KPA)

Tortúra (Misery)

Stephen King mindig nagyon vérmesen áll a regényeiből készült adaptációkhoz, de a Rob Reiner filmek mindig betaláltak még ő nála is. Az Állj mellém! című filmje után a következő feldolgozása a Tortúra volt Kathy Bates és James Caan főszereplésével. A sztori javarészt egy házban játszódik, ahol egy rajongó tartózkodásra kényszeríti kedvenc íróját, amíg nem írja át a várva várt regényének számára kellemetlen részleteit. A film Kathy Bates számára különösen fontos mérföldkő volt, mert ezzel tört be a filmvilágba és bár folyamatosan rosszul érezte magát az erőszakos jelenetek miatt, végül elvitte a legjobb főszereplőnek járó Oscar-díjat. King annyira izgult a filmen, hogy a premier idején még kiabált is a filmvászonnal — nem semmi eredmény az egyébként faarcú írótól, aki semmivel nincs megelégedve.

Nach einem Autounfall im Schneesturm, gert der erfolgreiche Schriftsteller Paul Sheldon in die Hnde der ehemaligen Kranken-schwester Annie Wilkes (KATHY BATES), die ihn in einem einsamen Landhaus pflegt. Die begeisterte Leserin seiner Romane entpuppt sich als Psycho-pathin, die den Schriftsteller gefangenhlt und ihn mit brachialen Mitteln dazu zwingt, die Heldin seiner Erfolgsserie wieder zum Leben zu erwecken... N , 15KPARTL2STE
Ez volt az a jelenet, aminél Stephen King nem tudott megülni a székén izgalmában (Fotó: HIP / HIP)

Egy becsületbeli ügy (A Few Good Men)

Az Egy becsületbeli ügy egy négy Oscarra is jelölt izgalmas katonadráma, melyben egy ügyvéd igyekszik megvédeni két tengerészgyalogost társuk meggyilkolásának ügyében. Egyszerre szól a katonák egyéni felelősségéről, katonai hierarchiáról, a parancsok vak követéséről és egyéb erkölcsi kérdésekről, mely a katonaságot érintheti. Igazi sztárparádé, melyben megjelenik Tom Cruise, Demi Moore, valamint Jack Nicholson karrierjének egyik leghíresebb, velőt rázó, mélyen kifakadós monológját hozta a szabadságról, melynek komoly ára van: "És mihez kezdene az igazsággal?!"

A bakancslista (The Bucket List)

Jack Nicholson ezután A bakancslistán dolgozott együtt Rob Reinerrel, hozzájuk csatlakozott a legendás orgánumú Morgan Freeman. A sztori két idős rákbetegről szól, akik halandóságukkal szembesülve létrehozzák saját bakancslistájukat, avagy egy listát dolgokkal, amiket véghez vinnének mielőtt úgymond feldobják a bakancsot. Ez már önmagában többeket inspirált arra, hogy egyrészt kicsit jobban éljenek a mának, másrészt, hogy ők is elkészítsék saját bakancslistájukat a legfontosabb dolgokkal ő számukra. Ezek után érdekes lehet, vajon volt-e Rob Reinernek saját listája és mi maradhatott benne megoldatlanul.

"Ma sem állíthatom, hogy képes vagyok egy ember életének értékét megbecsülni, de egyet kijelenthetek: tudom, hogy amikor meghalt, a szeme csukva volt, és a szíve kitárva." – Hangzik el a megunhatatlan klasszikusban.

RELEASE DATE: Dec 25, 2007. MOVIE TITLE: The Bucket List. STUDIO: Storyline Entertainment. PLOT: Corporate billionaire Edward Cole and working class mechanic Carter Chambers have nothing in common except for their terminal illnesses. While sharing a hospital room together, they decide to leave it and do all the things they have ever wanted to do before they die according to their bucket list. In the process, both of them heal each other, become unlikely friends, and ultimately find the joy in life. PICTURED: JACK NICHOLSON as Edward and MORGAN FREEMAN as Carter.
A bakancslistától még a legszőrösebb szívű emberek is elérzékenyülnek (Fotó: Storyline Entertainment / ZUMA PRESS)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!