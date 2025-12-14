Al Pacino máig ezt a filmjét imádja leginkább: Titkok A sebhelyesarcúról

Szó szerint a nullából a csúcsra jutó, nem túl jó vágású gengszter, arcán egy méretes vágással. Tony Montana, avagy a Sebhelyesarcú sötét története egy tótágas eltérés volt a Keresztapa után megszokott elegáns maffiafőnök szerepétől és mint olyan, Brian De Palma és Oliver Stone egy igen kockázatos kísérletezése.

Az Al Pacino filmek végül nem maradtak örökké a maffiasztorik skatulyájában, de azért máig jól állnak neki ezek a szerepek (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A Sebhelyesarcú mindenhol felkavarta az állóvizet, senki nem látott ilyet ezelőtt

A történet egy valós történelmi eseményből indul ki, amikor a nyolcvanas évek elején Fidel Castro megnyitotta a Mariel kikötőt, és szabad utat engedett mindenkinek, akit az USA be tudott fogadni. A zűrös hátterű Tony Montana (Al Pacino) is élt ezzel a lehetőséggel és nulla ismertséggel ő is megvetette lábát Miamiban. Majd megtalálja a helyi alvilág feje, Frank Lopez (Robert Loggia), aki bizalmat szavaz neki, hogy ő alatta dolgozzon. Tony viszont nem egy kiszolgáló típus, mindig többet akar és így szép lassan átveszi a helyét a drogbizniszben. Kérdés, hogy meg tudja-e tartani ezt a hatalmat.

A filmet egyértelműen Al Pacino viszi a hátán. Tony Montana egy igazi féreg, aki fittyet hány a világ szabályaira és az emberségre. Hitelesen követhetjük végig, hogy egy hasonló figura miképpen kerülhet aljas játszmákkal az alvilág élére.

A maga idejében alaposan megosztotta a szakmát a film: a rendezésért Brian De Palmát Arany Málna-díjra jelölték, viszont színészi játékukért Al Pacino, Steven Bauer, a zenéért pedig Giorgio Moroder Golden Globe-jelölést kaptak. Nem is értjük ezt, hisz ma már elképzelni se tudjuk a maffiafilmek felhozatalát nélküle. Állítólag a híres író, Kurt Vonnegut annyira elborzadt a film elején látható láncfűrészes jeleneten, hogy ki is ment a moziteremből. Egy olyan filmről beszélünk, amiben 56 ember halálát követhetjük nyomon és a "f*ck" szócska 195-ször hangzik el — mely akkoriban rekordnak számított — szóval egyértelműen nem a gyenge gyomrúaknak készült.

A kubai bevándorlók közössége kifejezetten ellenezte a filmet, hiszen erősen azt sugallja, hogy Castro hajójával javarészt bűnözők érkeztek Amerikába. A mozikban nem is lett nagy siker, de a VHS és későbbi DVD eladások révén végül megtalálta rajongóit. A filmből szállóigévé váltak olyan mondatok, mint a „Kívánjatok jó éjszakát a rosszfiúnak” és az „Üdvözöljétek a kis barátomat”.