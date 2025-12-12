Véres állásinterjú: a Squid Game sztárja szó szerint ölni tudna álmai munkájáért

Az utóbbi években még inkább Dél-Koreára, filmjeire és sorozataira szegeződött a figyelem. Ebben oroszlánrésze volt a Squid Game Netflix-sorozatának, amely új korszakot nyitott a helyi filmezésben. A legendás Park Chan-wook idén a Nincs más választás című tragikomédiával tért vissza a díjátadószezon legjobbjai közé, és ezt a szakma rögtön három Golden Globe-jelöléssel honorálta. A mesternek szerencsére még mindig van mondanivalója, és bár a film nem lesz a következő mesterműve, fekete humora, nyugtalan története és sokkoló mondanivalója annyira univerzális, hogy még évekig beszélni fognak róla.
Squid Game-sorozat helyett a valóság
Az utóbbi évek legnagyobb mumusa mindenki számára az AI. Sokan partnerként tekintenek rá, számos területen segíti a világunkat a mesterséges intelligencia, de az is tény, hogy sok szakma éveken belül eltűnhet vagy jelentéktelenné válhat. A robotika és az AI problémájával nap mint nap szembesülünk: rengeteg állás szűnik meg vagy alakul át, hiszen egy gép olcsóbb és gyorsabb, nem kér szabit, nem beteg a gyereke, és még TB-t sem kell utána fizetni.Ezen belül is akadnak egyre kevésbé releváns szakmák, mint a film alapját adó papírkészítés. Egyre kevesebb papírt használunk; online újságokat olvasunk, e-bookot, és levél helyett e-mailt írunk. A papír ebben a történetben egy régi világ metaforája.
Man-su tisztes családapa, papíripari gépész: szép háza van, két gyereke, igazi „született feleség” neje, tini fia és egy lánya, aki legalább akkora csodagyerek, mint Mozart a maga korában. Huszonöt éve az ország elismert papíripari mérnöke, ám a robotika és az AI őket is utoléri. Az amerikai befektetők drasztikus létszámcsökkentése után a férfi az utcán találja magát. Egyik állásinterjú követi a másikat, a piac egyre szűkül, és bizony vannak nála is képzettebb munkaerők — kivéve, ha valami rejtélyes oknál fogva kikerülnének a képből.
Ölni tudnánk egy állásért
Park Chan-wook biztosan számtalanszor hallotta már ezt a mondatot, sőt magunk is kiejthettük már, ha egy álommeló jött velünk szembe. De tényleg megtennénk, ha így biztosan a miénk lenne a pozíció? Ezzel a gondolattal játszik el a rendező, és ehhez az abszurd, fekete humor műfaját hívja segítségül. Man-su igazán leleményesen, rafinált módon készíti elő a tervét. Más kérdés, hogy ez az egyszerű, botcsinálta jó ember képes-e valóban kioltani valaki életét azért, hogy neki és a családjának jobb legyen. A Nincs más választás nemcsak Man-su kálváriája, hanem a világunké is, ahol a globalizáció gyorsulása miatt éveken belül milliónyi Man-su rohangálhat az utcákon.
Sokan fordulhatnak az önpusztítás irányába, vagy akár véres valósággá is válhat a film története. Szerencsére a film nem veszi mindenhol véresen komolyan magát: az első kiszemelt áldozattal való találkozás az év egyik legviccesebb és legszürreálisabb pillanata. A téma komolyságát Park Chan-wook fekete, néhol már beteges humorral oldja. Filmje nem olyan véres, mint az Oldboy, azonban akadnak sokkoló, embert próbáló pillanatok — például a foghúzás vagy hogy hogyan lehet egy testet a lehető legkisebbre összecsomagolni. Ezek a jelenetek próbára teszik az átlag néző gyomrát, de a rendező szerencsére nem viszi őket túlzásba.
Mókás játékmester
A film legnagyobb erőssége a főszereplő, a játékáért Golden Globe-ra jelölt Lee Byung-hun. A nagyközönség a Squid Game Főemberéként ismerte meg az utóbbi években; szabályos arcélével tökéletesen hozta a sorozat kegyetlen figuráját. A dél-koreai sztárról most azonban kiderül, hogy kifejezetten erős komikusi vénája van: a bénázó kisember egyszerre irtózatosan vicces és tragikus, miközben fokról fokra veszti el emberi mivoltát. Nem viszi túlzásba, mint Michael Douglas az Összeomlás-ban, de nem is megy át realisztikus szociodrámába, mint az Én, Daniel Blake címszereplője. Lee Byung-hunnak ez a film kiváló belépő lehet Hollywoodba — reméljük, hogy nem csak béna főgonoszokat osztanak majd rá a stúdiók.
Miért nem lett mestermű a Nincs más választás? Leginkább a vége miatt. A 139 perces játékidő helyenként így is embert próbáló, néhol döcög a sztori, lassú, sokat időzünk el a feleség–férj viszonyán — mindezt még elnéznénk, ha a befejezés nem lenne már-már sci-fibe hajló. A finálé ugyanis egy olyan fordulatot hoz, amelyre gyakorlatilag semmi sem készítette fel a nézőt. Az üzenet ettől még átjön: a happy endet egészen máshogy értelmezik, és ott a szürreális gondolat is — a világ forgását nem tudjuk megállítani, egyszerűen forgunk vele, mert nincs más választásunk.
10/8,5