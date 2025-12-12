Véres állásinterjú: a Squid Game sztárja szó szerint ölni tudna álmai munkájáért

Az utóbbi években még inkább Dél-Koreára, filmjeire és sorozataira szegeződött a figyelem. Ebben oroszlánrésze volt a Squid Game Netflix-sorozatának, amely új korszakot nyitott a helyi filmezésben. A legendás Park Chan-wook idén a Nincs más választás című tragikomédiával tért vissza a díjátadószezon legjobbjai közé, és ezt a szakma rögtön három Golden Globe-jelöléssel honorálta. A mesternek szerencsére még mindig van mondanivalója, és bár a film nem lesz a következő mesterműve, fekete humora, nyugtalan története és sokkoló mondanivalója annyira univerzális, hogy még évekig beszélni fognak róla.

Nincs más választása a Squid Game sztárjának (Fotó: CJ Entertainment)

Squid Game-sorozat helyett a valóság

Az utóbbi évek legnagyobb mumusa mindenki számára az AI. Sokan partnerként tekintenek rá, számos területen segíti a világunkat a mesterséges intelligencia, de az is tény, hogy sok szakma éveken belül eltűnhet vagy jelentéktelenné válhat. A robotika és az AI problémájával nap mint nap szembesülünk: rengeteg állás szűnik meg vagy alakul át, hiszen egy gép olcsóbb és gyorsabb, nem kér szabit, nem beteg a gyereke, és még TB-t sem kell utána fizetni.Ezen belül is akadnak egyre kevésbé releváns szakmák, mint a film alapját adó papírkészítés. Egyre kevesebb papírt használunk; online újságokat olvasunk, e-bookot, és levél helyett e-mailt írunk. A papír ebben a történetben egy régi világ metaforája.

A családi idillnek pénz nélkül vége? (Fotó: CJ Entertainment)

Man-su tisztes családapa, papíripari gépész: szép háza van, két gyereke, igazi „született feleség” neje, tini fia és egy lánya, aki legalább akkora csodagyerek, mint Mozart a maga korában. Huszonöt éve az ország elismert papíripari mérnöke, ám a robotika és az AI őket is utoléri. Az amerikai befektetők drasztikus létszámcsökkentése után a férfi az utcán találja magát. Egyik állásinterjú követi a másikat, a piac egyre szűkül, és bizony vannak nála is képzettebb munkaerők — kivéve, ha valami rejtélyes oknál fogva kikerülnének a képből.

Ölni tudnánk egy állásért

Kell a munka, inkább kinyírja a riválisait Man-su (Fotó: CJ Entertainment)

Park Chan-wook biztosan számtalanszor hallotta már ezt a mondatot, sőt magunk is kiejthettük már, ha egy álommeló jött velünk szembe. De tényleg megtennénk, ha így biztosan a miénk lenne a pozíció? Ezzel a gondolattal játszik el a rendező, és ehhez az abszurd, fekete humor műfaját hívja segítségül. Man-su igazán leleményesen, rafinált módon készíti elő a tervét. Más kérdés, hogy ez az egyszerű, botcsinálta jó ember képes-e valóban kioltani valaki életét azért, hogy neki és a családjának jobb legyen. A Nincs más választás nemcsak Man-su kálváriája, hanem a világunké is, ahol a globalizáció gyorsulása miatt éveken belül milliónyi Man-su rohangálhat az utcákon.