A Stranger Things elbújhat: a gyilkos bohócé lett az év sorozata az internet szerint

Mióta november 27-én elstartolt a Stranger Things 5. évada, az internet szinte minden platformján csakis a Netflix népszerű sorozatáról beszélnek az emberek. Ám, ez még korántsem egyenlő azzal, hogy a széria fináléja sikeres is lenne, miután a záróakkordot rengeteg kritika éri. De leginkább annak főszereplőit, a coming out-jelenettel előálló Noah Schnappot, valamint az arcplasztikái miatt a mimikáitól teljesen megváló Millie Bobby Brownt. Az utolsó évadra teljesen érdektelenné váló Stranger Things dolgát emellett az sem könnyíti meg, hogy a Netflix túlpartján, az HBO Maxon, egy komoly kihívóra akadt a Welcome to Derry képében, mely akár hosszú évekre elcsenheti a reflektorfényt a leköszönő sorozattól.

A Stranger Things 5. évadában csalódott rajongók az HBO Maxon találtak maguknak lehetőséget a vigasztalódásra (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

A Welcome to Derry az új Stranger Things?

Az október 26-án bemutatott Welcome to Derry cselekménye a hírhedt Stephen King-karakter, Pennywise körül forog, aki ezúttal 1962-ben hozza rá a frászt egy csapat gyerekre, megismertetve a nézőkkel Derry történetének egy korábbi, véráztatta fejezetét. A brutális nyitánnyal és gyomorforgató jelenetekkel kecsegtető sorozatra hamar ráharaptak az HBO Max nézői, a műfaji azonosság, valamint a cselekmény és a karakterek közötti hasonlóság miatt pedig óhatatlanul elkezdődött a Stranger Thingsszel való összehasonlítása.

A legnézettebb HBO Max-sorozatok listavezetőnek számító Welcome to Derry-ben Bill Skarsgard is visszatért Pennywise szerepében (Fotó: New Line Cinema / Entertainment Pictures)

Az eredmény pedig több mint csúfos a Netflix szériája számára: Majdnem az egész net a Welcome to Derryt tartja jobb sorozatnak!

Miután megnéztem a Welcome to Derryt, a Stranger Things olyan volt, mintha valami gyenge Disney Channel-műsort néznék…

– írta az egyik kommentelő Instagramon, akinek véleményét több ezren kedvelték, és még többen osztották meg ehhez hasonló nézetüket.

Természetesen voltak olyan hozzászólók is, akik relációs jel helyett inkább egyenlőségjelet tesznek a két show közé, mivel ugyanúgy kedvelik a Stranger Thingst és a Welcome to Derryt is. A különbség viszont az a két sorozat között, hogy az HBO szériája nem ér véget idén, sőt, még csak most jön majd a java.

Ez még csupán a kezdet

Még csak két hete, hogy véget ért a Welcome to Derry első évada, mindenki azon töpreng, hogy mégis meddig kell várni a folytatásig. Bár a hamarosan új kézre kerülő HBO hivatalosan nem erősítette még meg, hogy valóban érkezik-e a második felvonás, a rajongók már most körmüket rágják, és a folytatásra való igényüket jelezték is az alkotók felé. Az egyik társkreátor, Barbara Muschietti Redditen viszont válaszul megnyugtatta a fanbázist, nem kell éveket várni a folytatásra, mint ahogy az más sorozatok esetében divat mostanság.