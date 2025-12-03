Stranger Things gázsik: Hihetetlen összegeket keresnek a széria sztárjai

A sztárok gázsija mindig érdekes kérdés, tekintve, hogy a filmtörténet kezdeti fázisaitól napjainkig szinte felfoghatatlan mértékű ugráson ment keresztül. Bár már a Hollywoodi Aranykorban is bőven a filmcsillagok képezték a világ gazdagabb rétegének egy bizonyos szintjét, napjainkra ez hatványozottan igaz. A Stranger Things ötödik évadának büdzséje már így is akkorára rúgott, hogy a Netflix jelenlegi kínálatának legdrágább produkciójává vált, de ez nem csupán a speciális effektekre elköltött összegek miatt alakult így, hanem a sorozatban szereplő színészek fizetése is jelentősen megugrott a fináléra. Nézzük, mennyi az annyi!

Mi is pont ilyen arcot vágtunk, mikor megtudtuk Winona Ryder Stranger Things-es fizetését (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Stranger Things ötödik évad: Mennyit kaszáltak a sorozat sztárjai?

A legmagasabb kategória: Winona Ryder, Millie Bobby Brown és David Harbour

Winona Ryder szakmai tapasztalata okán a széria legdrágább szereplője, ráadásul az ötödik évadra fizuemelést is kapott a Dracula film sztárja. Az első évados 800.000 dolláros gázsija a záró szezonra már 9 millió dollárra rúg, ezzel a Stranger Things legjobban fizetett„dolgozói”” között foglal helyet. Jake Bongiovi feleségének fizetéséről nincs konkrét információ, ennek oka, hogy a fiatal színésznő külön szerződésben áll a Netflix-szel egyéb projektjei miatt. Az Enola Holmes-franchise bevételeiből is szép summát tehet zsebre, illetve új nagyjátékfilmje, az Elektronikus állam – melyben Chris Pratt-tel játszik – szintén február óta termeli neki a busás összegeket. Annyit mindenesetre tudunk, hogy az Enola Holmes második részéért 10 millió dollárral lett gazdagabb. A mostanában botrányok övezte David Harbour szintén az élvonalban helyezkedik el fizetések terén, Winona Ryderhez hasonlóan 9 milliót vihet haza a Duffer testvérek sorozatának záró epizódjaiért.

A botrányok ellenére David Harbour is a legjobban kereső színészek között foglal helyet a Stranger Thingsben (Fotó: Billy Bennight)

A Stranger Things gyerekei: Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Caleb McLaughlin és Gaten Matarazzo

A Mike Wheelert alakító Wolfhard már eggyel „szerényebb” bérkategóriába került a Stranger Things záróakkordjaira. 7 milliós gázsit tudhat magáénak, ami hatalmas ugrás az első évados 160.000 dolláros bevételéhez képest. Bár a Mike barátját, Will Byerst alakító Noah Schnapp sokkal nagyobb szerepet kap a záró évadban, mint eddig bármikor, valahogy mégsem sikerült a legfelső kategóriába kerülnie, így Wolfhardhoz hasonlóan ő is 7 millióval lesz gazdagabb. Hasonlóan a Max-et játszó Sadie Sink, illetve a Lucas és Dustin karaktereit megformáló Caleb McLaughlin és Gaten Matarazzo.