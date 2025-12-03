Íme, az 5 legégetőbb kérdés a Stranger Things fináléjával kapcsolatban

Szó szerint az egész világot a képernyők elé szegezte múlt héten a Netflix kultszériájanak befejező évadának első fele. A Stranger Things számos kérdést még nem válaszolt meg a rajongóknak, amire már csak négy epizódjuk van.

A Stranger Things epikus lezárást ígér (Fotó: Netflix)

Stranger Things finálé: mindenre választ ad a Netflix sorozat?

Hogyan alakul Tizi és Vecna végső összecsapása?

Mit tud még Tizi kihozni az erejéből, és milyen új képességeket vagy korlátokat ismerünk meg a nagy fináléban? Az első négy részben már számos utalást ejtettek el, de sok rajongó szerint kedvenc szuperképességű kislányunkra nem vár boldog vég.

A rajongók szerint Steve sorsa nem lesz happy end (Fotó: Netflix)

Sikerül-e bezárni vagy megsemmisíteni az Hellyel lefelé kapuit?

Az évad eleje óta központi kérdés: lehet-e egyáltalán végleg lezárni a két világ közötti átjárást? Erre egyetlen szezonba sem volt egyértelmű válasz, azonban a készítők az ígérték, hogy minden szálat elvarrnak, vagyis valamilyen módot találnia kéne a főszereplőknek erre a kérdésre. Talán Hawkins végleg eltűnik?

Melyik világban ragad Max? (Fotó: Netflix)

Ki marad életben a főszereplők közül?

A készítők utalásai alapján nagyon valós a veszteség esélye. A kérdés: kit ér el a végső háború ára? Max két világ közt ragad és sokan arra gondolnak, hogy Steve és Hooper figurája is hősi halált fog halni. Előbbi ezzel egy szerelmi háromszöget zárna le, utóbbi pedig „újra” együtt lehetne a családjával, amire sok flashback utal.

Mit tudhat még Will a Hellyel lefeléről? (Fotó: Netflix)

Mi lesz Will kulcsszerepe a végjátékban?

Will kezdettől kapcsolatban áll a Hellyel lefelével, de az utóbbi évadokban ezt kevésbé tartották szem előtt a készítők. Azonban most még közelebbi a kapcsolata Vecnával, ami áldás vagy átok is lehet a végső csata szempontjából.

Mit tudhat még a rejtélyes Dr. Kay? (Fotó: Netflix)

Megtanulunk-e többet Brenner kísérleteiről és a gyerekek múltjáról?

Vajon kiderül még bármi Tizi múltjáról, a többi kísérleti alanyról, vagy a labor valódi céljáról? Brenner vagyis Apa ugyanis túl sok mindent nem árult el az elmúlt 4 évad során, lehet Linda Hamilton, Dr. Kay nevű karaktere fogja megválaszolni ezeket a kérdéseket?