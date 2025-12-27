Így várjuk a Super Mario film folytatását — ezek a legjobb videójáték filmek!

A második Super Mario film előzetesétől okkal libabőröztünk, legfőképp a sok Super Mario Galaxy utalás és azon belül is Rosalina epikus megjelenése miatt. Erre viszont még várnunk kell jövő áprilisig. Ez pont elég idő, hogy addig kicsit kockuljunk a filmes világban is.

A Super Mario film sokkal jobb volt, mint amire bárki számított volna (Fotó: Nintendo via Bestimage / 00592136)

The Super Mario Bros. Movie

Az első Super Mario film egyértelműen túllépte a felé fűzött elvárásokat. Némileg váratott magára egy érdembeli feldolgozás a borzasztó live action film után Dennis Hopperrel, de kicsit visszavetette a kezdeti bizalmat, hogy ugyanaz az Illumination Studios csinálja, akik a nyomi sárga minyonokat szabadította a világra. Viszont kijött a film és mindenki imádta. Chris Pratt, Charlie Day, Anya-Taylor Joy és Jack Black mind egy rajongóknak is kedves, látványos filmet hoztak létre. Jack Black hónapokig csakis Bowser jelmezben volt hajlandó interjút adni, a Peaches című dalát pedig azóta is dúdoljuk néha.

Sonic, a sündisznó

Az új Sonic live-action majdnem az évszázad egyik legcikibb filmje lett. A legelső trailerben a kék sündisznó ábrázolása egyszerűen borzalmas volt, olyan megfontolással, hogy a videójátékos designjától eltérve, egy valós-rajzolt sündisznó mutánst hoztak napvilágra. A franchise rajongói nem győzték savazni a dolgot, méregtől füstöltek a billentyűzetek és sikerült addig jutniuk, amíg a kockáknak még soha nem sikerült: rávették a Paramountot, hogy újravágják a teljes filmet, egy hitelesebb designnal.

Azóta se értjük, hogy gondolták ezt megtenni Soniccal (Fotó: Paramount)

A kitartás meghozta a gyümölcsét, a Sonic, a sündisznó egy sokkal jópofább, játékokra jobban emlékeztető kinézetet kapott. A sztori nem túl bonyolult, érezhetően inkább a gyerekeket célozza meg, megtelítve kikacsintásokkal és mémekkel, amikkel a felnőtt nézők rezonálnak jobban. Nem utolsósorban pedig ott van Jim Carrey — hát, ez élete egyik legjobb alakítása. A beképzelt, gonosz professzor szerepéhez nagyon jól passzol a színész bohóckodása és olyan szövegeket írtak neki, ami tőle hangzik jól igazán. Nem tudjuk komolyan venni, ahogy egy kék sündisznót kerget szuperfegyverekkel, de igazából pont ez a lényeg.