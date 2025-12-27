Így várjuk a Super Mario film folytatását — ezek a legjobb videójáték filmek!

A második Super Mario film előzetesétől okkal libabőröztünk, legfőképp a sok Super Mario Galaxy utalás és azon belül is Rosalina epikus megjelenése miatt. Erre viszont még várnunk kell jövő áprilisig. Ez pont elég idő, hogy addig kicsit kockuljunk a filmes világban is.
The Super Mario Bros. Movie
Az első Super Mario film egyértelműen túllépte a felé fűzött elvárásokat. Némileg váratott magára egy érdembeli feldolgozás a borzasztó live action film után Dennis Hopperrel, de kicsit visszavetette a kezdeti bizalmat, hogy ugyanaz az Illumination Studios csinálja, akik a nyomi sárga minyonokat szabadította a világra. Viszont kijött a film és mindenki imádta. Chris Pratt, Charlie Day, Anya-Taylor Joy és Jack Black mind egy rajongóknak is kedves, látványos filmet hoztak létre. Jack Black hónapokig csakis Bowser jelmezben volt hajlandó interjút adni, a Peaches című dalát pedig azóta is dúdoljuk néha.
Sonic, a sündisznó
Az új Sonic live-action majdnem az évszázad egyik legcikibb filmje lett. A legelső trailerben a kék sündisznó ábrázolása egyszerűen borzalmas volt, olyan megfontolással, hogy a videójátékos designjától eltérve, egy valós-rajzolt sündisznó mutánst hoztak napvilágra. A franchise rajongói nem győzték savazni a dolgot, méregtől füstöltek a billentyűzetek és sikerült addig jutniuk, amíg a kockáknak még soha nem sikerült: rávették a Paramountot, hogy újravágják a teljes filmet, egy hitelesebb designnal.
A kitartás meghozta a gyümölcsét, a Sonic, a sündisznó egy sokkal jópofább, játékokra jobban emlékeztető kinézetet kapott. A sztori nem túl bonyolult, érezhetően inkább a gyerekeket célozza meg, megtelítve kikacsintásokkal és mémekkel, amikkel a felnőtt nézők rezonálnak jobban. Nem utolsósorban pedig ott van Jim Carrey — hát, ez élete egyik legjobb alakítása. A beképzelt, gonosz professzor szerepéhez nagyon jól passzol a színész bohóckodása és olyan szövegeket írtak neki, ami tőle hangzik jól igazán. Nem tudjuk komolyan venni, ahogy egy kék sündisznót kerget szuperfegyverekkel, de igazából pont ez a lényeg.
Arcane
A League of Legends az e-sport világ talán legfontosabb darabja, a valósidejű stratégiai játékok rajongói számára egy igazi addiktív gyöngyszem. A Riot Games kreatív potenciálja már a karaktereiket bemutató kisfilmekben is megnyilatkozott, melyek közül valamennyi vizuálisan nagyon izgalmas stílussal mutatta be a szereplőket. Ezt a vonalat követi a Netflixen nyomuló Arcane is, ami szinte minden téren kiemelkedő: festményszerű látványvilág és érzelmes, mély karakterek, amik több évadnyi potenciált rejtenek magukban. Az a fajta sorozat, amihez nem kell játszani a játékkal, hogy értsük és elismerjük. Az Arcane volt az első, ami a streaming platformok saját animációs sorozatai közül Emmy-díjat nyert 2022-ben.
Cyberpunk: Edgerunners
A Cyberpunk 2077 videójátékot közel 10 évig várták a rajongók csak azért, hogy aztán félkészen kiadják, tele hibákkal. Évekig tartott ezt a csorbát kiköszörülni, hogy egy olyan játék legyen végül, ami a rajongóknak is teljesen megfelel. Az i-re a pontot pedig a Edgerunners sorozat tette. A soundtrackje azóta visszatérő lett a mémvilágban, jóllehet az epizódoknak nagy hátránya volt a túlzott zeneismétlés.
Bónusz: 90-es évekbeli Mortal Kombat filmek
Ha filmadaptációkról beszélünk, a Mortal Kombat filmeket kár kihagyni, de nem azért, mert annyira jók... hanem pont, mert annyira borzalmasak! Ennél szórakoztatóbb rossz film nagyon kevés van és akik számára közel a videójátékok világa, annak kötelező. Borzasztó átlátszó CGI, kellemetlen öltözékek, minden olyan mint egy rajongói rendezvény cosplay versenye. Ha egy erényt ki kell emelnünk, akkor az a harckoreográfia. A csatajeleneteket harcművészek tervezték, valamennyire ellensúlyozza a cringe-faktort. Nem utolsósorban ebből a filmsorozatból származik az a főcímdal, ami a kilencvenes évek himnusza lehetne.