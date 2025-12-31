Szilveszterkor rájuk is koccinthatunk – íme a szilveszterkor született hollywoodi sztárok

Durranjanak a pezsgősdugók, vessünk számot az elmúlt év történéseivel, hamarosan búcsút mondhatunk 2025-nek. Azonban a mai napon nemcsak az új évre emelhetjük poharainkat, hanem azokra a kedvelt hollywoodi sztárokra is, akik az ó- és az újév határmezsgyéjén, december 31-én látták meg a napvilágot. Sir Anthony Hopkins, Ben Kingsley és az idén a csillagok közé távozott Val Kilmer is az évváltó napon, szilveszterkor született.
Szilveszteri születésnap: mit jelent?
A szilveszterkor és újévkor született emberekhez számos közszájon forgó babona és népi hiedelem kapcsolódik. Ezek a gyerekek „kétszer szerencsések”, mert új évet hoznak magukkal, és lezárják az előzőt. Mivel határnapon születnek, ezért maguk is valaminek az elindítói vagy éppen lezárói lesznek, erős az akaratuk és különleges sors állhat előttük. Az európai néphit szerint bölcsebbek, mert “többet látnak a világból”, a Balkán és ezzel együtt a magyar néphiedelem pedig úgy tartja, hogy erősebb immunitással és szerencsés élettel áldja meg őket az ég. Nézzük, menyire vált be a babona a szilveszter napján született hollywoodi sztárok esetében!
Sir Anthony Hopkins (1937. december 31.)
A bárányok hallgatnak sztárjával kapcsolatban igaznak bizonyulnak a szilveszteri babonák. Amellett, hogy rendkívül tehetséges színész – hiszen annak ellenére, hogy összesen 16 percet szerepel Hannibal Lecterként a képernyőn, Oscar-díjat érdemelt az alakítása – más művészeti ágakban is bebizonyította különleges képességeit. Eredetileg zenei karrier állt előtte, zongoristaként a Royal Welsh College of Music & Drama diákja volt és a mai napig komponál saját műveket is. Az And The Waltz Goes On című szerzeményét még a világhírű hegedűművész, André Rieu is előadta, a produkció világhírűvé vált. Szabadidejében a festészet felé is kikacsintott. Kifejező, erőteljes színhasználatú absztrakt festményei neves galériák tulajdonát képezik világszerte. Sir Anthony Hopkins abszolút beteljesítette a különleges sorsot és a nem hétköznapi életszemléletet, ami a néphiedelmek szerint a december 31-én születettek sajátja.
Ben Kingsley (1943. december 31.)
Ben Kingsley neve a Gandhi-film kapcsán lehet ismerős a legtöbbeknek. Talán kevesen tudják, de a 2002-ben lovaggá ütött Sir Kingsley sem színésznek készült eredetileg. A kivételes zenei- és énektehetséggel megáldott színész éppen egy rockzenekarral turnézott, amikor az egyik fellépésükön felfigyelt rá egy színházi rendező, így került Ben Kingsley először a színház világába. A valódi sikert és hírnevet a Gandhi-film hozta el neki, amiért Oscar-díjat is kapott. Már a forgatás előtt bizonyította elhivatottságát. Elutazott Indiába, és megpróbált teljes mértékben úgy élni, mint Gandhi. Megtanult szőni, minden nap jógázott és meditált, és a helyiek között járt-kelt, teljesen átadva magát a szerepnek. Kingsley-ről egyébként is ismeretes Hollywoodban, hogy még két felvétel között is szerepben marad.
Val Kilmer (1959. december 31.)
Idén tavasszal szomorú hírekre ébredtünk április 2-án. A Top Gun sztárját, Val Kilmert hosszú éveken át tartó küzdelem után legyőzte a gyilkos kór. A színészt 2014-ben diagnosztizálták torokrákkal. A kemoterápia és a különböző műtétek olyan mértékben károsították a hangszálait, hogy csak jelentős technikai segítséggel tudta leforgatni legutolsó filmjeit. A Top Gun és a Mindörökké Batman mellett olyan legendás alakításai voltak, mint a Tombstone-Halott város Doc Holiday-e, vagy a legendás The Doors zenekar frontembere, Jim Morrison. Vele kapcsolatban is igaznak bizonyulnak a szilveszteri legendák, ugyanis ő volt a legfiatalabb tehetség, akit a Juilliard Drámatagozatára felvettek. Csupán 17 éves volt, és igazi csodagyerekként tartották számon.