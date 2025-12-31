Szilveszterkor rájuk is koccinthatunk – íme a szilveszterkor született hollywoodi sztárok

Durranjanak a pezsgősdugók, vessünk számot az elmúlt év történéseivel, hamarosan búcsút mondhatunk 2025-nek. Azonban a mai napon nemcsak az új évre emelhetjük poharainkat, hanem azokra a kedvelt hollywoodi sztárokra is, akik az ó- és az újév határmezsgyéjén, december 31-én látták meg a napvilágot. Sir Anthony Hopkins, Ben Kingsley és az idén a csillagok közé távozott Val Kilmer is az évváltó napon, szilveszterkor született.

Anthony Hopkinsra is koccinthatunk szilveszterkor (Fotó: Sony Pictures Classics / NORTHFOTO)

Szilveszteri születésnap: mit jelent?

A szilveszterkor és újévkor született emberekhez számos közszájon forgó babona és népi hiedelem kapcsolódik. Ezek a gyerekek „kétszer szerencsések”, mert új évet hoznak magukkal, és lezárják az előzőt. Mivel határnapon születnek, ezért maguk is valaminek az elindítói vagy éppen lezárói lesznek, erős az akaratuk és különleges sors állhat előttük. Az európai néphit szerint bölcsebbek, mert “többet látnak a világból”, a Balkán és ezzel együtt a magyar néphiedelem pedig úgy tartja, hogy erősebb immunitással és szerencsés élettel áldja meg őket az ég. Nézzük, menyire vált be a babona a szilveszter napján született hollywoodi sztárok esetében!

Sir Anthony Hopkins (1937. december 31.)

A bárányok hallgatnak sztárjával kapcsolatban igaznak bizonyulnak a szilveszteri babonák. Amellett, hogy rendkívül tehetséges színész – hiszen annak ellenére, hogy összesen 16 percet szerepel Hannibal Lecterként a képernyőn, Oscar-díjat érdemelt az alakítása – más művészeti ágakban is bebizonyította különleges képességeit. Eredetileg zenei karrier állt előtte, zongoristaként a Royal Welsh College of Music & Drama diákja volt és a mai napig komponál saját műveket is. Az And The Waltz Goes On című szerzeményét még a világhírű hegedűművész, André Rieu is előadta, a produkció világhírűvé vált. Szabadidejében a festészet felé is kikacsintott. Kifejező, erőteljes színhasználatú absztrakt festményei neves galériák tulajdonát képezik világszerte. Sir Anthony Hopkins abszolút beteljesítette a különleges sorsot és a nem hétköznapi életszemléletet, ami a néphiedelmek szerint a december 31-én születettek sajátja.