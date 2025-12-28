Tudta, hogy sorozat készült a Télapuból? Itt az ideje bepótolni az elmaradást!

Ez már csak ilyen: vége a karácsonynak, szép lassan elfogy az istentelen mennyiségű kaja, a fa aljáról eltakarítjuk a tűleveleket és csomagolópapír maradványokat, a TV kínálatából pedig eltűnnek az ünnepi hangulatú műsorok. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy 2025 van és csak egy Disney+ előfizetésbe kerül, hogy még egy utolsó napot karácsonyozzunk, ha kedvünk is úgy tartja. Például emlékszünk még Tim Allen mókázására télapóként, ugye? Képzeljük el, hogy a Télapu 1994-es debütálása óta egy trilógiává nőtte ki magát — sőt, egy folyamatosan bővülő sorozat is van belőle. És a legjobb: a Télapu filmek mind elérhetőek a fentebb említett streaming platformon!
Télapu (1994)
Bizony, ennyire régi film! A legelső Télapu film kitűnt a karácsonyi filmek kínálatából egyedi történetével. Ebben egy hétköznapi fickó, Scott Calvin egy elvált reklámcéges dolgozó, aki egy baleset miatt véletlenül átveszi a Télapó szerepét. Scott lassan, akarata ellenére változik át az igazi ajándékosztóvá, majd egyszerre kell megmentenie a karácsonyt és helyrehoznia kapcsolatát a fiával. A maga különös módján ez egy abszolút átélhető történet, eljátszik a gondolattal, hogy milyen lenne, ha bármelyikünkből Télapó lenne, kvázi isteni képességekkel... Amiket jó és rossz gyerekek feltérképezésére használunk.
A film egyébként Tim Allen első nagyobb produkciója volt, előtte leginkább a Házi barkács című sorozatban láthattuk. Eredetileg Bill Murray-re írták a forgatókönyvet, de ő végül elutasította a szerepet.
Ha úgy döntünk, újranézzük a filmet, érdemes figyelni: több helyen is elrejtették mikulás törpesegédeit az amerikai jelenetekben.
Télapu 2. – Veszélyben a karácsony (2002)
Igazán beszédes cím! A folytatásban Scott már régóta jól működő Télapó, de kiderül, hogy van egy Télanyó szabály: ha nem talál magának feleséget, visszaváltozik átlagos emberré — nyilván ezt senki nem akarja. Ezért, mivel az Északi-sarkon nem sok esélyt lát erre, korábbi otthonába költözik, hogy párt találjon. Ezidő alatt egy autokrata robotizát Télapó veszi át az irányítást. Szóval nincs nyugalma hősünknek: nem csak szerelmet kell találnia, hanem meg kell mentenie a karácsonyt — megint!
Ez a film alkalmazkodik a változó vizuális igényekhez és bár a díszlet jelentős része még mindig valódi — sőt, részletesebb mint az első részben — egyre több CGI elem jelenik meg. Érdekes lehet, hogy az összes Télapu filmből ez az egyetlen, amit teljes mértékben Kanadában forgattak le. A Télanyó szerep egyébként Elizabeth Mitchellre esett, de Jennifer Connellyt is megfontolták a szerepre.
Télapu 3. – A szánbitorló (2006)
A Télapu szövevényes történetszála folytatódik! A harmadik részben a Martin Short által megformált Fagy Jancsi, a hideg téli időszakért felelős mágikus lény próbálja ellopni Scottól a Télapó szerepét, miközben ő és Télanyó gyermeke bármelyik pillanatban megszülethet és ráadásul az anyósék is pont ekkor kopogtatnak az ajtajukon — igen, az Északi-sarkon, de ebbe most ne menjünk bele. Vajon sikerül Scottnak harmadjára is megmenteni a karácsonyt, miközben családi nehézségeivel is küzd?
Na jó, viccet félretéve, erre a pontra kicsit kifulladt a történet. Az alapsztori alig tér el a második résztől, de azért humoros hogy megjelenik benne a többi mítikus lény: ilyenek mint a Fogtündér, a húsvéti nyuszi, hogy mást ne mondjunk. Ezzel végülis egy trilógiaként lekerekítették a történetet, amihez sokáig nem is nyúlt senki...
Télapuk (2022-)
...egészen 2022-ig! Némileg hagyták pihenni a sztorit, hogy újként térhessen vissza. A sorozat évekkel a filmek után játszódik: Scott már idősebb, és már a nyugdíjba vonuláson gondolkodik, hogy több időt tölthessen családjával. Szóval Scott keresi az új Télapót, közben pedig felkészül régi-új életére Amerikában. A Karácsonyt itt többször is meg kell mentenie, hisz a jelöltek nem mindig bizonyulnak megfelelőnek, de a modern élet kihívásai — mint mondjuk normális emberként rendelni egy kávét a Starbucksban — szintén nagy kihívásnak tűnik főhősünknek.
A vérfrissítés jót tett a címnek, jó látni ahogy Tim Allen újra magára húzta a gúnyát és a Télapó hétköznapokba való visszakényszerítése is egy egész szórakoztató humoralap lehet az egész családnak.