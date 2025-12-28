Tudta, hogy sorozat készült a Télapuból? Itt az ideje bepótolni az elmaradást!

Ez már csak ilyen: vége a karácsonynak, szép lassan elfogy az istentelen mennyiségű kaja, a fa aljáról eltakarítjuk a tűleveleket és csomagolópapír maradványokat, a TV kínálatából pedig eltűnnek az ünnepi hangulatú műsorok. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy 2025 van és csak egy Disney+ előfizetésbe kerül, hogy még egy utolsó napot karácsonyozzunk, ha kedvünk is úgy tartja. Például emlékszünk még Tim Allen mókázására télapóként, ugye? Képzeljük el, hogy a Télapu 1994-es debütálása óta egy trilógiává nőtte ki magát — sőt, egy folyamatosan bővülő sorozat is van belőle. És a legjobb: a Télapu filmek mind elérhetőek a fentebb említett streaming platformon!

A Tim Allen filmektől nem idegen a kedves bohóckodás, ahogy azt a Télapuban láthattuk (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Télapu (1994)

Bizony, ennyire régi film! A legelső Télapu film kitűnt a karácsonyi filmek kínálatából egyedi történetével. Ebben egy hétköznapi fickó, Scott Calvin egy elvált reklámcéges dolgozó, aki egy baleset miatt véletlenül átveszi a Télapó szerepét. Scott lassan, akarata ellenére változik át az igazi ajándékosztóvá, majd egyszerre kell megmentenie a karácsonyt és helyrehoznia kapcsolatát a fiával. A maga különös módján ez egy abszolút átélhető történet, eljátszik a gondolattal, hogy milyen lenne, ha bármelyikünkből Télapó lenne, kvázi isteni képességekkel... Amiket jó és rossz gyerekek feltérképezésére használunk.

A film egyébként Tim Allen első nagyobb produkciója volt, előtte leginkább a Házi barkács című sorozatban láthattuk. Eredetileg Bill Murray-re írták a forgatókönyvet, de ő végül elutasította a szerepet.

Ha úgy döntünk, újranézzük a filmet, érdemes figyelni: több helyen is elrejtették mikulás törpesegédeit az amerikai jelenetekben.

Télapu 2. – Veszélyben a karácsony (2002)

Igazán beszédes cím! A folytatásban Scott már régóta jól működő Télapó, de kiderül, hogy van egy Télanyó szabály: ha nem talál magának feleséget, visszaváltozik átlagos emberré — nyilván ezt senki nem akarja. Ezért, mivel az Északi-sarkon nem sok esélyt lát erre, korábbi otthonába költözik, hogy párt találjon. Ezidő alatt egy autokrata robotizát Télapó veszi át az irányítást. Szóval nincs nyugalma hősünknek: nem csak szerelmet kell találnia, hanem meg kell mentenie a karácsonyt — megint!