Koreából érkezik a világvége: pusztító szökőárra számíthatunk a Netflixen

A végítélet bármikor lecsaphat ránk, a filmesek mégis előszeretettel az ünnepi időszak környékére időzítik a világvégét. A világvégefilmek nem kímélik sem a karácsonyt, sem az újévet – legalábbis a vásznon. Mi, nézők pedig két szelet bejgli között nézhetjük, ahogy olyan szupersztárok próbálják túlélni az apokalipszist, mint Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Jennifer Lawrence, Brad Pitt vagy John Cusack.

Koreából érkezik a világvége idén (Fotó: Netflix)

Világvége után jöhet a stáblista

A nagy árvíz

A Squid Game után itt a legújabb dél-koreai őrület. A pár napja bemutatott katasztrófafilm egy pusztító áradás utáni kétségbeesett küzdelmet mutat be, középpontjában egy elárasztott lakásban rekedt gyermek megmentésével. A látványos alkotás már most meghódította a fél világot: a grandiózus akciójelenetek mellett az emberi drámák is kellő hangsúlyt kapnak egy globális árvíz közepette.