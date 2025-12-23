Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
világvége

Koreából érkezik a világvége: pusztító szökőárra számíthatunk a Netflixen

29 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nostredamus jóslatai egyre kevésbé jönnek be, de ez a filmipart nem zavarja, ugyanis hosszú évtizedek óta szeretik a téli, ünnepi időszakban bemutatni a katasztrófafilmjeiket. Köztük is akad pár, amikben egyenesen a világvége vár ránk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világvégenetflix műsorNe nézz felNe nézz fel! filmnetflix filmLeonardo DiCaprioNetflix Ház

A végítélet bármikor lecsaphat ránk, a filmesek mégis előszeretettel az ünnepi időszak környékére időzítik a világvégét. A világvégefilmek nem kímélik sem a karácsonyt, sem az újévet – legalábbis a vásznon. Mi, nézők pedig két szelet bejgli között nézhetjük, ahogy olyan szupersztárok próbálják túlélni az apokalipszist, mint Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Jennifer Lawrence, Brad Pitt vagy John Cusack.

világvége
Koreából érkezik a világvége idén (Fotó: Netflix)

Világvége után jöhet a stáblista

A nagy árvíz

A Squid Game után itt a legújabb dél-koreai őrület. A pár napja bemutatott katasztrófafilm egy pusztító áradás utáni kétségbeesett küzdelmet mutat be, középpontjában egy elárasztott lakásban rekedt gyermek megmentésével. A látványos alkotás már most meghódította a fél világot: a grandiózus akciójelenetek mellett az emberi drámák is kellő hangsúlyt kapnak egy globális árvíz közepette.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!