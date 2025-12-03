Zokogtunk Ariana Grande miatt: megríkat minket a Wicked folytatásában

756 millió dollár bevétel, 10 Oscar-jelölés és olyan mértékű közösségimédia-őrület, amilyet még egyetlen filmnél sem láttunk. A Wicked musical több mint 20 éve hódítja meg a világ színpadjait; jövőre Szente Vajk Magyarországra is elhozza Óz boszorkányainak történetét. Előtte azonban itt a gigantikus, két részre bontott filmváltozat, amely kisebb eltérésekkel és kiegészítésekkel, de hűen adja vissza a szerző, Gregory Maguire világát. Lehet vitatkozni azon, hogy két teljes film indokol-e 300 percnyi játékidőt – különösen egy nettó 140 perces előadás esetében –, de egy biztos: ilyen látványos musicalt még soha nem készítettek. A sikerhez azonban nemcsak hatalmas anyagi kockázatot – 300 millió dolláros büdzsét – kellett vállalni, hanem azt is, hogy a színpadi szerepeiről ismert Cynthia Erivo és a popsztár Ariana Grande leszerződtetése elsőre nem tűnt biztos receptnek. Nos, nagyot tévedtünk.

Sötétebb történet lett a Wicked folytatásának (Fotó: Universal)

Wicked film két részben, érdemes volt kettévágni?

Anyagi értelemben mindenképp: az első film már önmagában nyereséget termelt, így a második rész, amely még kolosszálisabb bevétellel kecsegtet, szinte tiszta profit lehet. Az első filmnél csupán két komolyabb kritikát fogalmaztunk meg: egyrészt a Wicked nem gyerekfilm – legalább 12–14 évesnek kell lenni ahhoz, hogy a néző jól be tudja fogadni –, másrészt a 160 perces játékidő még a legnagyobb rajongók szerint is egy kicsit sok volt. Pedig bárcsak ennyi baj lenne minden filmmel, mert a boszorkányok története, látványvilága és zenéje tűpontos.

A boszik sztorija összeér az eredeti Óz történetével (Fotó: Universal)

A második rész ott veszi fel a fonalat, hogy Elphaba bujkálni kényszerül, hiszen Óz, Madame Morzalom és egész Mumpicfölde őt keresi, miután megszerezte a varázserejű Mágizírt. Eközben Glinda Smaragdváros kirakatfigurájává válik, fenntartva a látszólagos rendet. A gonosz erők azonban nem nyugszanak, sőt: egyszer csak egy ház is lezuhan a sárga köves út mellé, benne egy Dorothy nevű kansasi kislánnyal.

Sötétebb hangulat, kevesebb sláger, több könny

A For Good alatt szem nem marad szárazon (Fotó: Universal)



A kettévágás egyik fő problémája, hogy az eredeti darab bohókásabb első felvonásához képest a második már sokkal komorabb: politikai cselszövés, gyilkosság és számos más sötétebb elem kerül előtérbe. A legnépszerűbb dalok – például a Popular vagy a Defying Gravity – az első részben hangzanak el, így a másodikban be kell érnünk a For Gooddal. Ez a lírai szám azonban annyira szépen sikerült, hogy a moziterem fele végigszipogta a finálét, amely egyrészt nem várt fordulatokat tartogat, másrészt kicsit újraértelmezi Óz, a nagy varázsló történetét és a Nyugati gonosz boszorkány szerepét. A látvány továbbra is elsőrangú: öröm látni, hogy vannak még filmek, amelyekben valóban megépítik a díszleteket, és nem zöld háttér előtt rögzítenek mindent. A digitális állatok is kiváló CGI-munkát dicsérnek, az eredeti nyelvű szinkronhangok pedig remekül működnek. A dalok magyar szövege továbbra sem ér fel az eredetivel – ahogy az első résznél is írtuk –, de a fordítók tényleg kihozták a maximumot a helyzetből; ezek a számok egyszerűen jobban szólnak angolul. Nem úgy az énekhangok: Kardffy Aisha és Gallusz Niki ismét a maximumot hozza Glinda és Elphaba magyar hangjaként.