30 évesen eltűnt Hollywood Oscar-jelölt cukifiúja: Hol van Lucas Hedges?

Idén tölti be a harmincat, számos sikerfilmben szerepelt, mégis évek óta alig láthattuk. Lucas Hedges színész rögtön Oscar-jelöléssel indította a karrierjét Casey Affleck oldalán, ám egy időre tudatosan hátat fordított a sztárvilágnak.

Casey Affleck mellett lett sztár Lucas Hedges (Fotó: Pearl Street Films/NORTHFOTO)

Lucas Hedges filmjei

Húszévesen kapta meg Oscar-jelölését A régi környék című melodráma mellékszerepéért, amelyben az alakításáért aranyszoborral elismert Casey Affleck és a haldoklása közben meglepő felfedezésekre jutó Michelle Williams voltak a partnerei. Hollywood azonnal felfigyelt a szomszédsrác-típusú színészre: nem sokkal később Greta Gerwig, a Barbie rendezője is szerepet adott neki az évtizedek egyik legjobb coming-of-age filmjében, a Lady Birdben, ahol Saoirse Ronan és Timothée Chalamet oldalán játszott.

Nicole Kidman alakította az anyját (Fotó: Kyle Kaplan/NORTHFOTO)

A siker itt sem maradt el: 2018-ban két fajsúlyos drámában tűnt fel. Az egyikben, az édesapja rendezte Egy fiú hazatér-ben Julia Roberts volt a partnere, míg az Eltörölt fiú-ban Nicole Kidman és Russell Crowe mellett szerepelt. Utóbbi alakításáért Golden Globe-jelölést is kapott. 2020 sem telt eseménytelenül: a Szabad szavak-ban Meryl Streep, a Francia kiút-ban pedig Michelle Pfeiffer volt a partnere.

Lucas Hedges eltűnt

A gyors siker után a színész három évre szinte teljesen eltűnt. Saját bevallása szerint ennek nyomós oka volt: nem szeretett volna futószalagon, hónapról hónapra új filmeket forgató sztár lenni. Sokkal fontosabb számára a kreatív szabadság — például az, hogy színházban is felléphessen, illetve hogy írással foglalkozzon.

Végső soron azt szeretném a karrieremtől, hogy képes legyek saját magamnak is munkát teremteni, mert színészként egy filmben csak bizonyos határokig lehet eljutni

— utal Hedges arra, hogy édesapjához hasonlóan rendezőként, íróként és producerként is szívesen tevékenykedne a jövőben.

A 30 éves színész saját projekteket akar készíteni a jövőben (Fotó: Photo Image Press)

Lucas Hedges jövője

Legutóbb a Bocs, kicsim egyik mellékszerepében tűnt fel, jövőre pedig egy rövidebb szerepet vállalt Pamela Anderson és Liam Neeson közös romantikus filmjében, a Love Is Not the Answer-ben.