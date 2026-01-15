Tényleg folytatódhat A Gyűrűk Ura! Peter Jackson visszaülne a rendezői székbe

A Gyűrűk Ura rajongói nem maradnak tartalom nélkül a közeljövőben. A The Hunt for Gollum 2027. decemberében érkezhet Andy Serkis, Philippa Boyens és Fran Walsh gondozásában, de egy ettől teljesen különálló projektben a filmek ősatyja, Peter Jackson is visszatérhet.

A Gyűrűk Ura régi gárdája is visszatérhet, ha Peter Jacksonon múlik — de sajnos nem csak rajta múlik (Fotó: NEW LINE CINEMA / Entertainment Pictures)

Peter Jackson megmutatná, mi mindent rejthet még A Gyűrűk Ura

Peter Jackson legutóbb a filmszéria indulásának 25. évfordulója kapcsán adott interjút az Empire magazinnak, ahol rögtön eloszlatott egy nagyon fontos pletykát. Igaz, hogy még a bővített változatokba se került be minden, de valójában soha nem fog még egy bővített-bővített változat készülni ezekkel. Ez persze nem jelenti azt, hogy letett volna a sorozatról, ugyanis szívesen készítene egy mélyreható dokumentumfilmet A Gyűrűk Ura-filmek létrejöttének körülményeiről. Az egyedüli dolog ami az útjába állhat az, hogy meggyőzze a stúdiót, hogy megéri foglalkozni ezzel a kifejezetten ambiciózus projekttel:

A nyersanyagok között vannak alternatív felvételek, bakik és olyan kulisszák mögötti jelenetek, amik által jobban megérthetjük a film elkészítésének belső dinamikáit. Ugyanakkor még nem kerestem meg a stúdiót ez ügyben, mert nyilvánvalóan ez soknak tűnhet egyszerre.

— fogalmazott Peter Jackson.

A rajongók korábban is láthattak már kivágott jeleneteket és kulisszatitkokat a forgatásokról, melyeket a rendezői változatok DVD-verzióihoz csatoltak. A direktor nyilatkozata szerint úgy is, hogy több órányi ilyen tartalom elérhető, még megannyi minden lehet, amit a közönség nem láthatott ezidáig. A Gyűrűk Ura-könyveknek és filmeknek is hatalmas rajongóbázisa van egyaránt, ezért egy ilyen összegzés szinte biztos, hogy nagy érdeklődést tudna generálni. Főleg, hogy feltételezhetően olyan rajongók által ismert és kihagyott jeleneteket is tartalmazhat, mint Arwen (Liv Tyler) csatája a Helm-szurdokban vagy Arwen és Aragorn (Viggo Mortensen) korai szerelmére visszatekintő flashback-jelenet.

Még csak nem is állna messze a dokumentarista szemlélet a rendezőtől, hisz a Hobbit-filmeket követően csinált dokumentumfilmet a második világháborúról és a The Beatlesről is.