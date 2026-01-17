A rajongók álma: ebben az üzletben bárki megveheti a Bridgerton sorozat ékszereit

Sok nő kislánykorában biztos elképzelte, milyen lenne királylánynak vagy valamilyen nemesi előkelőségnek lenni. Sokak álma most valóra várhat, ugyanis a Netflix Bridgerton című sorozatának ékszereit bárki megvásárohatja ezentúl. A Bridgerton negyedik évadának érkezése előtt ugyanis az egyik legnagyobb ékszer-üzletlánc több mint egy tucat különböző terméket dobott a piacara, amitől a rajongók XIX. századi angol úrilánynak érezhetik magukat.

Bridgerton ékszerek kerültek forgalomba (Fotó: Pandora)

Bridgerton ékszerek bárkinek

A termékeket a Pandora dobta piacra a napokban. A kollekció 14 darabból áll, és a Netflix Bridgerton világából merít a romantikus, regency-kort idéző stílusban virágokkal, masnikkal, méhekkel, lepkékkel és gyöngyökkel díszítve. A kollekció teljes, ugyanis gyűrűk, fülbevalók, nyakláncok, charmok és karkötők egyaránt szerepelnek a kínálatban, amit a 4. évadban több szereplő is viselni fog. Amíg a fél világ várja, hogy végre január 29-e legyen, és kiderüljön, mi lesz Benedict és rejtélyes szerelme Hamupipőke-történetbe bújtatott sorsa, addig a rajongók már megrohamozták a boltokat, hogy ők legyenek a szezon szépei.

A Bridgerton sorozat gyönyörű sztárjai reklámozzák az ékszereket (Fotó: Pandora)

A reklámkampányhoz két színésznőt kértek fel a készítők, Claudia Jessie (Eloise Bridgerton) és Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) láthatók a hivatalos képeken és promóciós anyagokban. Na, de mennyibe kerülnek ezek a szépséges termékek? Az ékszerek ára 69 és 469 euró között vagyis körülbelül 27 000 és 170 000 forint között mozog, függően, hogy melyik darabot választjuk a kollekcióból.