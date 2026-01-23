Be lehet aludni egy krimin? Agatha Christie forog a sírjában a Netflix új sorozatától

Pedig a három epizód mindössze 150 perc, vagyis körülbelül olyan hosszú, mint az új Tőrbe ejtve film, ami újra visszaadta a hitünket a krimi megtépázott műfajába. Minden bizonnyal ez az oka annak, hogy alig pár héttel később dobta be a streamingszolgáltató az Agatha Christie: A hét számlap című minisorozatot. Az angol széria leginkább olyan, mint egy rosszabbul sikerült, modoros Poirot-epizód, ám azoknak volt legalább egy előnyük: az elsőrangú színészgárda. Nos, jelen pillanatban, egy-két kivételtől eltekintve, itt ennek is híján vagyunk.
Agatha Christie könyve sem a legnépszerűbb
Nem csoda, hogy A hét számlap nem tartozik a krimi királynőjének legismertebb történetei közé. Akik látták vagy olvasták a főbb műveit, azok nagyjából a történet felénél megkapják a válaszokat a rejtélyre, és onnantól az amúgy is harmatgyenge sztori teljesen súlytalanná válik. Pedig ígéretesen indul a történet a festői Ronda városában, ahol egy bika felnyársal egy férfit, mellette pedig csak egy rejtélyes, órát ábrázoló papírt találunk.
Évekkel később egy szebb napokat látott nemesi család nagyasszonya, Lady Caterham hatalmas partit tart a kúriájában lányával, Lady Eileennel. Felvonulnak a tipikus, gyanús Agatha Christie-figurák, az egyetlen valódi csavar pedig az, hogy egy olyan szereplő nem éri meg a reggeli partit, akit szívesen néztünk volna még a vásznon. A látszólagos öngyilkosság – mondanunk sem kell – nem tűnik annak, így Lady Eileen fiatal és kotnyeles Miss Marple-utánzatként nekiindul, hogy kiderítse az igazságot.
Mintha a kilencvenes években járnánk
A hét számlap alaptörténete is lassú, de talán Kenneth Branagh tudott volna rajta valamennyit csavarni, ahogy a nagyobb Agatha Christie-filmek esetében tette a mozikban. Chris Chibnall azonban teljesen fantáziátlanul nyúlt a sztorihoz. Nem volt mondanivalója a mai kor számára, ami különösen gond, hiszen maga a krimi sem izgalmas, sőt kifejezetten lapos. Mindezt 150 percen át nézni rettenetesen fárasztó: statikus beállítások, túlbeszélt dialógusok, hosszú és ötlettelen spórolós jelenetek követik egymást. Ahogy a szintén kevésbé ismert Szeánsz Velencében esetében Branagh képes volt egy kis extra ízt adni az amúgy könnyen kitalálható történetnek, addig a Netflix szériája erre a bravúrra nem volt képes – vagy inkább meg sem próbálta. A hét számlap ebben a formában olyan, mintha egy kilencvenes évekbeli BBC-adaptációt néznénk. A retro érzés lehetne jó is, de itt az unalmas a pontosabb jelző.
Ripacskodnak a színészek
Az Agatha Christie-adaptációk még a tévében is sztárparádéval készültek, a Netflix azonban most érdekes módon visszafogta magát: mindössze egy-két ismertebb nevet szerződtetett, és egyiküket sem használja a kvalitásainak megfelelően. Helena Bonham Carter korunk egyik legizgalmasabb karakterszínésznője, messze túlszárnyalja a teljes szereplőgárdát, mégis annyira takarékon alakítja a kiégett ladyt, hogy az már szinte fáj.
A Hobbit-filmekből ismert Martin Freeman nyomozója teljesen félre van rendezve a történet fordulataihoz képest. Ilyenkor jönne jól egy igazán dübörgő főszereplőnő, de az első főszerepében tetszelgő Mia McKenna-Bruce nem emeli meg a pulzusunkat: alakítása kétdimenziós marad, az érzelmi csúcspontok eljátszásához nem megfelelő a színészi eszköztára. Az ügyeletes Netflix-szépfiú, Corey Mylchreest parasztvakításnak jól mutat az előzetesben, de (spoiler) nagyjából ennyit is látjuk a három rész alatt.
Egy feszes, másfél órás filmként A hét számlap talán még egészen jól működhetett volna, de így egy modoros és poros adaptációt kaptak a krimirajongók. Kár érte – a Netflixnek pedig üzenjük, hogy a következő Christie-adaptációnál nyugodtan hívják fel Kenneth Branagh-t.
10/5
Agatha Christie: A hét számlap összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában.