Agatha Christie

Be lehet aludni egy krimin? Agatha Christie forog a sírjában a Netflix új sorozatától

1 órája
Leginkább a retro szó, ami eszünkbe jut a Netflix legújabb krimisorozata után. Az Agatha Christie: A hét számlap sokkal jobban működött volna egy feszes filmként, mint egy háromrészes sekélyes sorozatként.
Agatha Christienetflix műsornetflix film

Pedig a három epizód mindössze 150 perc, vagyis körülbelül olyan hosszú, mint az új Tőrbe ejtve film, ami újra visszaadta a hitünket a krimi megtépázott műfajába. Minden bizonnyal ez az oka annak, hogy alig pár héttel később dobta be a streamingszolgáltató az Agatha Christie: A hét számlap című minisorozatot. Az angol széria leginkább olyan, mint egy rosszabbul sikerült, modoros Poirot-epizód, ám azoknak volt legalább egy előnyük: az elsőrangú színészgárda. Nos, jelen pillanatban, egy-két kivételtől eltekintve, itt ennek is híján vagyunk.

Agatha Christie
Agatha Christie foroghat a sírjában ettől a sorozattól (Fotó: Netflix)

Agatha Christie könyve sem a legnépszerűbb

Nem csoda, hogy A hét számlap nem tartozik a krimi királynőjének legismertebb történetei közé. Akik látták vagy olvasták a főbb műveit, azok nagyjából a történet felénél megkapják a válaszokat a rejtélyre, és onnantól az amúgy is harmatgyenge sztori teljesen súlytalanná válik. Pedig ígéretesen indul a történet a festői Ronda városában, ahol egy bika felnyársal egy férfit, mellette pedig csak egy rejtélyes, órát ábrázoló papírt találunk.

Vajon ki marad életben a parti végére? (Fotó: Netflix)

Évekkel később egy szebb napokat látott nemesi család nagyasszonya, Lady Caterham hatalmas partit tart a kúriájában lányával, Lady Eileennel. Felvonulnak a tipikus, gyanús Agatha Christie-figurák, az egyetlen valódi csavar pedig az, hogy egy olyan szereplő nem éri meg a reggeli partit, akit szívesen néztünk volna még a vásznon. A látszólagos öngyilkosság – mondanunk sem kell – nem tűnik annak, így Lady Eileen fiatal és kotnyeles Miss Marple-utánzatként nekiindul, hogy kiderítse az igazságot.

Mintha a kilencvenes években járnánk

Lady Eileen maga ered a gyilkos nyomába (Fotó: Netflix)

A hét számlap alaptörténete is lassú, de talán Kenneth Branagh tudott volna rajta valamennyit csavarni, ahogy a nagyobb Agatha Christie-filmek esetében tette a mozikban. Chris Chibnall azonban teljesen fantáziátlanul nyúlt a sztorihoz. Nem volt mondanivalója a mai kor számára, ami különösen gond, hiszen maga a krimi sem izgalmas, sőt kifejezetten lapos. Mindezt 150 percen át nézni rettenetesen fárasztó: statikus beállítások, túlbeszélt dialógusok, hosszú és ötlettelen spórolós jelenetek követik egymást. Ahogy a szintén kevésbé ismert Szeánsz Velencében esetében Branagh képes volt egy kis extra ízt adni az amúgy könnyen kitalálható történetnek, addig a Netflix szériája erre a bravúrra nem volt képes – vagy inkább meg sem próbálta. A hét számlap ebben a formában olyan, mintha egy kilencvenes évekbeli BBC-adaptációt néznénk. A retro érzés lehetne jó is, de itt az unalmas a pontosabb jelző.

Ripacskodnak a színészek

Helena Bonham Carter igyekszik menteni a menthetőt (Fotó: Netflix)

Az Agatha Christie-adaptációk még a tévében is sztárparádéval készültek, a Netflix azonban most érdekes módon visszafogta magát: mindössze egy-két ismertebb nevet szerződtetett, és egyiküket sem használja a kvalitásainak megfelelően. Helena Bonham Carter korunk egyik legizgalmasabb karakterszínésznője, messze túlszárnyalja a teljes szereplőgárdát, mégis annyira takarékon alakítja a kiégett ladyt, hogy az már szinte fáj.

A Hobbit-filmekből ismert Martin Freeman nyomozója teljesen félre van rendezve a történet fordulataihoz képest. Ilyenkor jönne jól egy igazán dübörgő főszereplőnő, de az első főszerepében tetszelgő Mia McKenna-Bruce nem emeli meg a pulzusunkat: alakítása kétdimenziós marad, az érzelmi csúcspontok eljátszásához nem megfelelő a színészi eszköztára. Az ügyeletes Netflix-szépfiú, Corey Mylchreest parasztvakításnak jól mutat az előzetesben, de (spoiler) nagyjából ennyit is látjuk a három rész alatt.

Mia McKenna-Bruce alakítása elég vérszegény lett (Fotó: Netflix)

Egy feszes, másfél órás filmként A hét számlap talán még egészen jól működhetett volna, de így egy modoros és poros adaptációt kaptak a krimirajongók. Kár érte – a Netflixnek pedig üzenjük, hogy a következő Christie-adaptációnál nyugodtan hívják fel Kenneth Branagh-t.

10/5

Agatha Christie: A hét számlap összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában. 

 

