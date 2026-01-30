A luxusmamik élete bizony nem álom és mese: minden az ő hibájuk a Skyshowtime sorozata szerint

A tengerparton élő, szenvedő, gazdag nő prototípusát már megteremtette 10 évvel ezelőtt Nicole Kidman a Hatalmas kis hazugságokban, azóta csak ő vagy féltucatszor koppintotta le magát, hát még mások. Az All Her Fault SkyShowtime-sorozat nem váltja meg a világot, sőt szinte semmit sem tesz hozzá a műfajhoz, de akadnak benne erős színészi pillanatok és egy-egy valóban meglepő csavar, dacára annak, hogy egy közepesen edzett sorozatnéző a nyolcrészes széria második részénél kitalálja az alapkonfliktus okát.
Az All Her Fault sorozat nagy reményekkel indult
Az alapanyag minden anya rémálma: luxusmamik minden nap játszódélutánokat, babazsúrokat és tudja még milyen programokat találnak ki a gyerekeknek. Az SZMK-s anyukák a mennybe mennek, míg az általuk eléggé lenézett dolgozó anyáknak segítség, hogy pár órára társaságban és biztonságban vannak a lurkóik. Ezt gondolta Marissa is, aki új barátnője, Jenny gondjaira bízta a gyerekét. Azonban kiderült, hogy Jenny semmilyen játszópartit, zsúrt nem szervezett, Marissa gyerekét elrabolták. Megindul a hajsza az idővel, miközben a nő és férje, Peter élete a feje tetejére áll.
Andrea Mara nagy sikerű könyve tényleg sikított az adaptációért, más kérdés, hogy nem feltétlenül ezért a feldolgozásért. A krimiszál izgalmas, ugyanis gyorsan megtudjuk, ki tette, úgyhogy onnantól a hajsza és egymás titkainak leleplezése lesz a fontos, de Mara ezen még tudott egyet csavarni, és ez az, ami megmentette a könyvet és a sorozatot is a lebőgéstől. A társadalmi témája viszont erős, de ezt a széria nagyon demagóg módon adja vissza. A tengerparti luxusmamáknál az élet nem csak álom és mese – kivéve annak, aki úgy éli meg. Reggel lerakja a kölyköket a sulinál, aztán pilates, kávé a barátnőkkel, a takarítónő suvickol, majd délután Colgate-fehér mosollyal süti a muffinokat és dicséri meg a gyereke rajzait. De mi van azokkal az anyákkal, akik dolgoznak? Hát, a módosabbak dadát vesznek fel, és ez bizony az SZMK-s anyák között nagyjából a 11. főbűn, amit elkövethet egy nő.
Karrierista anyatigrisek
Ilyen például Marissa és Jenny, akik pont ezért lesznek szinte az első pillanattól barátnők, így irtó kellemetlen, hogy a marketinges Jennynek közvetve, de köze van a kis Milo eltűnéséhez. A forgatókönyv és a rendezés elég szappanoperás lett, néhol vontatottan, statikus jelenetekkel haladunk minden epizód vége felé, hogy ott egy nagy csavar rávegyen minket arra, hogy újra megnyomjuk a play gombot, és várjuk a következő részt. Ami közte történik, az sokszor erőltetett, a dialógusok olykor fájdalmasak, és sajnos a rendezés és a vágás hibája, hogy a második részben egyértelmű, mi állhat a konfliktus hátterében, de még van hat rész. Igen, az első megérzés lesz a jó, de annyit elárulunk, hogy érdemes végignézni a sorozatot, ugyanis az utolsó két rész menti a menthetőt, sőt csavar egyet-kettőt a sztorin.
Az All Her Fault Sarah Snook diadalmenete
Az HBO Max Utódlás című sorozatából ismert színésznő számos karakterszerep és a kultikus széria után egy abszolút főszerepben mutathatta meg a tehetségét. Hálátlan feladat egy szériát végigsírni, de Snook minden egyes kitörésébe olyan elementáris energiát tesz, hogy bőven felér a kritika elején említett Kidman zsenialitásához, más kérdés, hogy az olykor esetlen helyzetek, jelenetek és szövegek gyengítik az összképet. Jack Lacy eddig a legtöbbször irdatlan nagy barmokat alakított a vásznon, amit A Fehér Lótusz első évadában fejlesztett tökélyre.
Peter szerepe talán még Marissa figurájánál is összetettebb, amivel igyekszik derekasan megküzdeni a színész, azonban látszik, hogy számos drámaóráról lóghatott, ugyanis a legtöbbet használt színészi eszköze a horrorisztikus mosolya, ami nagyjából annyira ég be a retinánkba, mint Gary Busey. Reméljük, hogy nem a Z-kategóriában találja majd magát, ugyanis élete eddigi legjobb alakítását itt láthatjuk. Dakota Fanning Jennyje izgalmas, más kérdés, hogy a széria mostohán bánik a figurával, és hiába játssza teljesen korrektül a színésznő a szerepet, olyan érzésünk van, hogy a jelenetei fele a vágószobában maradt.
Az All Her Fault egy erős rendező és forgatókönyvíró segítségével lehetett volna az új Hatalmas kis hazugságok, így viszont annak a kábeltévés verzióját sikerült belőle kihozni. Kár érte!
10/6,5
Az All Her Fault összes része a SkyShowtime kínálatában érhető el.