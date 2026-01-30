Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Sugárzás

Rejtélyes radioaktív anyagokat mértek Finnországban – újabb Csernobil jön?

SkyShowtime

A luxusmamik élete bizony nem álom és mese: minden az ő hibájuk a Skyshowtime sorozata szerint

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ígéretes ötlet, közepes kivitelezés és egyetlen meglepő fordulat. Ennyivel is össze lehetne foglalni az All her Fault című szériát, de mi kicsit mélyebbre ásunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SkyShowtimesorozatszínészsorozatgyerekrablásgyerekrabló

A tengerparton élő, szenvedő, gazdag nő prototípusát már megteremtette 10 évvel ezelőtt Nicole Kidman a Hatalmas kis hazugságokban, azóta csak ő vagy féltucatszor koppintotta le magát, hát még mások. Az All Her Fault SkyShowtime-sorozat nem váltja meg a világot, sőt szinte semmit sem tesz hozzá a műfajhoz, de akadnak benne erős színészi pillanatok és egy-egy valóban meglepő csavar, dacára annak, hogy egy közepesen edzett sorozatnéző a nyolcrészes széria második részénél kitalálja az alapkonfliktus okát.

All Her Fault
Az All Her Fault alapötlete kiváló (Fotó: Skyshowtime)

Az All Her Fault sorozat nagy reményekkel indult

Az alapanyag minden anya rémálma: luxusmamik minden nap játszódélutánokat, babazsúrokat és tudja még milyen programokat találnak ki a gyerekeknek. Az SZMK-s anyukák a mennybe mennek, míg az általuk eléggé lenézett dolgozó anyáknak segítség, hogy pár órára társaságban és biztonságban vannak a lurkóik. Ezt gondolta Marissa is, aki új barátnője, Jenny gondjaira bízta a gyerekét. Azonban kiderült, hogy Jenny semmilyen játszópartit, zsúrt nem szervezett, Marissa gyerekét elrabolták. Megindul a hajsza az idővel, miközben a nő és férje, Peter élete a feje tetejére áll.

Minden anya rémálmát éli meg Marissa (Fotó: SkyShowtime)

Andrea Mara nagy sikerű könyve tényleg sikított az adaptációért, más kérdés, hogy nem feltétlenül ezért a feldolgozásért. A krimiszál izgalmas, ugyanis gyorsan megtudjuk, ki tette, úgyhogy onnantól a hajsza és egymás titkainak leleplezése lesz a fontos, de Mara ezen még tudott egyet csavarni, és ez az, ami megmentette a könyvet és a sorozatot is a lebőgéstől. A társadalmi témája viszont erős, de ezt a széria nagyon demagóg módon adja vissza. A tengerparti luxusmamáknál az élet nem csak álom és mese – kivéve annak, aki úgy éli meg. Reggel lerakja a kölyköket a sulinál, aztán pilates, kávé a barátnőkkel, a takarítónő suvickol, majd délután Colgate-fehér mosollyal süti a muffinokat és dicséri meg a gyereke rajzait. De mi van azokkal az anyákkal, akik dolgoznak? Hát, a módosabbak dadát vesznek fel, és ez bizony az SZMK-s anyák között nagyjából a 11. főbűn, amit elkövethet egy nő.

Karrier vagy család? Muszáj választani? (Fotó: SkyShowtime)

Karrierista anyatigrisek

Ilyen például Marissa és Jenny, akik pont ezért lesznek szinte az első pillanattól barátnők, így irtó kellemetlen, hogy a marketinges Jennynek közvetve, de köze van a kis Milo eltűnéséhez. A forgatókönyv és a rendezés elég szappanoperás lett, néhol vontatottan, statikus jelenetekkel haladunk minden epizód vége felé, hogy ott egy nagy csavar rávegyen minket arra, hogy újra megnyomjuk a play gombot, és várjuk a következő részt. Ami közte történik, az sokszor erőltetett, a dialógusok olykor fájdalmasak, és sajnos a rendezés és a vágás hibája, hogy a második részben egyértelmű, mi állhat a konfliktus hátterében, de még van hat rész. Igen, az első megérzés lesz a jó, de annyit elárulunk, hogy érdemes végignézni a sorozatot, ugyanis az utolsó két rész menti a menthetőt, sőt csavar egyet-kettőt a sztorin.

A dadák nem mindig azok, akiknek mondják magukat Fotó: Skyshowtime

Az All Her Fault Sarah Snook diadalmenete

Az HBO Max Utódlás című sorozatából ismert színésznő számos karakterszerep és a kultikus széria után egy abszolút főszerepben mutathatta meg a tehetségét. Hálátlan feladat egy szériát végigsírni, de Snook minden egyes kitörésébe olyan elementáris energiát tesz, hogy bőven felér a kritika elején említett Kidman zsenialitásához, más kérdés, hogy az olykor esetlen helyzetek, jelenetek és szövegek gyengítik az összképet. Jack Lacy eddig a legtöbbször irdatlan nagy barmokat alakított a vásznon, amit A Fehér Lótusz első évadában fejlesztett tökélyre.

Sarah Snook diadalmenete a széria Fotó: Skyshowtime

Peter szerepe talán még Marissa figurájánál is összetettebb, amivel igyekszik derekasan megküzdeni a színész, azonban látszik, hogy számos drámaóráról lóghatott, ugyanis a legtöbbet használt színészi eszköze a horrorisztikus mosolya, ami nagyjából annyira ég be a retinánkba, mint Gary Busey. Reméljük, hogy nem a Z-kategóriában találja majd magát, ugyanis élete eddigi legjobb alakítását itt láthatjuk. Dakota Fanning Jennyje izgalmas, más kérdés, hogy a széria mostohán bánik a figurával, és hiába játssza teljesen korrektül a színésznő a szerepet, olyan érzésünk van, hogy a jelenetei fele a vágószobában maradt.

Az All Her Fault egy erős rendező és forgatókönyvíró segítségével lehetett volna az új Hatalmas kis hazugságok, így viszont annak a kábeltévés verzióját sikerült belőle kihozni. Kár érte!

10/6,5

Az All Her Fault összes része a SkyShowtime kínálatában érhető el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!