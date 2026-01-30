A luxusmamik élete bizony nem álom és mese: minden az ő hibájuk a Skyshowtime sorozata szerint

A tengerparton élő, szenvedő, gazdag nő prototípusát már megteremtette 10 évvel ezelőtt Nicole Kidman a Hatalmas kis hazugságokban, azóta csak ő vagy féltucatszor koppintotta le magát, hát még mások. Az All Her Fault SkyShowtime-sorozat nem váltja meg a világot, sőt szinte semmit sem tesz hozzá a műfajhoz, de akadnak benne erős színészi pillanatok és egy-egy valóban meglepő csavar, dacára annak, hogy egy közepesen edzett sorozatnéző a nyolcrészes széria második részénél kitalálja az alapkonfliktus okát.

Az All Her Fault alapötlete kiváló (Fotó: Skyshowtime)

Az All Her Fault sorozat nagy reményekkel indult

Az alapanyag minden anya rémálma: luxusmamik minden nap játszódélutánokat, babazsúrokat és tudja még milyen programokat találnak ki a gyerekeknek. Az SZMK-s anyukák a mennybe mennek, míg az általuk eléggé lenézett dolgozó anyáknak segítség, hogy pár órára társaságban és biztonságban vannak a lurkóik. Ezt gondolta Marissa is, aki új barátnője, Jenny gondjaira bízta a gyerekét. Azonban kiderült, hogy Jenny semmilyen játszópartit, zsúrt nem szervezett, Marissa gyerekét elrabolták. Megindul a hajsza az idővel, miközben a nő és férje, Peter élete a feje tetejére áll.

Minden anya rémálmát éli meg Marissa (Fotó: SkyShowtime)

Andrea Mara nagy sikerű könyve tényleg sikított az adaptációért, más kérdés, hogy nem feltétlenül ezért a feldolgozásért. A krimiszál izgalmas, ugyanis gyorsan megtudjuk, ki tette, úgyhogy onnantól a hajsza és egymás titkainak leleplezése lesz a fontos, de Mara ezen még tudott egyet csavarni, és ez az, ami megmentette a könyvet és a sorozatot is a lebőgéstől. A társadalmi témája viszont erős, de ezt a széria nagyon demagóg módon adja vissza. A tengerparti luxusmamáknál az élet nem csak álom és mese – kivéve annak, aki úgy éli meg. Reggel lerakja a kölyköket a sulinál, aztán pilates, kávé a barátnőkkel, a takarítónő suvickol, majd délután Colgate-fehér mosollyal süti a muffinokat és dicséri meg a gyereke rajzait. De mi van azokkal az anyákkal, akik dolgoznak? Hát, a módosabbak dadát vesznek fel, és ez bizony az SZMK-s anyák között nagyjából a 11. főbűn, amit elkövethet egy nő.