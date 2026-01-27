Állatkínzás, folyamatos balesetek, életveszély - Így telt a legendás film forgatása

Manapság már alig találkozunk valódi állatokkal a hollywoodi filmekben, ugyanis szigorú törvények védik az érdekeiket. Az állatkínzás a forgatásokon azonban évtizedekkel ezelőtt bevett gyakorlat volt az álomgyárban, főleg egy olyan ambiciózus projektben, mint A földkerekség legnagyobb showja. A film nem összekeverendő a Hugh Jackman nevével fémjelzett, A legnagyobb showman című, szintén a cirkusz világában játszódó musicallel. A Cecil B. DeMille rendezésében készült 1952-es filmben valódi cirkusszal, valódi állatokkal, és sok esetben valódi életveszélyben forgatott a stáb.

Állatkínzás és balesetek a legendás film forgatásán (Fotó: PARAMOUNT PICTURES)

Állatkínzás a filmvásznon

A két és fél órás szuperprodukciót valódi cirkuszi társulatokkal és idomított állatokkal forgatták. A szereplőgárdában olyan világsztárok voltak, mint az Oscar-díjas Charlton Heston, James Stewart és Gloria Grahame, valamint a kor komikus dívája, Betty Hutton. A forgatás komoly fizikai felkészülést igényelt a színészektől: az akrobatikus számok jelentős részét maguk hajtották végre, és olyan állatokkal kellett együtt „játszaniuk”, mint oroszlánok, leopárdok vagy elefántok. Az élőlények a cirkuszi idomárokat megszokták, ám egy több száz fős filmes stábot már jóval kevésbé. A veszélyes jelenetek miatt DeMille katonai fegyelmet tartott a forgatáson.

Ez nem forgatás volt, hanem hadjárat

– mondta évekkel később a Ben Hurként ismert Charlton Heston.

A nagymacskák nem szerették a forgatást (Fotó: imdb.com)

Állatok a vonatbalesetben

A filmtörténet egyik legnagyobb és leglátványosabb vonatbalesete ehhez a produkcióhoz kötődik. A rendező nem ismert tréfát: valódi vonatokat ütköztetett és boríttatott fel, minimális trükkhasználattal. A jelenethez életveszélyes, mozgatható díszletek is készültek, hogy a katasztrófa minél valóságosabbnak hasson. Ebben a részben több állatnak is „kaszkadőrmunkát” kellett végeznie – természetesen akaratuk ellenére. A film története szerint több állat elpusztul vagy elszökik, a valóságban azonban a vonatbaleset során nem pusztultak el állatok, bár a forgatás más részein ez sajnos nem volt elmondható.

Megvadultak az elefántok is a forgatáson (Fotó: imdb.com)

Állatkínzás és balesetek, a természet visszavágott

A maratoni forgatás alatt, napi 12–14 órás munkával a hírek szerint több állat nem bírta a terhelést és elpusztult, bár ezt a stáb hivatalosan soha nem erősítette meg. Számos idomított állat rendkívül nehezen viselte a zajt, a fényeket és a tömeget, így többször kerültek a színészek és a stábtagok életveszélybe. Egy oroszlános jelenet során Charlton Heston élete pillanatokon múlt, amikor a nagymacska rátámadt, és csak az idomárok gyors beavatkozása mentette meg.

Ez volt az egyetlen film, ahol tényleg féltem. Egy jelenetnél az egyik állat nem volt megfelelően elkülönítve, és az idomárok az utolsó pillanatban avatkoztak be

– emlékezett vissza Heston.