Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

A napokban debütál 2026 első, legjobban várt sorozata a SkyShowtime kínálatában. Az Amadeus sorozat nem csoda, ha ismerős, ugyanis Miloš Forman Amadeus című filmje 1984-ben 8 Oscar-díjat kapott. A sikerfilm a csodagyerek Mozart és riválisa zeneszerző, Salieri kapcsolatát mutatja be, fellebbentve a lehetőségét, hogy ő ölte meg a világ leghíresebb zeneszerzőjét. Vajon gyilkosság áldozata lett Wolfgang Amadeus Mozart? A válasznak most utánanéztünk az 1984-es film kulisszatitkai nyomán.

Amadeus Mozart bohóc volt vagy zseni? (Fotó: Orion Pictures / Entertainment Pictures via ZUMA)

Az Amadeus titkai

A színészek nem tudtak kottát olvasni vagy zenélni, de hetekig tanulták, hogy hitelesek legyenek a jeleneteikben.

Tom Hulce tudott egy kicsit gitározni, de ő is hat hónapig tanult zenét a szerepért.

Előtte versenyben volt a szerepért Tim Curry és maga Luke Skywalker, azaz Mark Hamill is.

Forman először angol színészeket akart, így Kenneth Branagh volt Mozart, és Ben Kingsley Salieri. Végül meggondolta magát, és amerikai színészeket keresett a szerepekre.

Az Amadeust nem Bécsben, hanem Prágában forgatták, mert a stáb szerint sokkal inkább hasonlított a korabeli Bécsre.

A rendező mozgáscoachot fogadott, hogy hitelesek legyenek a karmesteri mozdulatsorok.

Miloš Forman nem háttérzeneként használta a műveket, hanem a cselekmény aktív részeként, ezért nem is modernizálta azokat.

A színészek komoly fizikai szenvedésnek voltak kitéve hónapokig, ugyanis súlyosak voltak a jelmezek, 15-20 kilót is nyomtak.

Az operatőrök bátor húzása volt, hogy valódi gyertyafénynél forgattak, és kevés mesterséges fényt használtak a korhű hatás miatt.

A két főszereplő, Tom Hulce és F. Murray Abraham a forgatáson nem csak a szerep miatt rivalizáltak. Tudták, mindketten díjesélyes szerepet játszanak Forman filmjében. Ezen nem segített, hogy mindketten a legjobb férfi főszereplő kategóriában kaptak jelölést az Amadeusért, amit végül a Salierit játszó Abraham vitt haza.

Fülledtség is akad az Amadeusban (Fotó: Orion Pictures / Entertainment Pictures via ZUMA)

F. Murray Abraham napi 4-5 órát ült a sminkben, amikor a karaktere idősebb verzióját játszotta.

Amy Irving nem akarta a Constance szerepét filmen is eljátszani, ami elszomorította Formant. A színésznő nem akart fél évet Prágában tölteni.

