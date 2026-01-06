Hírlevél
Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Milos Forman nagy sikerű filmje után 5 részes sorozat formájában láthatjuk viszont Mozart életét. Az Amadeus 1984-ben hatalmas sikert aratott, most kiderül, hogy a sorozat is képes-e megismételni ezt a bravúrt.
amadeusfilmdrámafilmSkyShowtime

A napokban debütál 2026 első, legjobban várt sorozata a SkyShowtime kínálatában. Az Amadeus sorozat nem csoda, ha ismerős, ugyanis Miloš Forman Amadeus című filmje 1984-ben 8 Oscar-díjat kapott. A sikerfilm a csodagyerek Mozart és riválisa zeneszerző, Salieri kapcsolatát mutatja be, fellebbentve a lehetőségét, hogy ő ölte meg a világ leghíresebb zeneszerzőjét. Vajon gyilkosság áldozata lett Wolfgang Amadeus Mozart? A válasznak most utánanéztünk az 1984-es film kulisszatitkai nyomán. 

Amadeus, TOM HULCE in AMADEUS (Credit Image: Â© Orion Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA Press)
Amadeus Mozart bohóc volt vagy zseni? (Fotó: Orion Pictures / Entertainment Pictures via ZUMA)

Az Amadeus titkai

  • A színészek nem tudtak kottát olvasni vagy zenélni, de hetekig tanulták, hogy hitelesek legyenek a jeleneteikben. 
  • Tom Hulce tudott egy kicsit gitározni, de ő is hat hónapig tanult zenét a szerepért. 
  • Előtte versenyben volt a szerepért Tim Curry és maga Luke Skywalker, azaz Mark Hamill is. 
  • Forman először angol színészeket akart, így Kenneth Branagh volt Mozart, és Ben Kingsley Salieri. Végül meggondolta magát, és amerikai színészeket keresett a szerepekre. 
  • Az Amadeust nem Bécsben, hanem Prágában forgatták, mert a stáb szerint sokkal inkább hasonlított a korabeli Bécsre. 
  • A rendező mozgáscoachot fogadott, hogy hitelesek legyenek a karmesteri mozdulatsorok.
  • Miloš Forman nem háttérzeneként használta a műveket, hanem a cselekmény aktív részeként, ezért nem is modernizálta azokat. 
  • A színészek komoly fizikai szenvedésnek voltak kitéve hónapokig, ugyanis súlyosak voltak a jelmezek, 15-20 kilót is nyomtak.  
  • Az operatőrök bátor húzása volt, hogy valódi gyertyafénynél forgattak, és kevés mesterséges fényt használtak a korhű hatás miatt. 
  • A két főszereplő, Tom Hulce és F. Murray Abraham a forgatáson nem csak a szerep miatt rivalizáltak. Tudták, mindketten díjesélyes szerepet játszanak Forman filmjében. Ezen nem segített, hogy mindketten a legjobb férfi főszereplő kategóriában kaptak jelölést az Amadeusért, amit végül a Salierit játszó Abraham vitt haza. 
TOM HULCE in AMADEUS (Credit Image: Â© Orion Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA Press)
Fülledtség is akad az Amadeusban (Fotó: Orion Pictures / Entertainment Pictures via ZUMA)
  • F. Murray Abraham napi 4-5 órát ült a sminkben, amikor a karaktere idősebb verzióját játszotta. 
  • Amy Irving nem akarta a Constance szerepét filmen is eljátszani, ami elszomorította Formant. A színésznő nem akart fél évet Prágában tölteni. 

Vajon tényleg olyan mesteri gonosztevő volt Salieri? Kattintson a következő oldalra!

