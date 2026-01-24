Mozart visszatért – de minek? Így bukott el az Amadeus sorozat

Vannak filmek és történetek, amelyekhez felesleges hozzányúlni, mert érdemben már nem lehet hozzájuk tenni. Wolfgang Amadeus Mozart személye viszonylag kevés játékfilmben tűnt fel, zenéi annál inkább – és ennek két oka is van. Az egyik, hogy a néhai zseni élete igen rövidre sikeredett, a másik pedig Peter Shaffer drámaíró és a cseh származású rendező, Miloš Forman zsenije, akik az Amadeus című színdarabban, majd az 1984-es filmben bőven kimerítették a témát. Számos fiktív elemet alkalmazva, amiről ebben a cikkünkben már beszéltünk. Mégis mit lehet hozzátenni 2025–2026-ban Mozart életéhez? A nagyrészt fiktív konfliktusához az operaszerző Salierivel, illetve egy feltételezett gyilkossághoz, amelyről a történészektől kezdve a Blaha Lujza téri javasasszonyig mindenki bebizonyította már, hogy nem igaz? Hát, nem sokat sőt, igazából semmit. Innen szép nyerni, gondolhatták az Amadeus alkotói, de sajnos csodát nem tudtak tenni.

Kell nekünk egy Amadeus sorozat? (Fotó: SkyShowtime)

Amadeus és Salieri kamubalhéja

Az ötrészes sorozat alapkonfliktusa itt is a sürgő-forgó Mozart és a mélyen vallásos, a modernizációt nem igazán támogató, ám titkon irigykedő Salieri összecsapása. A két figura nem is lehetne különbözőbb, egyetlen kivétellel: a zene szeretetével. A rizsporos parókák bécsi udvarában zajló macska-egér harc ebben a feldolgozásban sokkal inkább egy elnyújtott Tom és Jerry-epizódra emlékeztet, ugyanis egyszerűen nem érezzük a történet tétjét. Ezen nem segít a rendkívül szegényes és statikus rendezés sem. Ha nem tudnánk, hogy tavaly Magyarországon forgott a komplett széria, és nem lennének ismerősek a színészek, komolyan azt hihetnénk, hogy valamikor a kilencvenes években készült. Az Amadeus spórolós érzetet kelt, míg a több mint negyvenéves nagyjátékfilm grandiózus, mégis korhű látványvilágot teremtett.

Szegényes lett az Amadeus látványvilága (Fotó: SkyShowtime)

Közelebb a valósághoz

A sorozat egyik nagy pozitívuma, hogy a karaktereket valamivel közelebb hozza a valósághoz – ez leginkább Mozart és Constance figurájára igaz. Az 1984-es filmben sok kritika érte Tom Hulce alakítását, amiért egy Tourette-szindrómás bohócot csinált Mozartból, hihetetlen vihogások és parádézások közepette, míg későbbi felesége, Stanzi egy ostoba liba benyomását keltette. A szériában mindkettőjük sokkal árnyaltabb és a leírások alapján valóságosabb figura lett, bár a legendás zeneszerző alakja még így is tele van túlzásokkal. Mozart néha dühös kölyök, olykor tényleg egy felhúzott, vihogó Duracell-nyuszi a zongora előtt, ám ha egy eper és egy letolt női bugyi kerül a látóterébe, azonnal szexi döggé változik. Will Sharpe meglepő választás a szerepre, és most tekintsünk el attól, hogy a színész részben ázsiai származású – a sminkesek ezt a kérdést meglepően jól megoldották. Az alakítása izgalmas, foggal-körömmel igyekezett kihozni valamit Mozartból, más kérdés, hogy sem a rendezés, sem a forgatókönyv nem volt igazán a segítségére, így sokszor szétesettnek érezzük a játékát.