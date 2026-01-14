Szívmegállás, anorexia és speed: 5+1 színésznő, akik majd meghaltak a tökéletes alakjukért

Drogok, alkohol, anorexia és bulimia – sokak számára ezek voltak az eszközök Hollywoodban a „tökéletes” alak megteremtéséhez. Angelina Jolie filmjei egy részét anorexiásként és drogfüggőként forgatta, míg Jane Fonda a speed–spenót–alkohol hármasára esküdött. Az alábbi „fogyókúrás tippeket” semmiképpen sem ajánljuk kipróbálásra – akár halálosak is lehetnek.

Angelina Jolie túlvan a testképzavarán (Fotó: Nathan Denette / NORTHFOTO)

Angelina Jolie drogozott, Jane Fonda hánytatta magát

Angelina Jolie

Az 50 éves, Angelina Jolie Oscar-díjas sztár egész életében nádszálvékony volt, ám tinédzserként, majd a húszas éveiben súlyos anorexiával küzdött. Jolie állandóan kövérnek látta magát, és rendszeresen előfordult, hogy napokig nem evett. A kilencvenes években különböző kábítószereket és gyorsítókat is használt, hogy még vékonyabb legyen. Szerencsére a kétezres években szakszerű terápia és segítség hatására felhagyott az önpusztító életmóddal.