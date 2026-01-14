Szívmegállás, anorexia és speed: 5+1 színésznő, akik majd meghaltak a tökéletes alakjukért

Hírlevél
A hollywoodi sztárok minden egyes nap fotósok és rajongók hadainak vannak kitéve, megkövetelve tőlük a legjobb formájukat. Sokan komoly önpusztításba kezdtek a tökéletes alakért, Angelina Jolie vagy a legendás Jane Fonda például droghoz is nyúltak.
Drogok, alkohol, anorexia és bulimia – sokak számára ezek voltak az eszközök Hollywoodban a „tökéletes” alak megteremtéséhez. Angelina Jolie filmjei egy részét anorexiásként és drogfüggőként forgatta, míg Jane Fonda a speed–spenót–alkohol hármasára esküdött. Az alábbi „fogyókúrás tippeket” semmiképpen sem ajánljuk kipróbálásra – akár halálosak is lehetnek.

Angelina Jolie, poses for photographs on the red carpet for the movie "First They Killed My Father" during the 2017 Toronto International Film Festival in Toronto on Monday, September 11, 2017. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette September 11, 2017
Angelina Jolie túlvan a testképzavarán (Fotó: Nathan Denette / NORTHFOTO)

Angelina Jolie drogozott, Jane Fonda hánytatta magát

Angelina Jolie

Az 50 éves, Angelina Jolie Oscar-díjas sztár egész életében nádszálvékony volt, ám tinédzserként, majd a húszas éveiben súlyos anorexiával küzdött. Jolie állandóan kövérnek látta magát, és rendszeresen előfordult, hogy napokig nem evett. A kilencvenes években különböző kábítószereket és gyorsítókat is használt, hogy még vékonyabb legyen. Szerencsére a kétezres években szakszerű terápia és segítség hatására felhagyott az önpusztító életmóddal.

