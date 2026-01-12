Hírlevél
árva

Magyar világsiker! Spotlight-díjra jelölték Erdély Mátyást, az Árva operatőrét

Erdély Mátyás operatőr rangos nemzetközi elismerésben részesülhet. A magyar Oscar-nevezett Árva operatőrét Spotlight-díjra jelölték!
árvaErdély MátyásNemes Jeles László

Az American Society of Cinematographers (ASC) – az Amerikai Filmoperatőrök Szövetsége – Spotlight-díjra jelölte Erdély Mátyást Nemes Jeles László rendező Árva című filmjének operatőri munkájáért. A Spotlight jelölés egy igen rangos nemzetközi szakmai elismerés, amely a világ legkiemelkedőbb operatőri teljesítményeit díjazza.  

Barabás Bojtorján, az Árva című film főszereplője a film egy jelenetében.
Az Árva operatőre, Erdély Mátyás nemzetközi elismerést kapott (Fotó: Pioneer Pictures)

Árva: nemzetközi elismerés illeti Erdély Mátyás operatőrt

Az idei jelölés különös jelentőséggel bír, hiszen Erdély Mátyás tíz évvel ezelőtt már elnyerte a Spotlight-díjat Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje, a Saul fia operatőri munkájáért.Erdély Mátyás operatőr és Nemes Jeles László rendező alkotói együttműködése a kortárs magyar és nemzetközi filmművészet egyik meghatározó szakmai partnersége.  Az Árva fényképezése és a Spotlight-díjra jelölés ismét tanúbizonyságát adja Erdély Mátyás kivételes szakmai tudásának, érzékenységének és alkotói látásmódjának, valamint annak a művészi összhangnak, amely Nemes Jeles László rendezői vízióját és az operatőri megvalósítást összekapcsolja. A Spotlight jelölés megerősíti Erdély Mátyás operatőr kiemelkedő szerepét a kortárs filmművészetben, valamint a magyar filmalkotók meghatározó jelenlétét a nemzetközi filmvilágban. Az ASC az idei Spotlight-díjak nyerteseinek nevét március 8-án hozza nyilvánosságra. 

Waskovics Andrea és Barabás Bojtorján az Árva egyik jelenetében.
Barabás Bojtorján első nagyjátékfilmes szerepe volt az Árva (Fotó: Pioneer Pictures)

Az Árva főszereplője Barabás Bojtorján, édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Grégory Gadebois látható kiemelt szereplőként. Az Árva forgatókönyvét Nemes Jeles László rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

