Szexfüggő predátor miatt nem láthatjuk soha Ashton Kutcher filmjét

A szexuális botrányok nemcsak az érintettekre vannak hatással, hanem több millió nézőre és az alkotótársakra is. Ashton Kutcher soha nem keveredett #MeToo-ügybe, mégis akad egy filmje, amelyet a rajongók minden bizonnyal sosem fognak látni – hasonlóan Kevin Spacey Gore című alkotásához. Utóbbi színészt ugyan tisztázták a vádak alól, a Netflix mégis eltemette az évek óta dobozban porosodó filmet. Kutcher 2015-ben forgatta a The Long Home című alkotást, amelynek rendezője és másik főszereplője James Franco volt. A drámai film sokak szerint végre komoly színészként mutatta volna meg a jóképű sztár tehetségét, ám az alkotás immár 11 éve porosodik valahol, bemutató nélkül.

Ashton Kutcher élete alakítását sose láthatjuk (Fotó: mpi099)

Ashton Kutcher filmje örökre elveszett?

Könnyen lehet. A független produkció ugyanis 11 éve nem talál forgalmazót – pontosabban majdnem így van. Franco, Kutcher és Az éhezők viadala sztárja, Josh Hutcherson felvették a jeleneteiket, a film el is készült, és 2017-ben még forgalmazót is találtak. Ekkor azonban James Franco körül egyre súlyosabb botrányok robbantak ki. A balhés színészt drogfüggőséggel, zaklatási ügyekkel hozták összefüggésbe, valamint színiiskolájának több diákja is panaszt tett ellene határátlépések miatt. Franco gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra kiesett a hollywoodi elitből, és a cancel culture korszakában ez a munkáira is végzetes hatással volt. Ennek pedig, finoman szólva, Ashton Kutcher és Josh Hutcherson itta meg a levét, csakúgy, mint Kevin Spacey a filmjével.

James Franco balhéjai miatt sose kerül forgalmazásba a film (Fotó: imdb.com)

A The Long Home egy modern bosszú-western thriller, amelyben egy építészt bérelnek fel, hogy egy honky-tonk típusú mulatót építsen. Hamarosan azonban kiderül: a megbízója az a férfi, aki évekkel korábban meggyilkolta az apját. A feszült hangulatú film sokak szerint komoly kritikai és akár kasszasiker is lehetne, ha valaki hajlandó lenne bemutatni. A probléma azonban az, hogy Franco nemcsak főszereplője, hanem rendezője is az alkotásnak, így a jeleneteit nem lehet újraforgatni. Maga Franco hallani sem akart erről a megoldásról, ami végleg megpecsételte a film sorsát.