Nácik traumatizálták: kiderült Audrey Hepburn féltett titka

Megható dokumentumfilmben tárulnak fel Hollywood aranykorának egyik legszebb sztárjának titkai és belső vívódásai. Audrey Hepburn színésznőt a legtöbben a Római vakáció című filmből ismerik, hebrencs, törékeny szépségként, akit lehetetlen volt nem szeretni. Az 1993-ban elhunyt Audrey Hepburn életét most az Audrey: More Than an Icon című dokumentumfilm dolgozza fel.

Audrey Hepburn étkezési problémákkal küzdött a nácik miatt (Fotó: NORTHFOTO)

Audrey Hepburn alakját a traumái formálták

Audrey Hepburn az Álom luxuskivitelben című filmben is lenyűgöző volt. Törékeny alkata miatt sokan úgy vélték, kórosan sovány, és évekig pletykáltak arról, hogy étkezési zavarokkal küzdött. Mint később kiderült, ennek gyökerei a második világháborúig nyúltak vissza. A háború idején a nácik megszállták Hollandiát, és a korábban jómódú család súlyos nélkülözésre kényszerült. Rendszeresen éheztek, köztük a már akkor is rendkívül vékony Hepburn. A tinédzserként átélt traumák egész életére rányomták a bélyegüket: étkezési szokásait több zavar is meghatározta, amelyekkel az Oscar-díjas sztár felnőttként is küzdött.

Mel Ferrer volt a nagy szerelme, de csalódás lett a kapcsolat vége (Fotó: Northphoto)

Audrey Hepburn házasságai sem hoztak megnyugvást

A dokumentumfilm nyíltan beszél két házasságáról: Mel Ferrer színésszel és Andrea Dottival. Ferrerrel szerelem volt első látásra – mint kiderült, "kupidójuk" a legendás Gregory Peck volt, aki a Római vakáció férfi főszereplőjeként mutatta be őket egymásnak. A pár 14 évig élt együtt, de Audrey számára a kapcsolat nem hozta meg a várt lelki egyensúlyt.

Később Andrea Dotti lett a társa, és a színésznő harmincas évei derekán hátat fordított Hollywoodnak: életét gyermekeinek és a jótékonyságnak szentelte. 1976-ban tért vissza a filmvászonra, már a negyvenes évei végén, a Robin és Marian című Robin Hood-feldolgozásban, Sean Connery oldalán. Dottitól 1982-ben vált el.

Az élete végén, betegen is a szegények segítette a legenda (Fotó: United Archives / Valdmanis)

Családja és barátai szerint Hepburn ötvenéves kora után tudatosan vállalt kevés szerepet, mindössze hármat. Ezek közül a legismertebb Steven Spielberg 1989-es filmje, az Örökké, amelyben egy angyalt alakított. Később kiderült, ez lett a dívának a hattyúdala is. Nem akarta megöregedve látni magát a vásznon, inkább a méltóságot választotta a folyamatos szereplés helyett. A színésznő élete végéig az UNICEF nagykövete maradt, és világszerte jótékonykodott, még akkor is, amikor már rákot diagnosztizáltak nála. Szinte az utolsó pillanatokig dolgozott, majd 1993. január 20-án elhunyt.