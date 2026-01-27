Itt vannak a 2026-os BAFTA-jelöltek: Leonardo DiCaprio tarolhat!

14 jelöléssel az Egyik csata a másik után lett a legtöbbet nominált film idén. A BAFTA 2026 jelöltjei közt számos meglepetés van.
Helyi idő szerint 13:00 és 13:30 között jelentették be az Angol Királyi Filmakadémia idei jelöltjeit. A BAFTA 2026-on nem a Bűnösök című vámpírfilm dominált a jelölésekben, hanem a Leonardo DiCaprio nevével fémjelezett Egyik csata a másik után című szatíra a maga 14 jelölésével. A színész jelölések közt akad számos meglepetés, sok jelölést kapott Timothée Chalamet, Marty Supreme-je és az év legdrámaibb alkotása, az Érzelmi érték, miközben olyan angol alkotások is előtérbe kerültek, mint a 28 évvel később vagy a Pillion című BDSM-film.
BAFTA 2026 jelöltek:
Legjobb film
- “Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
- “Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
- “Egyik csata a másik után” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
- “Érzelmi érték” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- “Bűnösök” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
Legjobb brit film
- “28 évvel később Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
- “The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
- “Bridget Jones: Bolondulásig” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
- “Dögölj meg kedvesem” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
- “H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
- “Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell
- “I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
- “Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
- “Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
- “Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter
Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás
- The Ceremony
- My Father's Shadow
- Pillion
- A Want in Her
- Wastmen
Legjobb gyerek vagy családi film
- “Arco”
- “Boong”
- “Lilo & Stitch”
- “Zootropolisz 2”
Legjobb idegennyelvű film
- “Csak egy baleset volt”
- “A titkosügynök”
- “Érzelmi érték”
- “Sirât”
- “The Voice of Hind Rajab”
Legjobb dokumentumfilm
- “2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath
- “Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino
- “Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
- “Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková
- “The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Legjobb animációs film
- “Arco”
- “Little Amélie”
- “Zootropolisz 2”
Legjobb rendező
- “Bugonia,” Yorgos Lanthimos
- “Hamnet,” Chloé Zhao
- “Marty Supreme,” Josh Safdie
- “Egyik csata a másik után,” Paul Thomas Anderson
- “Érzelmi érték,” Joachim Trier
- “Bűnösök,” Ryan Coogler
Legjobb eredeti forgatókönyv
- I Swear
- Marty
- A titkosügynök
- Érzelmi érték
- Bűnösök
Legjobb adaptált forgatókönyv
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Egyik csata a másik után
- Pillion
Legjobb női főszereplő
- Jessie Buckley, “Hamnet”
- Rose Byrne, “Ha tudnék, beléd rúgnék”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Chase Infiniti, “Egyik csata a másik után”
- Renate Reinsve, “Érzelmi érték”
- Emma Stone, “Bugonia”
Legjobb férfi főszereplő
- Robert Aramayo, “I Swear”
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio,“Egyik csata a másik után”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Bűnösök”
- Jesse Plemons, “Bugonia”
Legjobb női mellékszereplő
- Odessa A’zion, “Marty Supreme”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Érzelmi érték”
- Wunmi Mosaku, “Bűnösök”
- Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
- Teyana Taylor, “Egyik csata a másik után”
- Emily Watson, “Hamnet”
Legjobb férfi mellékszereplő
- Benicio del Toro, “Egyik csata a másik után”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Peter Mullan, “I Swear”
- Sean Penn, “One Battle After Another”
- Stellan Skarsgård, “Érzelmi érték”
Legjobb szereplőgárda
- “I Swear,”
- “Marty Supreme,”
- “One Battle After Another,”
- “Sentimental Value,”
- “Sinners,”
Legjobb operatőri munka
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Az álmok vágányán
- Bűnösök
- Egyik csata a másik után
Legjobb jelmez
- Frankenstein
- Hamnet
- Wicked: 2 rész
- Marty Supreme
- Bűnösök
Legjobb vágás
- F1
- Feszült helyzet
- Egyik csata a másik után
- Bűnösök
- Az álmok vágányán
Legjobb smink
- Hamnet
- Marty Supreme
- Bűnösök
- Frankenstein
- Wicked: 2 rész
Legjobb eredeti zene
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Egyik csata a másik után
- Bűnösök
Legjobb díszletrendezés
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Hamnet
- Egyik csata a másik után
- Bűnösök
Legjobb vizuális effektusok
- “Avatar: Tűz és Hamu”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Így neveld a sárkányodat”
- “The Lost Bus”
Legjobb hang
- F1
- Frankenstein
- Egyik csata a másik után
- Bűnösök
- Hadviselés
Legjobb brit rövid animáció
- “Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina
- “Solstice” — Luke Angus
- “Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson
Legjobb brit rövidfilm
- “Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
- “Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
- “Terence” — Edem Kelman, Noah Reich
- “This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
- “Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren
Rising Star
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
