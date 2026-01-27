Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a válasz a Zelenszkij-rezsim példátlan támadására – ezt nem teszik zsebre

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

BAFTA

Itt vannak a 2026-os BAFTA-jelöltek: Leonardo DiCaprio tarolhat!

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
14 jelöléssel az Egyik csata a másik után lett a legtöbbet nominált film idén. A BAFTA 2026 jelöltjei közt számos meglepetés van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BAFTABAFTA-gálabafta-díjTimothée ChalametEmma StoneLeonardo DiCaprio

Helyi idő szerint 13:00 és 13:30 között jelentették be az Angol Királyi Filmakadémia idei jelöltjeit. A BAFTA 2026-on nem a Bűnösök című vámpírfilm dominált a jelölésekben, hanem a Leonardo DiCaprio nevével fémjelezett Egyik csata a másik után című szatíra a maga 14 jelölésével. A színész jelölések közt akad számos meglepetés, sok jelölést kapott Timothée Chalamet, Marty Supreme-je és az év legdrámaibb alkotása, az Érzelmi érték, miközben olyan angol alkotások is előtérbe kerültek, mint a 28 évvel később vagy a Pillion című BDSM-film. 

BAFTA
Leonardo DiCaprio temus forradalmárja nagyot mehet a BAFTA-gálán (Fotó: imdb.com)

BAFTA 2026 jelöltek: 

Legjobb film

  • “Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes 
  • “Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie 
  • “Egyik csata a másik után” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson 
  • “Érzelmi érték” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar 
  • “Bűnösök” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler 

Legjobb brit film

  • “28 évvel később Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland 
  • “The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key  
  • “Bridget Jones: Bolondulásig” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
  • “Dögölj meg kedvesem” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch 
  • “H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue 
  • “Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell 
  • “I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest 
  • “Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough 
  • “Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe 
  • “Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter 

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás 

  • The Ceremony
  • My Father's Shadow
  • Pillion
  • A Want in Her
  • Wastmen

Legjobb gyerek vagy családi film

  • “Arco” 
  • “Boong” 
  • “Lilo & Stitch” 
  • “Zootropolisz 2” 
Meglepetés siker lehet a Hamnet Fotó: Focus Features

Legjobb idegennyelvű film

  • “Csak egy baleset volt” 
  • “A titkosügynök”
  • “Érzelmi érték” 
  • “Sirât”
  • “The Voice of Hind Rajab” 

Legjobb dokumentumfilm

  • “2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath 
  • “Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino 
  • “Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev 
  • “Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková 
  • “The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee 

Legjobb animációs film

  • “Arco” 
  • “Little Amélie”
  • “Zootropolisz 2” 

Legjobb rendező

  • “Bugonia,” Yorgos Lanthimos 
  • “Hamnet,” Chloé Zhao 
  • “Marty Supreme,” Josh Safdie 
  • “Egyik csata a másik után,” Paul Thomas Anderson 
  • “Érzelmi érték,” Joachim Trier 
  • “Bűnösök,” Ryan Coogler 

Legjobb eredeti forgatókönyv

  • I Swear
  • Marty
  • A titkosügynök
  • Érzelmi érték
  • Bűnösök

Legjobb adaptált forgatókönyv

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Egyik csata a másik után
  • Pillion

Legjobb női főszereplő

  • Jessie Buckley, “Hamnet” 
  • Rose Byrne, “Ha tudnék, beléd rúgnék” 
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue” 
  • Chase Infiniti, “Egyik csata a másik után” 
  • Renate Reinsve, “Érzelmi érték” 
  • Emma Stone, “Bugonia” 
Timothée Chalamet az angoloknál is nagy esélyes Fotó: imdb.com

Legjobb férfi főszereplő

  • Robert Aramayo, “I Swear” 
  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme” 
  • Leonardo DiCaprio,“Egyik csata a másik után” 
  • Ethan Hawke, “Blue Moon” 
  • Michael B. Jordan, “Bűnösök” 
  • Jesse Plemons, “Bugonia” 

Legjobb női mellékszereplő

  • Odessa A’zion, “Marty Supreme” 
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Érzelmi érték” 
  • Wunmi Mosaku, “Bűnösök” 
  • Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island” 
  • Teyana Taylor, “Egyik csata a másik után” 
  • Emily Watson, “Hamnet” 

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Benicio del Toro, “Egyik csata a másik után” 
  • Jacob Elordi, “Frankenstein” 
  • Paul Mescal, “Hamnet” 
  • Peter Mullan, “I Swear” 
  • Sean Penn, “One Battle After Another” 
  • Stellan Skarsgård, “Érzelmi érték” 

Legjobb szereplőgárda

  • I Swear,”
  • “Marty Supreme,”
  • “One Battle After Another,” 
  • “Sentimental Value,” 
  • “Sinners,”

Legjobb operatőri munka

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Az álmok vágányán
  • Bűnösök
  • Egyik csata a másik után
A díjakat február 22-én adják át Londonban (Fotó: BAFTA)

Legjobb jelmez

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wicked: 2 rész
  • Marty Supreme
  • Bűnösök

Legjobb vágás

  • F1
  • Feszült helyzet
  • Egyik csata a másik után
  • Bűnösök
  • Az álmok vágányán

Legjobb smink

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Bűnösök
  • Frankenstein
  • Wicked: 2 rész

Legjobb eredeti zene

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Egyik csata a másik után
  • Bűnösök

Legjobb díszletrendezés

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Hamnet
  • Egyik csata a másik után
  • Bűnösök

Legjobb vizuális effektusok 

  • “Avatar: Tűz és Hamu”
  • “F1” 
  • “Frankenstein” 
  • “Így neveld a sárkányodat” 
  • “The Lost Bus” 

Legjobb hang

  • F1
  • Frankenstein
  • Egyik csata a másik után
  • Bűnösök
  • Hadviselés

Legjobb brit rövid animáció

  • “Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina 
  • “Solstice” — Luke Angus 
  • “Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson  

Legjobb brit rövidfilm

  • “Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks 
  • “Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock 
  • “Terence” — Edem Kelman, Noah Reich 
  • “This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright 
  • “Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren 

Rising Star

  • Robert Aramayo 
  • Miles Caton  
  • Chase Infiniti  
  • Archie Madekwe 
  • Posy Sterling 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!