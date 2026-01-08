Vérengző vadállatok vagyunk a Netflix szerint: 2 hónapja nem távozik a Top 10-ből ez a pszichothriller

Legősibb ösztöneinket ébreszti fel a két hónapja bemutatott pszichothriller. A bennem lakozó fenevad Netflix-sorozat látszólag nem váltja meg a műfajt, azonban jobban megnézve igenis a tavalyi év egyik legizgalmasabb sorozata, amelyről még sokáig beszélni fognak az emberek.

A bennem lakozó fenevad Netflix-sorozat továbbra is tarol (Fotó: Netflix)

A bennem lakozó fenevad kihozza belőlünk az állatot

Pár ezer évvel ezelőtt az evolúció szerint megszelídültünk mi, emberek, de bizonyos ősi ösztöneinket nem tudtuk magunk mögött hagyni – például a bennünk lakó fenevadat, amely bizonyos körülmények között bármikor kitörhet belőlünk, így vagy úgy. A nagy többség a vérre szomjazás modern formáját az interneten és a hírek világában éli ki, hiszen a nyolcmilliárd kommentelő korában pillanatok alatt hozunk akár életre szóló, vagy életeket tönkretevő ítéletet egy-egy ismert ember fölött. A fogyasztó pedig ezeket a híreket olyan véresen szereti, mint az amerikai kertváros felsőbb rétegének lakói a steaket. Tocsogjon, leginkább!

Aggie komoly veszélyben van? (Fotó: Netflix)

Nos, a multimilliomos Nile Jarvis pont egy ilyen, évek óta tartó tocsogás közepette költözik a New York környéki kertvárosba bájos nejével, abban a reményben, hogy itt végre nyugalmuk lesz. A férfi rögtön egy futópálya megépítésével próbál bevágódni a környék lakóinál, nem csoda, hiszen a lapok azzal gyanúsítják, hogy évekkel ezelőtt megölte a feleségét. A szomszédban lakó Pulitzer-díjas író, Aggie Wiggs azonban amúgy is vacak passzban van, ráadásul évek óta: gyermeke meghalt, nem ír semmit, sőt a párja is elhagyta.

Több sem kell a nőnek annál, hogy egy potenciális gyilkos a sameszaival és rottweilerjeivel a szomszédba költözzön. A férfi azonban mindenáron be akar vágódni az írónőnél, aki meglátja benne a lehetőséget a nagy visszatérésre: könyvet írna arról, amit a férfi tett vagy nem tett. Egy férfi eltűnése után feszült macska-egér játék veszi kezdetét, amelyben mindenki életveszélybe kerülhet, miközben mindenkinek szembe kell néznie a saját magában élő önző, egomán – és talán gyilkos – szörnyeteggel.

Tépjük a karfát

Claire Danes alakítása sokkoló (Fotó: Netflix)

Nyolc részen keresztül marjuk a karfát, miközben a történet finoman csepegteti az információkat Nile és Aggie múltjáról. Sokáig az a kérdés, hogy a multimilliomos férfi képes volt-e megölni az exnejét, ám az alkotók minden epizódban meglepnek minket, és percről percre veszítjük el az emberiségbe vetett hitünket. Egy idő után már nem tudjuk, kinek drukkoljunk: talán leginkább az igazságnak, bár az is relatív, főleg ha két sérült főhősről beszélünk. Az egyik önmaga körül forog és önpusztító, a másikról pedig nagyjából a második mondata után tudjuk, hogy minimum szociopata. Innen szép nyerni – ám a Jodie Foster vezető produceri közreműködésével készült széria megugorja a lehetetlent, ugyanis izgalmas finálét tartogat a Netflix nézőinek.