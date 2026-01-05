A Másnaposok óta csak felfele ívelt a karrierje: Bradley Cooper 51 éves lett!

Hírlevél
Legyen szó vígjátékról, vagy mély, lélektani drámáról, részéről biztos a minőség. Bradley Cooper igazán megérdemelné már az Oscart!
Megnyerő külsejű, elegáns, sármos és végtelenül tehetséges a kamerán innen és túl egyaránt. Bradley Cooper többszörösen Oscar-díj jelölt színész és rendező, aki a mai napon 51. születésnapját ünnepli.

Bradley Cooper a Londoni Filmfesztiválon
A Bradley Cooper-filmekben látható elegancia belülről jön (Fotó: Jonathan Brady/PA Wire)

A világklasszis színész-rendezőt, Bradley Coopert a legjobb filmjeivel köszöntjük születésnapja alkalmából!

Másnaposok (2009)

Szinte nincs ember, aki ne szerette volna Todd Philips Másnaposok filmjét, mely valóban hű a címéhez – persze, annál kevesebben vannak, akik a második részért rajongnak és még kevesebben, akik találtak bármi értékelhetőt a harmadik részben. Mindenesetre az első rész hatalmas dobás volt egy fergeteges színészfelhozatallal Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Ken Jeong és Bradley Cooper szereplésével. Ez a film tette Bradley Coopert arra a bizonyos térképre. Bebizonyította, hogy laza stílusa, hanyag eleganciája jól illik a vígjátékokba – jóllehet, ő inkább a józan észt erősítette a filmben és a bohóckodás része egyértelműen a görög komikusra maradt.

RELEASE DATE: June 5, 2009. MOVIE TITLE: TThe Hangover. STUDIO: Legendary Pictures PLOT: A Las Vegas-set comedy centered around three groomsmen who lose their about-to-be-wed buddy during their drunken misadventures, then must retrace their steps in order to find him. PICTURED: BRADLEY COOPER as Phil Wenneck, ED HELMS as Stu Price, ZACH GALIFIANAKIS as Alan Garner.
Bradley Cooper számára a Másnaposok című film hozta meg az áttörő sikert (Fotó: g90)

Csúcshatás (2011)

Mi történne, ha az agyunkat jobban tudnánk hasznosítani – akár 100 százalékban? A Csúcshatás ennek a filmnek jár utána. Bradley Cooper már eddig is ismert volt, ez a film tette igazán vezető hollywoodi sztárrá, és megmutatta, hogy a vígjátékokon túl drámai, pszichológiai szerepekben is megállja a helyét. A színésznek ugyanazt a karaktert kellett hitelesen bemutatnia lecsúszott, szétesett íróként, és szinte emberfeletti magabiztossággal élő zseniként, ami nagy színészi kihívás volt, de mégis sikerült helytállnia. A színész annyira közelinek érezte ezt a projektet, hogy a filmből készült későbbi sorozatban is visszatért produceri szerepben.

RELEASE DATE: March 18, 2011. MOVIE TITLE: Limitless. STUDIO: Many Rivers Productions. PLOT: A copywriter discovers a top-secret drug which bestows him with super human abilities.. PICTURED: BRADLEY COOPER as Eddie Morra.
A színész drámai szerepben is bizonyított már (Fotó: g90)

Napos oldal (2012)

A Napos oldal már egy földhöz ragadtabb film volt, melyben egy pszichotikus karaktert alakított a szintén új oldalát megcsillogtató Jennifer Lawrence mellett. Cooper ezúttal nem az a tipikus sármőr karakter volt, hanem egy sokkal elmélyültebb, sebezhetőbb jellem, akinek saját démonaival kell megküzdenie a játékidő alatt. A film színészi gárdájából mind a négy főszereplő Oscar-jelölést kapott (Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver), ami ritka elismerés – igaz, az aranyszobrot csak Lawrence vihette haza.

Jan. 10, 2013 - Los Angeles, California, U.S. - ''Silver Linings Playbook'', a 2013 Academy Award Nominee for Best Picture. PICTURED: JENNIFER LAWRENCE as Tiffany and BRADLEY COOPER as Pat.
A színész Oscar-díj jelölést több filmjéért kapott (Fotó: The Weinstein Company/NORTHFOTO)

A galaxis őrzői (2014)

Igaz, hogy az arcát egy képkocka erejére sem láthatjuk, mégis a Disney-filmek sorozatában, A galaxis őrzőiben maradt az egyik legikonikusabb filmsorozata, mosómedveként. Mordály egy szabadszájú, robbanékony természetű mutáns, akinek a legjobb barátja egy Vin Diesel hangján megszólaló beszélő fa. Kitalálni se lehetne jobbat, és bizony, ezzel a szerepével keresett a legtöbbet. A karakter több beszólása és reakciója Cooper improvizációiból született, főleg a gyors észjárású, szarkasztikus megjegyzések, amelyek Mordály védjegyévé váltak.

RELEASE DATE: May 5, 2017 TITLE: Guardians Of The Galaxy Vol. 2 STUDIO: Marvel DIRECTOR: James Gunn PLOT: Set to the backdrop of Awesome Mixtape #2, 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' continues the team's adventures as they unravel the mystery of Peter Quill's true parentage PICTURED: Rocket (voiced by Bradley Cooper.
Mesefilmhez is adta a hangját (Fotó: Marvel/NORTHFOTO)

Csillag születik (2018)

Összesen négyszer dolgozták fel a Csillag születik történetét, melyből a legutóbbi és a modern közönségnek legkedvesebb az a Bradley Cooper és Lady Gaga főszereplésével készült verzió. De nemcsak filmtörténelmi jelentősége miatt fontos ez a film, hanem mert Cooper ezúttal rendezőként is megmutathatta tehetségét. A filmben hallható dalokat a színész és Gaga több hónapon át gyakorolták, az inspirált és sokat vállalt film pedig végül 8 Oscar-díj jelölést is kapott – köztük legjobb férfi főszereplő kategóriában, amely Coopert dicsérte. Az aranyszobrot végül a Shallow című számért nyerte el a film és nem véletlen, lévén, hogy közel 10 év után is egy igen népszerű dalról van szó.

 

 

