A Másnaposok óta csak felfele ívelt a karrierje: Bradley Cooper 51 éves lett!

Megnyerő külsejű, elegáns, sármos és végtelenül tehetséges a kamerán innen és túl egyaránt. Bradley Cooper többszörösen Oscar-díj jelölt színész és rendező, aki a mai napon 51. születésnapját ünnepli.

A Bradley Cooper-filmekben látható elegancia belülről jön (Fotó: Jonathan Brady/PA Wire)

A világklasszis színész-rendezőt, Bradley Coopert a legjobb filmjeivel köszöntjük születésnapja alkalmából!

Másnaposok (2009)

Szinte nincs ember, aki ne szerette volna Todd Philips Másnaposok filmjét, mely valóban hű a címéhez – persze, annál kevesebben vannak, akik a második részért rajongnak és még kevesebben, akik találtak bármi értékelhetőt a harmadik részben. Mindenesetre az első rész hatalmas dobás volt egy fergeteges színészfelhozatallal Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Ken Jeong és Bradley Cooper szereplésével. Ez a film tette Bradley Coopert arra a bizonyos térképre. Bebizonyította, hogy laza stílusa, hanyag eleganciája jól illik a vígjátékokba – jóllehet, ő inkább a józan észt erősítette a filmben és a bohóckodás része egyértelműen a görög komikusra maradt.

Bradley Cooper számára a Másnaposok című film hozta meg az áttörő sikert (Fotó: g90)

Csúcshatás (2011)

Mi történne, ha az agyunkat jobban tudnánk hasznosítani – akár 100 százalékban? A Csúcshatás ennek a filmnek jár utána. Bradley Cooper már eddig is ismert volt, ez a film tette igazán vezető hollywoodi sztárrá, és megmutatta, hogy a vígjátékokon túl drámai, pszichológiai szerepekben is megállja a helyét. A színésznek ugyanazt a karaktert kellett hitelesen bemutatnia lecsúszott, szétesett íróként, és szinte emberfeletti magabiztossággal élő zseniként, ami nagy színészi kihívás volt, de mégis sikerült helytállnia. A színész annyira közelinek érezte ezt a projektet, hogy a filmből készült későbbi sorozatban is visszatért produceri szerepben.

A színész drámai szerepben is bizonyított már (Fotó: g90)

Napos oldal (2012)

A Napos oldal már egy földhöz ragadtabb film volt, melyben egy pszichotikus karaktert alakított a szintén új oldalát megcsillogtató Jennifer Lawrence mellett. Cooper ezúttal nem az a tipikus sármőr karakter volt, hanem egy sokkal elmélyültebb, sebezhetőbb jellem, akinek saját démonaival kell megküzdenie a játékidő alatt. A film színészi gárdájából mind a négy főszereplő Oscar-jelölést kapott (Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver), ami ritka elismerés – igaz, az aranyszobrot csak Lawrence vihette haza.