Készülj az új részekre: itt van minden, amit A Bridgerton család 4. évadáról tudni lehet!

2026. január 29-e az a dátum, ami garantáltan millió meg egy háztartásban kőbe van vésve világszerte már jó ideje. Ekkor érkezik ugyanis Netflixre A Bridgerton család 4. évada, melyre lassan két éve várnak a rajongók. A kínzó várakozás ideje viszont nemsokára lejár, de addig is érdemes elolvasni gyorstalpalónkat arról, mire is számíthatunk az egyik legnézettebb Netflix-sorozat folytatásában.

A Bridgerton család 4. évadában végre Benedict Bridgertonra is rátalál a szerelem? (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Végre társra talál Benedict Bridgerton is?

Ahogy azt már megszokhattuk a korábbi évadokban, az arisztokratikus romantikaszéria következő felvonásának középpontjában is egy szerelmespár menyegzője fog állni. Ezúttal a Bridgerton família Benedict nevű fián van a sor, akit egy álarcosbálon talál telibe Ámor nyila, méghozzá Sophie Baek személyében.

Az újragondolt Hamupipőke-sztori mellett persze még bőven lesznek fontos és érdekes sztoriszálak, melyeket kíváncsian várjuk, hova futnak ki. Ilyen például Lady Whitledown sorsa is, kinek kilétét Sarolta királyné jóvoltából már nem fedi titok, így nem tud oly zavartalanul pletykálkodni, ahogy azt eddig tette.

Díszes kosztümökből aligha lesz hiány A Bridgerton család 4. évadában (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Eljő a korszakváltás

A negyedik évad nemcsak egy új love story-t, hanem egy komplett generációváltást hozhat el. Az alkotók ugyanis úgy vélik, ideje, hogy némi vérfrissítésen essen át a garnitúra, így egyre több fiatal szereplő vagy eddig nem látott karakter mutatkozhat be, akár már most. Ebbe a táborba tartozik például a Harry Potter-filmek Cho Changja, Katie Lung is, aki Sophie édesanyját, Lady Araminta Gunt játssza majd a 4. évadban.

Ennek a ráncfelvarrásnak az egyik legnagyobb vesztese pedig a rajongók kedvence, Anthony Bridgerton, a világ legszexibb férfija, azaz Jonathan Bailey lehet. Azonban nem kell hajunkat vesztve világgá szaladnunk, mivel az új James Bondként is gyakran emlegetett sármőr nem teljesen tűnik el a horizontról, csak jóval kevesebb játékidő jut neki. Ez egyébként annyira nem meglepő, miután a Wicked és a Jurassic World sztárjának kezd egyre jobban beindulni a szekere Hollywoodban.

Új szereplők, ismeretlen arcok korszaka jöhet el a Birdgerton 4. évadában (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

„Túlwokeosítja” a Bridgertont a Netflix?

Noha a sorozat rendkívüli népszerűségnek örvend, a Bridgerton-birtok környékét a botrányok sem kerülték el az elmúlt években. Emlékezzünk csak vissza harmadik fejezet skandallumára, mikor is az alkotók az egyik karakter esetében nemváltást hajtottak végre, és a könyvekben szereplő Michael Stirling figuráját Michaela Stirlingre cserélték.