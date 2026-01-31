Jönnek a Bridgerton dögös lordjai és Harrison Ford terápiája Michael J. Foxxal

Színes kínálattal várják a streaming felületek a hétvégén a nézőket. Bridgerton, új Marvel-sorozat, Harrison Ford és Nemes Jeles László sikerfilmje is érkezik.
Lordok, kémek és egy nagyon fontos árva is vár ránk a hétvégén a streamingszolgáltatók kínálatában. A streaming premierek között ott van a Bridgerton család új szezonja és Harrison Ford sikersorozatának új évada is.
Bridgerton a Netflixen, Harrison Ford az Apple Tv+-on jön
Bridgerton negyedik évad (első fele)
Ismét itt a báli szezon, így a negyedik Bridgerton gyereknek is meg kell találni a szerelemet a Netflix népszerű romantikus sorozatában. Az idén Benedicten van a sor, aki szerelmi csalódása után a kapós szingli lordok táborát erősíti. Ám bekerül a képbe a rejtélyes Sophie és megkezdődik a kitekert Hamupipőke történet, aminek csak is szerelem lehet a vége. Vagy mégsem? A negyedik szezon első négy része debütált a streamingszolgáltatón, a befejező epizódok február 26-án érkeznek.
