Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

Catherine O ' Hara

Halála után kaphatja legrangosabb elismerését a Reszkessetek, betörők! sztárja

Döbbenten fogadta a világ a hírt, hogy 71 éves korában elhunyt a Reszkessetek, betörők! sztárja. Catherine O’Hara élete legfőbb díját halála után kaphatja meg.
Catherine O ' HaragyászReszkessetek , betörőkBeetlejuice

Milliók előtt él a kép, ahogy a reptéren egy riadt nő azt kiáltja: Kevin! Catherine O’Hara a Reszkessetek, betörők! egyik legikonikusabb pillanatát tette halhatatlanná. A komika 71 évesen hunyt el tegnap, rövid, hirtelen betegség után. Távozása fél Hollywoodot sokkolta, miközben a sors különös fintora, hogy néhány hét múlva élete egyik legfontosabb díját vehette volna át.

Catherine O’Hara, arriving at the Vanity Fair Oscar Party, Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Credit: Doug Peters/EMPICS
71 éves korában hunyt el Catherine O’Hara (Fotó: Doug Peters)

Catherine O’Hara SAG-jelölése

Alig pár héttel ezelőtt jelentették be a SAG-jelöléseket, amelyeket idén már Actors Award néven ismer a szakma. A színészek céhe filmen és televízióban ismeri el az előző év legjobb alakításait. A legjobb tévés színésznő, vígjáték kategória jelöltjei között Catherine O’Hara is szerepel, ugyanis a tavalyi év egyik legtöbbet díjazott komédiájának, a The Studio-nak volt az egyik főszereplője.

A The Studio című sorozatért két díjat is kaphat halála után (Fotó: Apple TV+)

A kritikák egyöntetűen dicsérték a Hollywoodot kifigurázó szatírában nyújtott alakítását, amelyben egy Patty nevű nyugdíjazott, kissé idegbeteg producert formál meg. Sokan az Emmy-díjat tartják a „tévés Oscarnak”, az amerikai tévés színészszakma azonban a SAGA-t – most már Actors Awardot – tekinti az etalonnak. O’Hara ráadásul dupla jelölést kapott, ugyanis a legjobb stábnak járó elismerésre is esélyes, így akár posztumusz duplázhat is a rangos díjátadón. A sors furcsa fintora, hogy a második évadra is leszerződött, amit a napokban kezdtek forgatni, ám sajnos már nélküle.

Emily Hampshire, Daniel Levy, Eugene Levy, Sarah Levy, Dustin Milligan, Annie Murphy, Catherine O'Hara, Noah Reid, Jennifer Robertson at the 26th Annual Screen Actors Guild Awards held at the Shrine Auditorium on January 19, 2020 in Shrine Auditorium, CA. January 19, 2020 26th Screen Actors Guild Awards , SAG
A Schitt’s Creek 6 évadon keresztül ment (Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/NORTHFOTO)

Catherine O’Hara a Schitt’s Creekben

Catherine O’Hara 2021-ben már két alkalommal is elnyerte ezt a díjat, ám az európai nézők sajnos még nem láthatták zseniális alakítását a világ egyik legviccesebb sorozatának tartott Schitt’s Creek-ben. Akkor a legjobb tévés színésznőnek és a legjobb stábnak járó díjat is megkapta. A szériában egy egykori tévésztárt alakít, akinek milliomos férjét átveri a könyvelője, így a család kénytelen egy isten háta mögötti kisváros moteljében meghúzni magát, és a nulláról új életet kezdeni. Partnerei a sorozatban Eugene Levy, az Amerikai pite filmekből ismert Jim papája, valamint fia, Dan Levy és Annie Murphy voltak.

Feb 20, 2000; Hollywood, CA, USA; Image from Christopher Guest's comedy 'Best in Show' starring EUGENE LEVY as Gerald 'Gerry' Fleck and CATHERINE O'HARA as Cookie Guggleman Fleck.
Eugene Levy-vel évtizedek óta barátok voltak (Fotó: Castle Rock Entertainment/Entertainment Pictures)

Catherine O’Hara filmjei, családja

Catherine O’Hara pályája során olyan filmekben bizonyított, mint a Beetlejuice és annak tavalyi nagysikerű folytatása, valamint legutóbb a The Last of Us második évadában Pedro Pascal mellett is láthatták a nézők. Korábban többször dolgozott együtt Tim Burtonnel és a Jamie Lee Curtis író-rendező férjével, Christopher Guesttel, akivel többek között az Egy húron című filmet készítették.

LOS ANGELES, CA - MARCH 24: Bo Welch and Catherine O'Hara at the Apple TV+ World Premiere Of The Studio on March 24, 2025 at The Academy Museum in Los Angeles, California. Credit: Jeffrey Mayer/MediaPunch
Férjével, Bo Welch-el (Fotó: Jeffrey Mayer/Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Férje, Bo Welch Oscar-díjas látványrendező, akivel 1992-ben házasodtak össze. Két fiuk született, a most 32 éves Matthew és a 29 éves Luke.

 

 

