Halála után kaphatja legrangosabb elismerését a Reszkessetek, betörők! sztárja

Milliók előtt él a kép, ahogy a reptéren egy riadt nő azt kiáltja: Kevin! Catherine O’Hara a Reszkessetek, betörők! egyik legikonikusabb pillanatát tette halhatatlanná. A komika 71 évesen hunyt el tegnap, rövid, hirtelen betegség után. Távozása fél Hollywoodot sokkolta, miközben a sors különös fintora, hogy néhány hét múlva élete egyik legfontosabb díját vehette volna át.

71 éves korában hunyt el Catherine O’Hara (Fotó: Doug Peters)

Catherine O’Hara SAG-jelölése

Alig pár héttel ezelőtt jelentették be a SAG-jelöléseket, amelyeket idén már Actors Award néven ismer a szakma. A színészek céhe filmen és televízióban ismeri el az előző év legjobb alakításait. A legjobb tévés színésznő, vígjáték kategória jelöltjei között Catherine O’Hara is szerepel, ugyanis a tavalyi év egyik legtöbbet díjazott komédiájának, a The Studio-nak volt az egyik főszereplője.

A The Studio című sorozatért két díjat is kaphat halála után (Fotó: Apple TV+)

A kritikák egyöntetűen dicsérték a Hollywoodot kifigurázó szatírában nyújtott alakítását, amelyben egy Patty nevű nyugdíjazott, kissé idegbeteg producert formál meg. Sokan az Emmy-díjat tartják a „tévés Oscarnak”, az amerikai tévés színészszakma azonban a SAGA-t – most már Actors Awardot – tekinti az etalonnak. O’Hara ráadásul dupla jelölést kapott, ugyanis a legjobb stábnak járó elismerésre is esélyes, így akár posztumusz duplázhat is a rangos díjátadón. A sors furcsa fintora, hogy a második évadra is leszerződött, amit a napokban kezdtek forgatni, ám sajnos már nélküle.

A Schitt’s Creek 6 évadon keresztül ment (Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/NORTHFOTO)

Catherine O’Hara a Schitt’s Creekben

Catherine O’Hara 2021-ben már két alkalommal is elnyerte ezt a díjat, ám az európai nézők sajnos még nem láthatták zseniális alakítását a világ egyik legviccesebb sorozatának tartott Schitt’s Creek-ben. Akkor a legjobb tévés színésznőnek és a legjobb stábnak járó díjat is megkapta. A szériában egy egykori tévésztárt alakít, akinek milliomos férjét átveri a könyvelője, így a család kénytelen egy isten háta mögötti kisváros moteljében meghúzni magát, és a nulláról új életet kezdeni. Partnerei a sorozatban Eugene Levy, az Amerikai pite filmekből ismert Jim papája, valamint fia, Dan Levy és Annie Murphy voltak.