Az AI is jobb színész Chris Prattnél: szuperlátványos film lett a Mesterséges kegyelem

Megérkezett az év első igazi adrenalinbombája. Chris Pratt Mesterséges kegyelem című filmje egy nagyon izgalmas és látványos alapötlettel indul, de sajnos a sekélyes sztori és a színész faarcú játéka sokat ront a szuper összképen.

Chris Prattnek 90 perce van a kivégzés előtt (Fotó: imdb.com)

Chris Pratt filmje izgalmas vállalkozás

Papíron leírva ez az év egyik legjobb, legfeszültebb filmje. 2029-ben egy mesterséges intelligencia dönt a gyilkosságért elítéltek sorsáról: 90 percük van bizonyítani ártatlanságukat, amit egy székhez szögezve kell megtenniük, kizárólag modern technológia segítségével – és persze a Mercy-program AI-bírójának közreműködésével. Fontos, hogy a mesterséges intelligencia csak és kizárólag tárgyilagos érvek alapján dönt: nincs esküdtszék, az emberi érzések a vádlottaknál maradnak. Chris Raven rendőrt, aki egyébként a Mercy-program legnagyobb szószólója, egy nap teljesen részegen találjuk a vádlottak székében, ahol 90 perce van bebizonyítani az AI Maddox bírónak, hogy nem ő ölte meg a feleségét. A valós időben játszódó, feszült akcióthriller nem várt csavarokat tartogat.

Látványos film lett a Mesterséges kegyelem (Fotó imdb.com)

Elsőrangú látvány, sekélyes sztori

Timur Bekmambetovról az Éjszakai őrség óta tudjuk, hogy ha látványról van szó, nem ismer akadályt. Most ráadásul az egész film IMAX kamerákkal készült, így nézőként a bőrünkön érezzük azt a sokkot, amit Pratt figurája is átél. Repkednek körülöttünk 3D-ben a chatbeszélgetések, videók, telefonok vagyis az a brutális információhalmaz, amiben ma is élünk. Akár a modern kor kritikájaként is értelmezhető a film: ahogy fuldokolunk a digitális zajban, és nem vesszük észre azt, ami az orrunk előtt van függőséget, rossz házasságot, zűrös kapcsolatokat vagy egy közelgő tragédiát. Bekmambetov azonban inkább szórakoztatni akar, mint mélyfilozófálni, így ennek az akciódúsabb változatát kapjuk meg.

Izgalmas alapötlet, szegényes forgatókönyv (Fotó: imdb.com)

Persze ilyenkor sem árt, ha van egy erős sztori, de a Mercy-program okozta alaphelyzetet leszámítva a forgatókönyv meglehetősen szegényes és „AI-szagú”. Kissé futurisztikusabb és életszerűtlenebb, mint ami valójában 3 év múlva Los Angeles utcáin várható lenne. A történet másik nagy hibája, hogy a gyilkosság kivitelezhetetlen: ha az AI valóban minden információt felhasznált volna, a film nagyjából 5 perc után véget érne. Nem beszélve a sztori utolsó fordulatáról, ami nagyon rondán agyoncsapja az amúgy sem vaskos történetet. Cserébe kárpótol minket a vágás, a látvány és a zene, ezek 100 százalékosan működnek.