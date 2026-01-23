„Ez a nő egy állat” – kiutálta Hollywood Debra Wingert

Hollywood pillanatok alatt elfordul azoktól a színészektől, akik túl sok konfliktust generálnak, elég Shia LaBeouf vagy James Franco esetére gondolni. Hasonló sorsra jutott Debra Winger színésznő is, aki a nyolcvanas évek végére gyakorlatilag eltűnt az A-listáról, és egyre kevesebb említésre méltó munkát kapott.

Debra Winger 5 éve eltűnt Hollywoodból (Fotó: Armando Gallo / NORTHFOTO)

Debra Winger filmjei klasszikusok

A színésznő legismertebb alakítását az 1983-as Becéző szavak című filmben nyújtotta, Jack Nicholson és a ma 91 éves legendás komika, Shirley MacLaine oldalán. A diszfunkcionális anya–lánya kapcsolatot bemutató film forgatása azonban korántsem volt zökkenőmentes. Míg MacLaine és Nicholson kiválóan kijöttek egymással, és a forgatást életük egyik legjobb baráti és szakmai élményeként emlegették, addig ugyanez nem volt elmondható a két női főszereplőről. Winger és MacLaine finoman szólva is gyűlölték egymást, amit nem is rejtettek véka alá.

Ez a nő egy állat

– mondta MacLaine évekkel később Wingerről, aki hasonló jelzőkkel illette kolléganőjét. A kapcsolatukon az sem segített, hogy az Oscar-díjat végül MacLaine vitte haza, miközben mindketten főszereplőként voltak jelölve.

Kiborította Shirley MacLaine-t (Fotó: KPA)

Drogok, pletykák, botrányok

A pletykák szerint Debra Winger a nyolcvanas évek nagy részében rendszeresen drogozott, bár ezt hivatalosan sosem erősítette meg, és rehabilitációról sem tudni. A róla kialakult „nehéz természetű” kép azonban gyorsan elterjedt a szakmában: több producerrel és rendezővel is nyílt konfliktusba keveredett, és nem volt hajlandó szó nélkül eltűrni a stúdiók elvárásait.

Timothy Huttonnal zűrös volt a házassága (Fotó: KPA)

Debra Winger férje, magánélete

A színésznő magánélete sem volt nyugodt. 1986 és 1990 között Timothy Hutton felesége volt. A kapcsolat intenzív és viharos volt: Hutton alkoholproblémákkal küzdött és az Átlagemberek című filmért kapott Oscarja után nem találta a helyét a filmes világban, miközben Winger továbbra is sikerfilmekben szerepelt. A válás hangos és fájdalmas volt, mindkettőjük életét megviselte.

Egyre rosszabb szerepeket kapott a zűrös ügyei miatt Winger (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Kiutálva a stúdiórendszerből

A kilencvenes évektől Winger egyre kevesebb kasszasikerben kapott szerepet. A hollywoodi stúdiórendszer lassan, de egyértelműen elfordult tőle: nem vett részt a kötelező reklámkampányokban, nyíltan kritizálta a producereket, és több fórumon is hangot adott a pénzemberek embertelen elvárásainak. Ezzel gyakorlatilag persona non grata lett az álomgyárban.