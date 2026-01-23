Hírlevél
Jack Nicholson

„Ez a nő egy állat” – kiutálta Hollywood Debra Wingert

A 70 éves színésznő ma már alig látható bármiben, pedig a nyolcvanas években Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt. Debra Winger karrierje azonban látványosan megtört, miután balhéi miatt a stúdiórendszer lassan, de biztosan kivetette magából.
Hollywood pillanatok alatt elfordul azoktól a színészektől, akik túl sok konfliktust generálnak, elég Shia LaBeouf vagy James Franco esetére gondolni. Hasonló sorsra jutott Debra Winger színésznő is, aki a nyolcvanas évek végére gyakorlatilag eltűnt az A-listáról, és egyre kevesebb említésre méltó munkát kapott.

Debra Winger, April 26, 2017 - Hollywood, California, U.S. - DEBRA WINGER promotes 'The Lovers' Debra Lynn Winger (born May 16, 1955) is an American actress. She has been nominated three times for the Academy Award for Best Actress: for An Officer and a Gentleman (1982), Terms of Endearment (1983), and Shadowlands (1993). She won the National Society of Film Critics Award for Best Actress for Terms of Endearment, and the Tokyo International Film Festival Award for Best Actress for A Dangerous Woman (1993). Her other film roles include Urban Cowboy (1980), Legal Eagles (1986), Black Widow (1987), Betrayed (1988), Forget Paris (1995), and Rachel Getting Married (2008). In 2012, she made her Broadway debut in the original play The Anarchist.
Debra Winger 5 éve eltűnt Hollywoodból (Fotó: Armando Gallo / NORTHFOTO)

Debra Winger filmjei klasszikusok

A színésznő legismertebb alakítását az 1983-as Becéző szavak című filmben nyújtotta, Jack Nicholson és a ma 91 éves legendás komika, Shirley MacLaine oldalán. A diszfunkcionális anya–lánya kapcsolatot bemutató film forgatása azonban korántsem volt zökkenőmentes. Míg MacLaine és Nicholson kiválóan kijöttek egymással, és a forgatást életük egyik legjobb baráti és szakmai élményeként emlegették, addig ugyanez nem volt elmondható a két női főszereplőről. Winger és MacLaine finoman szólva is gyűlölték egymást, amit nem is rejtettek véka alá.

Ez a nő egy állat

– mondta MacLaine évekkel később Wingerről, aki hasonló jelzőkkel illette kolléganőjét. A kapcsolatukon az sem segített, hogy az Oscar-díjat végül MacLaine vitte haza, miközben mindketten főszereplőként voltak jelölve.

'Terms of Endearment' by James L Brooks; starring Debra Winger, Shirley MacLaine. Made in USA, 1983.
Kiborította Shirley MacLaine-t (Fotó: KPA)

Drogok, pletykák, botrányok

A pletykák szerint Debra Winger a nyolcvanas évek nagy részében rendszeresen drogozott, bár ezt hivatalosan sosem erősítette meg, és rehabilitációról sem tudni. A róla kialakult „nehéz természetű” kép azonban gyorsan elterjedt a szakmában: több producerrel és rendezővel is nyílt konfliktusba keveredett, és nem volt hajlandó szó nélkül eltűrni a stúdiók elvárásait.

'Stephen King's Stark' by G. A. Romero; starring Timothy Hutton. Made in USA, 1993.
Timothy Huttonnal zűrös volt a házassága (Fotó: KPA)

Debra Winger férje, magánélete

A színésznő magánélete sem volt nyugodt. 1986 és 1990 között Timothy Hutton felesége volt. A kapcsolat intenzív és viharos volt: Hutton alkoholproblémákkal küzdött és az Átlagemberek című filmért kapott Oscarja után nem találta a helyét a filmes világban, miközben Winger továbbra is sikerfilmekben szerepelt. A válás hangos és fájdalmas volt, mindkettőjük életét megviselte.

1993, Film Title: DANGEROUS WOMAN, Director: STEPHEN GYLLENHAAL, Studio: GRAMERCY, Pictured: DEBRA WINGER
Egyre rosszabb szerepeket kapott a zűrös ügyei miatt Winger (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Kiutálva a stúdiórendszerből

A kilencvenes évektől Winger egyre kevesebb kasszasikerben kapott szerepet. A hollywoodi stúdiórendszer lassan, de egyértelműen elfordult tőle: nem vett részt a kötelező reklámkampányokban, nyíltan kritizálta a producereket, és több fórumon is hangot adott a pénzemberek embertelen elvárásainak. Ezzel gyakorlatilag persona non grata lett az álomgyárban.

_J4A0556.CR2
Lassan 6 éve nem forgatott a színésznő (Fotó: A24 / Entertainment Pictures)

Debra Winger Netflix-sorozatban szerepelt utoljára

A kétezres évektől egyre kevesebb munkát kapott, bár 2016-ban ismét reflektorfénybe került a The Ranch című Netflix-sorozatban, ahol Ashton Kutcher oldalán játszott állandó szerepet. Ez azonban csak rövid fellángolás volt. 2020 óta szinte teljesen eltűnt. 2024-ben a A vádlott című sorozat egy epizódjában tűnt fel, és az IMDb szerint jelenleg nincs új filmje vagy sorozata bejelentve.

 

 

