„Ez a nő egy állat” – kiutálta Hollywood Debra Wingert

Hollywood pillanatok alatt elfordul azoktól a színészektől, akik túl sok konfliktust generálnak, elég Shia LaBeouf vagy James Franco esetére gondolni. Hasonló sorsra jutott Debra Winger színésznő is, aki a nyolcvanas évek végére gyakorlatilag eltűnt az A-listáról, és egyre kevesebb említésre méltó munkát kapott.
Debra Winger filmjei klasszikusok
A színésznő legismertebb alakítását az 1983-as Becéző szavak című filmben nyújtotta, Jack Nicholson és a ma 91 éves legendás komika, Shirley MacLaine oldalán. A diszfunkcionális anya–lánya kapcsolatot bemutató film forgatása azonban korántsem volt zökkenőmentes. Míg MacLaine és Nicholson kiválóan kijöttek egymással, és a forgatást életük egyik legjobb baráti és szakmai élményeként emlegették, addig ugyanez nem volt elmondható a két női főszereplőről. Winger és MacLaine finoman szólva is gyűlölték egymást, amit nem is rejtettek véka alá.
Ez a nő egy állat
– mondta MacLaine évekkel később Wingerről, aki hasonló jelzőkkel illette kolléganőjét. A kapcsolatukon az sem segített, hogy az Oscar-díjat végül MacLaine vitte haza, miközben mindketten főszereplőként voltak jelölve.
Drogok, pletykák, botrányok
A pletykák szerint Debra Winger a nyolcvanas évek nagy részében rendszeresen drogozott, bár ezt hivatalosan sosem erősítette meg, és rehabilitációról sem tudni. A róla kialakult „nehéz természetű” kép azonban gyorsan elterjedt a szakmában: több producerrel és rendezővel is nyílt konfliktusba keveredett, és nem volt hajlandó szó nélkül eltűrni a stúdiók elvárásait.
Debra Winger férje, magánélete
A színésznő magánélete sem volt nyugodt. 1986 és 1990 között Timothy Hutton felesége volt. A kapcsolat intenzív és viharos volt: Hutton alkoholproblémákkal küzdött és az Átlagemberek című filmért kapott Oscarja után nem találta a helyét a filmes világban, miközben Winger továbbra is sikerfilmekben szerepelt. A válás hangos és fájdalmas volt, mindkettőjük életét megviselte.
Kiutálva a stúdiórendszerből
A kilencvenes évektől Winger egyre kevesebb kasszasikerben kapott szerepet. A hollywoodi stúdiórendszer lassan, de egyértelműen elfordult tőle: nem vett részt a kötelező reklámkampányokban, nyíltan kritizálta a producereket, és több fórumon is hangot adott a pénzemberek embertelen elvárásainak. Ezzel gyakorlatilag persona non grata lett az álomgyárban.
Debra Winger Netflix-sorozatban szerepelt utoljára
A kétezres évektől egyre kevesebb munkát kapott, bár 2016-ban ismét reflektorfénybe került a The Ranch című Netflix-sorozatban, ahol Ashton Kutcher oldalán játszott állandó szerepet. Ez azonban csak rövid fellángolás volt. 2020 óta szinte teljesen eltűnt. 2024-ben a A vádlott című sorozat egy epizódjában tűnt fel, és az IMDb szerint jelenleg nincs új filmje vagy sorozata bejelentve.