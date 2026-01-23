Hírlevél
Dustin Hoffman

Gyerekes űrmese és vacak horror: legendás szerepeket utasított vissza Dustin Hoffman

A 88 éves legenda a mai napig aktív. Dustin Hoffman világsikereket utasított vissza, mondván, nem ütik meg azt a színvonalat, amit ő képvisel.
A 88 éves legenda karrierje az utóbbi években jelentősen csendesebb lett, de jelenleg is forgat. Dustin Hoffman filmjei igazi klasszikusok: elég csak a Kramer kontra Kramerre vagy az Esőemberre gondolnunk. A színész a filmtörténet legnagyobb sikerei közül válogathatott, és számos szerepet egészen érdekes indokokkal utasított vissza.

Dustin Hoffman, September 8, 2025, Toronto, On, CAN: Dustin Hoffman arrives on the red carpet to promote the film ''Tuner'' at the Toronto International Film Festival, in Toronto, on Monday, Sept. 8, 2025. (Credit Image: Â© Chris Young/The Canadian Press via ZUMA Press)
Dustin Hoffman sikerfilmeket passzolt (Fotó: Chris Young/Canadian Press via ZUMA Press)

Dustin Hoffman színészként megalázónak tartotta a Star Warst

Star Wars – Han Solo

Oct 10, 2006; Hollywood, CA, USA; RELEASE DATE: 1977. DIRECTOR: George Lucas. STUDIO: Lucas Films. PLOT: Luke Skywalker leaves his home planet, teams up with other rebels, and tries to save Princess Leia from the evil clutches of Darth Vader. PICTURED: Chewbacca (PETER MAYHEW) and Han Solo (HARRISON FORD) in a scene from Star Wars: Episode IV A New Hope. Mandatory Credit: Photo by Lucas Films/ZUMA Press. (©) Copyright 2006 by ZUMA Press
Gyerekes vacaknak gondolta a Star Warst (Fotó: Lucas Films/ZUMA Press)

Nem csak Al Pacino nem bízott a messzi-messzi galaxisban és George Lucas álmában. Dustin Hoffman „gyerekes űrmesének” tartotta a Csillagok háborúja forgatókönyvét, és nem látta benne a potenciált. A történelem igazolta a tévedését, Harrison Ford viszont élt a lehetőséggel, és világsztár lett az űroperának köszönhetően.

