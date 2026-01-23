Gyerekes űrmese és vacak horror: legendás szerepeket utasított vissza Dustin Hoffman

A 88 éves legenda a mai napig aktív. Dustin Hoffman világsikereket utasított vissza, mondván, nem ütik meg azt a színvonalat, amit ő képvisel.
A 88 éves legenda karrierje az utóbbi években jelentősen csendesebb lett, de jelenleg is forgat. Dustin Hoffman filmjei igazi klasszikusok: elég csak a Kramer kontra Kramerre vagy az Esőemberre gondolnunk. A színész a filmtörténet legnagyobb sikerei közül válogathatott, és számos szerepet egészen érdekes indokokkal utasított vissza.
Dustin Hoffman színészként megalázónak tartotta a Star Warst
Star Wars – Han Solo
Nem csak Al Pacino nem bízott a messzi-messzi galaxisban és George Lucas álmában. Dustin Hoffman „gyerekes űrmesének” tartotta a Csillagok háborúja forgatókönyvét, és nem látta benne a potenciált. A történelem igazolta a tévedését, Harrison Ford viszont élt a lehetőséggel, és világsztár lett az űroperának köszönhetően.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!