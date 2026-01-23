Gyerekes űrmese és vacak horror: legendás szerepeket utasított vissza Dustin Hoffman

A 88 éves legenda karrierje az utóbbi években jelentősen csendesebb lett, de jelenleg is forgat. Dustin Hoffman filmjei igazi klasszikusok: elég csak a Kramer kontra Kramerre vagy az Esőemberre gondolnunk. A színész a filmtörténet legnagyobb sikerei közül válogathatott, és számos szerepet egészen érdekes indokokkal utasított vissza.

Dustin Hoffman sikerfilmeket passzolt (Fotó: Chris Young/Canadian Press via ZUMA Press)

Dustin Hoffman színészként megalázónak tartotta a Star Warst

Star Wars – Han Solo

Gyerekes vacaknak gondolta a Star Warst (Fotó: Lucas Films/ZUMA Press)

Nem csak Al Pacino nem bízott a messzi-messzi galaxisban és George Lucas álmában. Dustin Hoffman „gyerekes űrmesének” tartotta a Csillagok háborúja forgatókönyvét, és nem látta benne a potenciált. A történelem igazolta a tévedését, Harrison Ford viszont élt a lehetőséggel, és világsztár lett az űroperának köszönhetően.