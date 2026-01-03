Nem olvas a filmóriás a sorok között: érkeznek az élő szereplős Disney filmek

A Disney alkot, újragyárt, levonja a konklúziót és annak megfelelően folytatja ezt a végtelennek tűnő ciklust már nagyjából 10 éve – mindez úgy tűnik, hogy az eredetiség rovására futva. Nehéz is megmondani, hogy hol kezdődhetett a dolog: talán a 2014-es élő szereplős Demónánál, ami bemutatja, hogy valójában sajnálnunk kell a Csipkerózsika főgonoszát és aztán a teljesség igénye nélkül olyanok jöttek, mint az Aladdin, Szépség és a szörnyeteg és A kis hableány live action újragondolásai, valahány vegyes fogadtatásban érkezve a nézők elé. Nemrég bejelentették a ezen korábbi Szépség és a Szörnyetegből kinőtt előzménysztorit is, ami Gastont helyezi majd a fókuszba... Előre félünk. Már-már fellélegezhettünk, amikor a 2025-ös Hófehérke reboot annyira borzasztó lett, hogy a Disney behúzta a kéziféket ezeknek a tartalmaknak a gyártásában, de a gyártósorokat a Lilo és Stitch indította be újra, miután látták, hogy rekordokat döntöget. A Disney nem nagyon olvas a sorok között, jól láthatóan csak a profit érdekli és jelenleg ott tartunk, hogy ezen dolgok folyama nem állt meg. Sőt, némelyikre nem is kell sokat várni.
A Vaiana július 10-én feszegeti tovább, hogy megéri-e élő szereplős Disney filmekben újrahasznosítani a történeteket
A nyár ugyan még nincs a küszöbön, de se perc alatt újra láthatjuk a napot - és Vaianát, ezúttal Catherine Laga'aia megformálásában. A casting jelentős része teljesen megújul az animációs film óta, egyetlen kivétellel: ugyanis Maui, a félisten szerepét Dwayne Johnson foglalja el, ahogyan a hangját is adta korábban. A kedvcsináló előzetesből nem sok derül ki egy-egy impresszión kívül, melyből lerí, hogy valóban látványos film lesz, de történetében várhatóan szinte semmi jelentős eltérés nem lesz az eredeti, hawaii mítoszra épülő történettől. A film minden bizonnyal tanulságos lesz annak tekintetében, hogy lesz-e igény az élő szereplős feldolgozásokra, hiszen ha jól zárja a kasszákat, nincs megállás a következő filmig.
Aranyhajat is újratöltik
Az Aranyhaj a 2010-es Disney mesék egyik legnépszerűbb darabja volt és a Lilo és Stitch sikere után már hozzá is láttak az előkészületekhez. Azt már tudjuk, hogy a rendezői széket az a Michael Gracey foglalná el, akitől A legnagyobb showman is származik és az örök fiatalságra vágyó gonosz boszorkány szerepében Scarlett Johanssont láthatjuk. A casting többi szereplője, beleértve a főszereplőt egyelőre kérdéses. Biztos információk a megjelenésről egyelőre nincsenek, a tervek szerint 2027 és 2028 környékén érkezhet a mozifilm.
Volt már valaha jó élő szereplős Herkules film?
Gondoljunk akár Arnold Schwarzenegger kezdeti szégyenfilmjére, akár a Dwayne Johnson filmek sötét foltjára, valahogy mindig úgy álltak a csillagok, hogy a görög félistenről nem készült még jó film. A Bosszúállók franchise mögött álló Russo fivéreket ez viszont nem állítja meg! Ők a rajzfilmet alapul véve akarnak régi hullámokat meglovagolni. A fivérek producerekként vennének részt a projektben, a rendezőről egyelőre biztos információ nincs. Egyes források szerint Guy Ritchie ülhetett volna a rendezői székbe, azonban mégse vállalta el a szerepet. A castingot egyelőre a rejtély leple fedi, viszont pletyka szinten Ariana Grande neve is felmerült Megara szerepében, miután egy 2020-as Disney albumon egy Herkules dalt dolgozott fel.
Az újabb generációkat is sokkolja majd a Bambi?
A többnyire állatokat szerepeltető animációs filmek feldolgozásánál mindig érdekes live actionről beszélni. Miért live action? Hiszen szinte minden, amit a képernyőn látunk CGI, még ha az ábrázolás maga hiperrealisztikus is. Nos, ettől függetlenül az Oroszlánkirályhoz és A dzsungel könyvéhez hasonló feldolgozásokat követően a Bambira kerül a sor, hogy valós állatok meséljenek barátságról, hősiességről és halálról, egy-egy fülbemászó zene kíséretében.
Egyszerűen túl jól sikerült a Lilo és Stitch, jön a folytatás
A folyamat itt ér körbe: mivel ennyire népszerű volt a 2025-ös Lilo és Stitch reboot (2 milliárd dolláros bevételről beszélünk) ezért a második rész is elkönyvelhető, az első rész szereplőgárdájával. Még bőven a tervezőasztalon van a film, de ha az első rész 2025-ös évi eredményeit nézzük, akkor ez jó eséllyel el fog készülni és népszerű is lesz, mely további live action tartalmakra ösztönzi a Disneyt. Hurrá.