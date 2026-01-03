Hírlevél
disney

Nem olvas a filmóriás a sorok között: érkeznek az élő szereplős Disney filmek

15 perce
Olvasási idő: 9 perc
A filmóriás úgy tűnik, csak a profitból ért, a kritikákból kevésbé. Amíg megéri nekik csinálni az élő szereplős Disney filmeket, addig készíteni is fogják, ilyen egyszerű.
disneymozi filmek2026

A Disney alkot, újragyárt, levonja a konklúziót és annak megfelelően folytatja ezt a végtelennek tűnő ciklust már nagyjából 10 éve – mindez úgy tűnik, hogy az eredetiség rovására futva. Nehéz is megmondani, hogy hol kezdődhetett a dolog: talán a 2014-es élő szereplős Demónánál, ami bemutatja, hogy valójában sajnálnunk kell a Csipkerózsika főgonoszát és aztán a teljesség igénye nélkül olyanok jöttek, mint az Aladdin, Szépség és a szörnyeteg és A kis hableány live action újragondolásai, valahány vegyes fogadtatásban érkezve a nézők elé. Nemrég bejelentették a ezen korábbi Szépség és a Szörnyetegből kinőtt előzménysztorit is, ami Gastont helyezi majd a fókuszba... Előre félünk. Már-már fellélegezhettünk, amikor a 2025-ös Hófehérke reboot annyira borzasztó lett, hogy a Disney behúzta a kéziféket ezeknek a tartalmaknak a gyártásában, de a gyártósorokat a Lilo és Stitch indította be újra, miután látták, hogy rekordokat döntöget. A Disney nem nagyon olvas a sorok között, jól láthatóan csak a profit érdekli és jelenleg ott tartunk, hogy ezen dolgok folyama nem állt meg. Sőt, némelyikre nem is kell sokat várni.

Az élő szereplős Disney filmek egyik nagyágyúja a Szépség és a szörnyetegből
Az élő szereplős Disney filmek egyik nagyágyúja a Szépség és a szörnyeteg (Fotó: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures)

A Vaiana július 10-én feszegeti tovább, hogy megéri-e élő szereplős Disney filmekben újrahasznosítani a történeteket

A nyár ugyan még nincs a küszöbön, de se perc alatt újra láthatjuk a napot - és Vaianát, ezúttal Catherine Laga'aia megformálásában. A casting jelentős része teljesen megújul az animációs film óta, egyetlen kivétellel: ugyanis Maui, a félisten szerepét Dwayne Johnson foglalja el, ahogyan a hangját is adta korábban. A kedvcsináló előzetesből nem sok derül ki egy-egy impresszión kívül, melyből lerí, hogy valóban látványos film lesz, de történetében várhatóan szinte semmi jelentős eltérés nem lesz az eredeti, hawaii mítoszra épülő történettől. A film minden bizonnyal tanulságos lesz annak tekintetében, hogy lesz-e igény az élő szereplős feldolgozásokra, hiszen ha jól zárja a kasszákat, nincs megállás a következő filmig.

Aranyhajat is újratöltik

Az Aranyhaj a 2010-es Disney mesék egyik legnépszerűbb darabja volt és a Lilo és Stitch sikere után már hozzá is láttak az előkészületekhez. Azt már tudjuk, hogy a rendezői széket az a Michael Gracey foglalná el, akitől A legnagyobb showman is származik és az örök fiatalságra vágyó gonosz boszorkány szerepében Scarlett Johanssont láthatjuk. A casting többi szereplője, beleértve a főszereplőt egyelőre kérdéses. Biztos információk a megjelenésről egyelőre nincsenek, a tervek szerint 2027 és 2028 környékén érkezhet a mozifilm.

RELEASE DATE: November 24, 2010. MOVIE TITLE: Tangled. STUDIO: Walt Disney. PLOT: The long-haired Princess Rapunzel has spent her entire life in a tower, but when she falls in love with a bandit who was passing by she must venture into the outside world for the first time to find him. PICTURED: .
A 2010-es évek egyik legjobb Disney tartalma lett az eredeti Aranyhaj film (Fotó: g90 / g90)

Volt már valaha jó élő szereplős Herkules film?

Gondoljunk akár Arnold Schwarzenegger kezdeti szégyenfilmjére, akár a Dwayne Johnson filmek sötét foltjára, valahogy mindig úgy álltak a csillagok, hogy a görög félistenről nem készült még jó film. A Bosszúállók franchise mögött álló Russo fivéreket ez viszont nem állítja meg! Ők a rajzfilmet alapul véve akarnak régi hullámokat meglovagolni. A fivérek producerekként vennének részt a projektben, a rendezőről egyelőre biztos információ nincs. Egyes források szerint Guy Ritchie ülhetett volna a rendezői székbe, azonban mégse vállalta el a szerepet. A castingot egyelőre a rejtély leple fedi, viszont pletyka szinten Ariana Grande neve is felmerült Megara szerepében, miután egy 2020-as Disney albumon egy Herkules dalt dolgozott fel.

HERCULES (ANI - 1997) ANIMATED CREDIT DISNEY HCLS 065 MOVIESTORE COLLECTION LTD Credit: Moviestore Collection/face to face - Editorial use only -
Balázs Péter halála után biztossá vált, hogy Philoktétész szerepében nem ő tér vissza (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Az újabb generációkat is sokkolja majd a Bambi?

A többnyire állatokat szerepeltető animációs filmek feldolgozásánál mindig érdekes live actionről beszélni. Miért live action? Hiszen szinte minden, amit a képernyőn látunk CGI, még ha az ábrázolás maga hiperrealisztikus is. Nos, ettől függetlenül az Oroszlánkirályhoz és A dzsungel könyvéhez hasonló feldolgozásokat követően a Bambira kerül a sor, hogy valós állatok meséljenek barátságról, hősiességről és halálról, egy-egy fülbemászó zene kíséretében.

RELEASE DATE: August 21, 1942. MOVIE TITLE: Bambi. STUDIO: Walt Disney Productions. PLOT: The animated story of Bambi, a young deer hailed as the 'Prince of the Forest' at his birth. As Bambi grows, he makes friends with the other animals of the forest, learns the skills needed to survive, and even finds love. One day, however, the hunters come, and Bambi must learn to be as brave as his father if he is to lead the other deer to safety. PICTURED: . (Credit Image: © Walt Disney Productions/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
Sok gyerek a Bambi kapcsán találkozott először a halál gondolatával (Fotó: Walt Disney Productions / NORTHFOTO)

Egyszerűen túl jól sikerült a Lilo és Stitch, jön a folytatás

A folyamat itt ér körbe: mivel ennyire népszerű volt a 2025-ös Lilo és Stitch reboot (2 milliárd dolláros bevételről beszélünk) ezért a második rész is elkönyvelhető, az első rész szereplőgárdájával. Még bőven a tervezőasztalon van a film, de ha az első rész 2025-ös évi eredményeit nézzük, akkor ez jó eséllyel el fog készülni és népszerű is lesz, mely további live action tartalmakra ösztönzi a Disneyt. Hurrá.

20020621;ONT;Movies;F3 -- BREAKING THE WAVES: Nani, Lilo and the strange little Stitch bond over surfing and Elvis. Caption: MO-LILO. Scenes from 2002 movie Lilo and Stitch
A Lilo és Stitch kinyitotta Pandora szelencéjét (Fotó: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures)

 

 

