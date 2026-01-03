Nem olvas a filmóriás a sorok között: érkeznek az élő szereplős Disney filmek

A Disney alkot, újragyárt, levonja a konklúziót és annak megfelelően folytatja ezt a végtelennek tűnő ciklust már nagyjából 10 éve – mindez úgy tűnik, hogy az eredetiség rovására futva. Nehéz is megmondani, hogy hol kezdődhetett a dolog: talán a 2014-es élő szereplős Demónánál, ami bemutatja, hogy valójában sajnálnunk kell a Csipkerózsika főgonoszát és aztán a teljesség igénye nélkül olyanok jöttek, mint az Aladdin, Szépség és a szörnyeteg és A kis hableány live action újragondolásai, valahány vegyes fogadtatásban érkezve a nézők elé. Nemrég bejelentették a ezen korábbi Szépség és a Szörnyetegből kinőtt előzménysztorit is, ami Gastont helyezi majd a fókuszba... Előre félünk. Már-már fellélegezhettünk, amikor a 2025-ös Hófehérke reboot annyira borzasztó lett, hogy a Disney behúzta a kéziféket ezeknek a tartalmaknak a gyártásában, de a gyártósorokat a Lilo és Stitch indította be újra, miután látták, hogy rekordokat döntöget. A Disney nem nagyon olvas a sorok között, jól láthatóan csak a profit érdekli és jelenleg ott tartunk, hogy ezen dolgok folyama nem állt meg. Sőt, némelyikre nem is kell sokat várni.

Az élő szereplős Disney filmek egyik nagyágyúja a Szépség és a szörnyeteg (Fotó: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures)

A Vaiana július 10-én feszegeti tovább, hogy megéri-e élő szereplős Disney filmekben újrahasznosítani a történeteket

A nyár ugyan még nincs a küszöbön, de se perc alatt újra láthatjuk a napot - és Vaianát, ezúttal Catherine Laga'aia megformálásában. A casting jelentős része teljesen megújul az animációs film óta, egyetlen kivétellel: ugyanis Maui, a félisten szerepét Dwayne Johnson foglalja el, ahogyan a hangját is adta korábban. A kedvcsináló előzetesből nem sok derül ki egy-egy impresszión kívül, melyből lerí, hogy valóban látványos film lesz, de történetében várhatóan szinte semmi jelentős eltérés nem lesz az eredeti, hawaii mítoszra épülő történettől. A film minden bizonnyal tanulságos lesz annak tekintetében, hogy lesz-e igény az élő szereplős feldolgozásokra, hiszen ha jól zárja a kasszákat, nincs megállás a következő filmig.

Aranyhajat is újratöltik

Az Aranyhaj a 2010-es Disney mesék egyik legnépszerűbb darabja volt és a Lilo és Stitch sikere után már hozzá is láttak az előkészületekhez. Azt már tudjuk, hogy a rendezői széket az a Michael Gracey foglalná el, akitől A legnagyobb showman is származik és az örök fiatalságra vágyó gonosz boszorkány szerepében Scarlett Johanssont láthatjuk. A casting többi szereplője, beleértve a főszereplőt egyelőre kérdéses. Biztos információk a megjelenésről egyelőre nincsenek, a tervek szerint 2027 és 2028 környékén érkezhet a mozifilm.