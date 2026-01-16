Emily Blunt már bánja, hogy nem szexelt egy köteg pénzen Leonardo DiCaprióval

A minőségi drámák és a 100 milliós szuperprodukciók világában egyaránt otthonosan mozog a 42 éves színésznő. Emily Blunt filmjeinek minőségére nem lehet panaszunk, csupán egyet sajnálhatunk: hogy néhány igazán izgalmas szerepet vissza kellett mondania az Oppenheimer és Az ördög Prádát visel sztárjának. Emily Blunt férje azonban szerencsére több szempontból is kárpótolta a gyönyörű színésznőt egy-egy elbukott szerepért.

Emily Blunt Hollywood egyik legnagyobb sztárja (Fotó: C Flanigan)



Emily Blunt gyereket szült a világsiker helyett, és passzolta a villantást

A Wall Street farkasa

Margot Robbie bájai babonázták meg Leót, meg a fél világot (Fotó: NORTHFOTO)

Martin Scorsese-vel forgatni valószínűleg minden színész álma, Blunt is hasonlóan vélekedett. Ráadásul a legendás direktor múzsája, Leonardo DiCaprio volt a film főszereplője, aki egy masszív kokainista, Wall Street-i csaló brókert alakít egy teljesen agyament filmben.

Blunt azonban addigra több projektre is leszerződött, így nem tudta elvállalni Naomi szerepét. A csodás színésznő bájait mi is szívesen megnéztük volna a merész meztelen- és szexjelenetekben, ám helyette az akkor még relatíve ismeretlen Margot Robbie kapta a szerepet, aki egy szempillantás alatt berobbant Hollywoodba. Blunt később elismerte, hogy sajnálja, amiért nem tudta eljátszani a figurát.