85 éves lett Hollywood legbotrányosabb színésznője, Faye Dunaway

Ma ünnepli kerek 85. születésnapját Hollywood egyik igazi nagyasszonya, a vérbeli díva, Faye Dunaway. Kétségtelen, hogy kivételes szépsége és színészi játéka tiszteletre és elismerésre méltó, azonban az Álomgyár berkein belül évtizedek óta ismeretes tény, hogy Miss Dunaway nem tartozik a legegyszerűbb természetű színésznők közé. Nagyjából 5 évtizedes karrierje alatt számos megosztó történetet halmozott fel, melyek alapján lehet szeretni vagy nem szeretni, de a tehetségét és az alkotás iránti elkötelezettségét elvitatni lehetetlen.

Faye Dunaway Hollywood egyik legszebb és egyben legrosszabb modorú színésznője (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Faye Dunaway filmjei

Faye Dunaway karrierje a Bonnie és Clyde című klasszikussal ért a csúcsra. Arthur Penn rendezése filmtörténeti szempontból is jelentőséggel bírt, azonban a Faye Dunaway által megformált Bonnie Parker karaktere különösen kiemelendő, ha a női karakterek ábrázolásának evolúcióját tekintjük. A Bonnie és Clyde című film Bonnie Parkernek és Clyde Barrow-nak, az amerikai Középnyugat és a déli államok rettegett bankrablópárosának állít emléket. A páros történetét a korábbiakban is vászonra vitték már, azonban Penn rendezése mérföldkőnek számított. A film nem követi teljes történelmi hűséggel a valódi eseményeket, a fókuszban sokkal inkább a válság okozta kilátástalan viszonyok állnak, ez a fő mozgatórugója a duó cselekedeteinek. Emellett az erőszak és a gyilkosság új, tabudöntögető ábrázolásmódja miatt is jelentőséggel bír. Faye Dunawayt kétségtelenül ez a film tette fel a térképre, ezután olyan alkotásokban nyújtott szintén feledhetetlen alakításokat, mint a Thomas Crown-ügy, a Roman Polanski rendezte Kínai negyed vagy A keselyű három napja.

Igazi hollywoodi nagyágyúk mellett játszott, mára mellőzötté vált (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Faye Dunaway botrányai

A színésznő az utóbbi évtizedekben nem igazán kapott jelentős szerepeket, pedig még nagyon is aktív. Nem véletlen, hiszen ár karrierje kezdetén elhíresült, mint Hollywood egyik legproblémásabb színésznője. A Kínai negyed forgatása például kimondottan ráerősít a legendára. Polanski egyenesen „elviselhetetlennek” tartotta Dunawayt, a kedélyeket pedig tovább borzolta, amikor az ominózus pofonjelenet előtt a színésznő kerek-perec azt mondta a főszerepet alakító Jack Nicholsonnak: „Jack, most meg kell ütnöd.” Ez is bizonyítja, hogy Faye Dunaway bármire képes volt annak érdekében, hogy kihozza a maximumot saját magából és akár kollégáiból is egy forgatás során. Ő maga mindig maximalizmusával és elkötelezettségével magyarázta sokszor szélsőséges viselkedését, ami a róla készült Faye című HBO Max-on látható dokumentumfilmben is megfigyelhető. Néhány évvel ezelőtt kirúgták egy Broadway-darabból, melyben Katharine Hepburn színésznőt alakította volna, ám a színházi kollégák panaszai alapján Dunaway viselkedése lehetetlenné tette a közös munkát. A 2017-es Oscar-gálán is elvitte a show-t, amikor kollégájával, Warren Beattyvel prezentálták a legjobb film kategória díjazottját, a borítékban azonban nem a megfelelő név szerepelt. Beatty próbálta figyelmeztetni a színésznőt, aki ellentmondást nem tűrve letorkolta őt, majd kihirdette a hibás díjazottat. A Kaliforniai álom alkotói így neki köszönhetik életük egyik legkellemetlenebb pillanatát, amikor a percek óta tartó ünneplésüket meg kellett szakítaniuk, majd át kellett adniuk az aranyszobrocskát a valódi győztes Holdfény című film alkotóinak.