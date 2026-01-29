Szétesett család keresi a halottakat A fényben, de csak a félhomályig jutnak

A német rendezőt a XXI. század egyik legnagyobb filmes reménységének tartották a Parfüm: Egy gyilkos története című kosztümös film után. A siker nyomán Hollywood is felfedezte, ám a Felhőatlasz bukása után visszatért Németországba, ahol elkészítette a Babilon Berlin sorozatot, majd most A fény című filmet.

Ez a fény csak pislákol ebben a szétesett családban (Fotó: imdb.com)

A fény vibrál, majd pislákol

Tom Tykwer új filmje tematikájában a Felhőatlaszhoz kapcsolódik – ahhoz a műhöz, amely 2012 óta szitokszó lett a filmes zsargonban. Vannak, akik imádják a Tom Hanks és Halle Berry főszereplésével készült filmet, mások viszont a világ egyik legpocsékabb mozgóképének tartják. A 102 millió dolláros költségvetésű alkotás, amely korának legdrágább független filmje volt, hatalmasat bukott, Tykwer pedig kegyvesztett lett Hollywoodban. A fény azonban a nagy visszatérés lehetett volna, hiszen olyan témákat érint, mint a diszfunkcionális család, a Z generáció tehetetlensége, a fehér megmentő-tudat, a migráció, valamint a halál kicselezésének vágya. Ugye, hogy leírva is sok? A film valóban túl sokat markol, és minisorozat helyett 160 percbe próbálja belesűríteni ezt a temérdek gondolatot. Az eredmény: valódi felhőkatyvasz.

Lámpával keressük a halottakat? (Fotó: imdb.com)

Migráció, de minek?

Az első probléma már a felütésnél jelentkezik: hosszasan időzünk egy hatalmas, szemlátomást valamely arab államból menekült család tagjain, köztük egy nőn, aki esténként egy bioptronlámpa-szerű szerkezet előtt üldögél. Ezután átnyergelünk egy tipikus középosztálybeli német családhoz: az apa öregedő marketinges, az anya Afrikába jár színházat építeni, a lányuk napok óta szintetikus drogokkal teletömve járja Berlint, míg a fiuk szobája úgy néz ki, mint egy mumbai szeméttelep, ahol többnapos alsógatyában él a VR-játékok világában.

Az ígéretes film a második felére szétesik (Fotó: imdb.com)

A házvezetőnőjük meghal – a film talán legerősebb szegmense, hogy 2026-ban milyen magasról teszünk a körülöttünk lévő világra –, így a „lámpás lány” lesz az új takarítójuk. A szimpatikus teremtés igazi Mary Poppinsként nemcsak a szennyest mossa ki, hanem egy kis napfényt is hoz a folytonos esőben fuldokló család életébe. Csakhogy a lámpa és a nő szándékai, finoman szólva sem önzetlenek.