Szétesett család keresi a halottakat A fényben, de csak a félhomályig jutnak

A német rendezőt a XXI. század egyik legnagyobb filmes reménységének tartották a Parfüm: Egy gyilkos története című kosztümös film után. A siker nyomán Hollywood is felfedezte, ám a Felhőatlasz bukása után visszatért Németországba, ahol elkészítette a Babilon Berlin sorozatot, majd most A fény című filmet.
A fény vibrál, majd pislákol
Tom Tykwer új filmje tematikájában a Felhőatlaszhoz kapcsolódik – ahhoz a műhöz, amely 2012 óta szitokszó lett a filmes zsargonban. Vannak, akik imádják a Tom Hanks és Halle Berry főszereplésével készült filmet, mások viszont a világ egyik legpocsékabb mozgóképének tartják. A 102 millió dolláros költségvetésű alkotás, amely korának legdrágább független filmje volt, hatalmasat bukott, Tykwer pedig kegyvesztett lett Hollywoodban. A fény azonban a nagy visszatérés lehetett volna, hiszen olyan témákat érint, mint a diszfunkcionális család, a Z generáció tehetetlensége, a fehér megmentő-tudat, a migráció, valamint a halál kicselezésének vágya. Ugye, hogy leírva is sok? A film valóban túl sokat markol, és minisorozat helyett 160 percbe próbálja belesűríteni ezt a temérdek gondolatot. Az eredmény: valódi felhőkatyvasz.
Migráció, de minek?
Az első probléma már a felütésnél jelentkezik: hosszasan időzünk egy hatalmas, szemlátomást valamely arab államból menekült család tagjain, köztük egy nőn, aki esténként egy bioptronlámpa-szerű szerkezet előtt üldögél. Ezután átnyergelünk egy tipikus középosztálybeli német családhoz: az apa öregedő marketinges, az anya Afrikába jár színházat építeni, a lányuk napok óta szintetikus drogokkal teletömve járja Berlint, míg a fiuk szobája úgy néz ki, mint egy mumbai szeméttelep, ahol többnapos alsógatyában él a VR-játékok világában.
A házvezetőnőjük meghal – a film talán legerősebb szegmense, hogy 2026-ban milyen magasról teszünk a körülöttünk lévő világra –, így a „lámpás lány” lesz az új takarítójuk. A szimpatikus teremtés igazi Mary Poppinsként nemcsak a szennyest mossa ki, hanem egy kis napfényt is hoz a folytonos esőben fuldokló család életébe. Csakhogy a lámpa és a nő szándékai, finoman szólva sem önzetlenek.
A fény egyik legnagyobb problémája éppen a migráció kérdésének beemelése. Az arab takarítónő, Farrah karakterének motivációja maga az őrület, és a film végére nemhogy tisztábban látnánk, hanem egyenesen értetlenség marad utána. A kezdetben szimpatikus nő, aki újra össze akarja hozni a családot, a történet második felére gyakorlatilag lélektolvaj szörnyeteggé válik. Igen, mindenről a gonosz nyugat tehet, igen, a menekülteknek rossz. Láttuk ezt már sokszor, lépjünk tovább! Tykwer a film első felében egy izgalmas kortárs drámát készített, de míg korábban – például a poliamor szerelmet bemutató Három esetében – megmaradt a realitás talaján, itt muszáj volt belekevernie a sci-fit, ami nemcsak felesleges, de kifejezetten árt is a filmnek. Pedig ezt a kritikát egy Felhőatlasz-rajongó írja.
Fényvillanás, majd marad a szürke zagyvaság
Tykwer feszes rendező, de a forgatókönyv csapong, ami a színészeknek sem segít. Hiába alakítja a családfőt Lars Eidinger, a németek egyik legfelkapottabb színésze, ő is küzd, mint disznó a jégen a logikátlan döntéseket sorra meghozó karakterrel. A leghálátlanabb feladat a női szereplőknek jutott: a feleséget alakító Nicolette Krebitz és a takarítónőt játszó Tala al Deen egy idő után kifejezetten idegesítővé válnak. A fény pislákolva indul, majd egyszer fellobban, hogy a végére a kuszaság hamuja fedje be. A film a felétől annyira eltávolodik tőlünk, mint a történetben keresett halottak.
10/5,5
A fény a Cinego kínálatában érhető el.