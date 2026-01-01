Hírlevél
Mi minden történhet egy filmforgatáson? Ezekből a filmekből kiderül!

Karácsonykor került a mozikba az Anakonda című vígjáték, amelynek főhősei filmrajongók, akik az eredeti, Jennifer Lopez főszereplésével készült filmet szeretnék újra megcsinálni, ám egy valódi óriáskígyó megjelenésével már az életükért kell küzdeniük. A filmforgatás misztériumát már számos, izgalmas alkotás feldolgozta már korábban is.
Federico Fellini, François Truffaut, Quentin Tarantino és Ben Stiller.  Ezek a rendezők imádnak a filmjeikben hollywoodi filmforgatásokat bemutatni. Az álomgyár működését náluk jobban még senki sem mutatta be mozgóképen. 

filmforgatás
A hollywoodi filmforgatásokat most az Anakonda című film figurázza ki Fotó: Prime video

Filmforgatás filmekben: így működik a hollywoodi gépezet!

8 és ½ (1963)

Minden idők legnagyobb olasz filmrendezője magáról a filmezésről – és önmagáról is – vallott egy alkotói válságban szenvedő rendező történetén keresztül egyik leghíresebb filmjében. Federico Fellini remekműve, lírai ars poeticája máig az alfája és omegája a „film a filmben” moziknak és a filmes önreflexiónak. A főhős szerepében Marcello Mastroianni nem véletlenül hordta Fellini legendás kalapjait és öltönyeit, az új filmje készítésétől és nőktől gyötört rendező karaktere pedig minden szellemes csavar és kikacsintás mellett nemcsak a moziról képes mesélni.

