Leonardo DiCaprio alulmaradt: íme, a 2026-os Golden Globe győztesei!

1944 óta minden esztendőben, így idén is megrendezték az Oscar kistestvérét. Cikkünkből kiderül, kik voltak az esemény abszolút győztesei, valamint kik hagyhatták el búslakodva a Golden Globe-gálát!
Magyar idő szerint hétfő hajnalban 83. alkalommal rendezték meg Hollywoodban a 2026. évi Golden Globe-gálát. A filmes és televíziós világ egyik legfontosabb eseménye, mely mindig tartogat meglepetéseket, ezúttal is páros lábbal rúgta be a díjszezon ajtaját. Ahogy azt megszokhattuk, a gálaest egyszerre hozott borítékolható győzelmeket és olyan nem várt fordulatokat is, melyeket senki sem volt képes megjósolni. De nézzük is, kik nem hagyták el üres kézzel az Oscar előszobáját, mutatjuk az idei Golden Globe nyerteseit!
Íme, a 2026-os Golden Globe-díjak győztesei:
(A nyertesek nevét vastagon szedve emeltük ki!)
Legjobb filmdráma:
- Frankenstein
- Hamnet
- Csak egy baleset volt
- A titkosügynök
- Érzelmi érték
- Bűnösök
Legjobb musical vagy vígjáték:
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- Nincs más választás
- Nouvelle Vague
- Egyik csata a másik után
Legjobb animációs film:
- Arco – Fiú a jövőből
- Démonölő: Kimetsu no Yaiba – Végtelen kastély
- Elio
- KPop Demon Hunters
- A kis amélie és az eső természete
- Zootropolis 2
Legjobb idegen nyelvű film:
- Csak egy baleset volt (It Was Just an Accident) – Franciaország
- Nincs más választás (No Other Choice) – Dél-Korea
- A titkosügynök (The Secret Agent) – Brazília
- Érzelmi érték (Sentimental Value) – Norvégia
- Sirāt (Sirāt) – Spanyolország
- A Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab) – Tunézia
Legjobb férfi főszereplő – dráma:
- Joel Edgerton - Az álmok vágányán
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - A zúzógép
- Michael B. Jordan - Bűnösök
- Wagner Moura - A titkosügynök
- Jeremy Allen White - Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlenségtől
Legjobb női főszereplő – dráma:
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Dögölj meg, szerelmem
- Renate Reinsve - Érzelmi érték
- Julia Roberts - Vadászat után
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Bocs, kicsim
Legjobb férfi főszereplő – musical vagy vígjáték:
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-hun - Nincs más választás
- Jesse Plemons - Bugonia
Legjobb női főszereplő – musical vagy vígjáték:
- Rose Byrne - Ha lennének lábaim, beléd rúgnék
- Cynthia Erivo - Wicked: Második felvonás
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Chase Infiniti - Egyik csata a másik után
- Amanda Seyfried - Ann Lee testamentuma
- Emma Stone - Bugonia
Legjobb férfi mellékszereplő:
- Benicio del Toro - Egyik csata a másik után
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Egyik csata a másik után
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Érzelmi érték
Legjobb női mellékszereplő:
- Emily Blunt - A zúzógép
- Elle Fanning - Érzelmi érték
- Ariana Grande - Wicked: Második felvonás
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték
- Amy Madigan - Fegyverek
- Teyana Taylor - Egyik csata a másik után
Legjobb rendező:
- Paul Thomas Anderson - Egyik csata a másik után
- Ryan Coogler - Bűnösök
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Jafar Panahi - Csak egy baleset volt
- Joachim Trier - Érzelmi érték
- Chloé Zhao - Hamnet
Legjobb forgatókönyv:
- Egyik csata a másik után
- Marty Supreme
- Bűnösök
- Csak egy baleset volt
- Érzelmi érték
- Hamnet
Legjobb eredeti filmzene:
- Frankenstein
- Bűnösök
- Egyik csata a másik után
- Sirāt
- Hamnet
- F1
Legjobb eredeti betétdal:
- Dream as One - Avatar: Tűz és hamu
- The Girl in the Bubble - Wicked: Második felvonás
- Golden - KPop Demon Hunters
- I Lied to You - Bűnösö
- No Place Like Home - Wicked: Második felvonás
- Train Dreams - Train Dreams
Legjobb mozis és bevételi teljesítmény:
- Avatar: Tűz és hamu
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible - A végső leszámolás
- Bűnösök
- Fegyverek
- Wicked: Második felvonás
- Zootropolis 2
Legjobb drámasorozat:
- A diplomata
- Vészhelyzet Pittsburghben
- Pluribus
- Különválás
- Utolsó befutók
- A Fehér Lótusz
Legjobb vígjáték vagy musical sorozat:
- Abbott Általános Iskola
- A mackó
- Hacks
- Bármit, csak ezt ne
- Gyilkos a házban
- The Studio
Legjobb limitált sorozat, antológia vagy tévéfilm:
- Kamaszok
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Fekete tükör
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Legjobb női színész drámasorozatban
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Különválás
- Helen Mirren - Mobland
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell – A diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus
Legjobb férfi színész drámasorozatban
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Utolsó befutók
- Mark Ruffalo – A megbízás
- Adam Scott – Különválás
- Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb női színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban
- Kristen Bell – Bármit, csak ezt ne
- Ayo Edebiri – A mackó
- Selena Gomez – Gyilkos a házban
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wednesday
- Jean Smart - Hacks
Legjobb férfi színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban
- Adam Brody – Bármit, csak ezt ne
- Steve Martin – Gyilkos a házban
- Glen Powell - Chad Powers
- Seth Rogen - The Studio
- Martin Short – Gyilkos a házban
- Jeremy Allen White – A mackó
Legjobb női színész minisorozatban
- Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
- Rashida Jones – Fekete tükör
- Amanda Seyfried – Hosszú, fényes folyó
- Sarah Snook - All Her Fault
- Michelle Williams – Szex mindhalálig
- Robin Wright – A barátnő
Legjobb férfi színész minisorozatban
- Jacob Elordi – A keskeny út a mély északra
- Paul Giamatti – Fekete tükör
- Stephen Graham - Kamaszok
- Charlie Hunnam - Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad
Legjobb női mellékszereplő TV-ben
- Carrie Coon – A Fehér Lótusz
- Erin Doherty - Kamaszok
- Hannah Einbinder - Hacks
- Catherine O’hara - The Studio
- Parker Posey – A Fehér Lótusz
- Aimee Lou Wood – A Fehér Lótusz
Legjobb férfi mellékszereplő TV-ben
- Owen Cooper - Kamaszok
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins – A Fehér Lótusz
- Jason Isaacs – A Fehér Lótusz
- Tramell Tillman - Különválás
- Ashley Walters - Kamaszok
Legjobb stand-up comedy:
- Ricky Gervais - Mortality
- Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart - Acting My Age
- Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
- Kumail Nanjiani - Night Thoughts
- Sarah Silverman - PostMortem
