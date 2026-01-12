Hírlevél
35 év után tért vissza a Golden Globe-ra Macaulay Culkin: megható videón a betörők réme

Eddig azt hittük, csak karácsony nincs Kevin nélkül. Azonban nagyon is úgy fest, már a Golden Globe-ról sem hiányozhat a Reszkessetek, betörők! színésze, Macaulay Culkin. Ám, ez nem mindig volt így!
Golden GlobeMacaulay CulkinReszkessetek , betörők

A magyar idő szerint hétfő hajnalban megrendezett 2026-os Golden Globe-gála igazi érzelmi hullámvasút volt. A rengeteg meglepetés, a vörös szőnyeges villantáshalmok, valamint Leonardo DiCaprio porba tiprása mellett egy igazi könnyfakasztó momentum is jutott az estére, mely ahhoz a Macaulay Culkinhez kötődik, aki most már nemcsak a karácsony, hanem a Golden Globe nagy visszatérőjének is vallhatja magát.

golden globe Macaulay Culkin Pictures MUST credit: ABC Home Alone star Macaulay Culkin has revealed his children love the movie — but have no idea the star is their dad. Culkin, now 45, made the 1990 perennial Christmas favourite when he was aged nine. He also revealed that villainous co-star Joe Pesci accidentally bit his finger in a scene for which Culkin still bears the scar. He was on the Jimmy Kimmel Live talk show in the USA to promote new animated movie Zootopia 2 in which he supplies the voice of a cat . His long-term partner Brenda Song features in the film as well. And he is also starring in the second series of post apocalyptic Amazon sci-fi TV series Fallout. Picture supplied by JLPPA
Még a Macaulay Culkin-filmekben sem látott visszatérést tapasztalhattunk a Reszkesstek, betörők! egykori gyerekeszínészétől a Golden Globe 2026-os gáláján (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00736810)

Nincs Golden Globe Kevin nélkül!

A gálákon nemcsak a díjat átvevő, hanem az azt átadó személy is világsztár, és ez a Golden Globe 2026-on sem volt másként. A Legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájának esetében például a karácsonyi filmek legemblematikusabb alakja, Macaulay Culkin adhatta át a díjat, ám mielőtt az Aranyglóbusz gazdára találhatott volna, elérkezett az est egyik legmeghatóbb pillanata.

A színpadra lépő egykori Kevin McAllister ugyanis kihasználta az alkalmat, hogy minden reflektor és csillogó szempár rá szegeződik abban a pillanatban, és megköszönte, hogy nem kevesebb mint három és fél évtized után ismét itt lehet ezen a gálán. Legutóbb még 1991-ben volt erre példa, mikor jelöltként szerepelt a vendéglistán.

Köszönöm! Már 35 éve nem voltam itt, a Golden Globe-on. Köszönöm, hogy újra itt lehetek. Tudom, hogy furcsa engem látni az ünnepi időszakon kívül. Meglepő, de egész évben létezem…

− köszönte meg az invitálást egy poénnal a Reszkessetek, betörők!-filmek sztárja, aki ezt követően kihirdette a nyertest is, aki az Egyik csata a másik után szerzője, Paul Thomas Anderson lett.

Macaulay Culkinnek megízlett a rivaldafény?

Bár ma már csakis évente egyszer, karácsony tájékán láthatjuk Macaulay Culkint, vannak arra utaló jelek, hogy a Reszkessetek, betörők! saját gyerekei előtt is titkolózó rosszcsontja szeretne változtatni ezen.

Az Oscar-díjas Kieran Culkin fivére talán elirigyelte testvére sikerét, és úgy érzi, ideje lenne kimozdulni a kényelmes apaszerepből, és szépen lassan visszakerülni Hollywood vérkeringésébe. Ehhez pedig meg is tette az első lépéseket: például szerepet vállalt a tavalyi év egyik legnagyobb kasszasikerének számító Zootropolis 2-ben, de a vászon meghódítása mellett a streaming felé is kikacsintott Culkin, hiszen fel fog tűnni az Amazon Prime-sorozatok egyik kiemelt darabjában, a Fallout 2. évadában is.

 

