Semmi sem szent? Sean Penn pofátlanul rágyújtott a Golden Globe-gálán

Az Egyik csata a másik után végre megkapta a megérdemelt szakmai elismerést négy elnyert Golden Globe-díjjal, mely Sean Penn zseniális játékát is dícséri. A színész a nyertesek nyugalmával ülhetett a sorok között, hiszen a vígjáték és musical kategóriában szinte elkönyvelhető volt a győzelem. Azonban mégse ülhetett túl nyugodtan az asztalánál.

A Sean Penn-filmekben láthatjuk ahogy erősödnek azok a ráncok, ezen nevettek a Golden Globe-díjátadón is (Fotó: Warner Bros. Studios / Entertainment Pictures)

Sean Penn notóriusan nagy dohányos hírében áll, ez a Golden Globe-on is meglátszott

A Titokzatos folyó, Egyik csata a másik után és 21 gramm sztárja most sem bírta ki, hogy ne gyújtson rá az asztalánál, ugyanis a Vanity Fair szerint többen is látták, ahogy a Golden Globe 2026-os díjátadóján Penn fogta magát és az asztalánál gyújtott rá egy cigarettára. Ezzel viszont egyedül volt, hiszen míg a dohányzó vendégek többsége az épület külső részén kereste az erre kijelölt helyiségeket, a színészklasszis volt az egyetlen, aki a műsor kényelme közben eregette a füstöt a közönség közt.

Minden bizonnyal még neki is sok volt a szellemes aforizmákat durrogtató Nikki Glaser ceremóniát megnyitó oltogatása, ahol nem csak a fiatal lányokkal kavaró Leonardo DiCaprio maradt kegyelem nélkül, hanem Sean Penn is megkapta a magáét, akinek a korával és kinézetével viccelődött:

Penn annyira eredeti. Los Angelesben mindenki egyre fiatalabbnak akar kinézni, Penn pedig azt mondja: "Mi lenne, ha szép lassan átalakulnék egy szexi bőrtáskává?”

— poénkodott Glaser, hozzátéve hogy bizonyára azért ment a dél-amerikai országokba önkéntesen segíteni, hogy bátran kokainozhasson.

A közönség hatalmas nevetésben tört ki és bár láthatóan Penn jól kezelte a poént, szemét lecsukva szerényen nevetett. Mindez persze egy játékos ugratás volt, amit megkapott még George Clooney, Jennifer Lawrence, Ariana Grande és a Marty Supreme filmjéért Golden Globe-díjas Timothée Chalamet is.

Ez egy némileg öngerjesztő folyamat lehet, hiszen a dohányzás kiszárítja, öregíti a bőrt, ezt az emberek megszólják, ami miatt pedig Sean Penn a jelek szerint még többet gyújt rá. Persze az is benne van, hogy nem szokta visszafogni magát, ha erről van szó. Korábban a Marrekechi-i Nemzetközi Filmfesztivál pódiumbeszélgetése alatt megállás nélkül füstölt és amikor az utcán látják az emberek, szinte mindig a kezében van egy szál.