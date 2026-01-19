Hírlevél
Goldie Hawn

5 film, amit Goldie Hawn passzolt

2 órája
A 80 éves kirobbanó formában lévő színésznő korának szexszimbóluma volt, go-go táncosként kezdte a karrierjét. Goldie Hawn imidzsébe azonban voltak olyan szerepek, amikről úgy gondolta, nem férnek bele.
Goldie Hawn

Komikai képességei vitathatatlanok, ám komolyabb szerepeket szinte sosem vállalt a 80 éves élő legenda. Az Oscar-díjas Goldie Hawn filmjei ma is instant klasszikusok, ugyanakkor több, valódi kihívást jelentő produkciót személyes és hiúsági okokból passzolt.

Goldie Hawn, NEW YORK, NY- JULY 21: Goldie Hawn at the Happy Gilmore 2 premiere at Jazz at Lincoln Center in New York City on July 21, 2025.
Hiúsági kérdésből passzolta az anyaszerepeket Goldie Hawn (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Nem kért a prostitúcióból: Goldie Hawn filmeket utasított vissza komoly okkal

Annie Hall

1977, Film Title: ANNIE HALL, Director: WOODY ALLEN, Studio: UA, Pictured: 1977, WOODY ALLEN, AWARDS - ACADEMY, BEST ACTRESS, BEST PICTURE.
Diane Keaton egy új korszakot teremtett a feminizmusban Annie Hall szerepében (Fotó: Entertainment Pictures)

Ma már elképzelhetetlen lenne ez a film a néhai Diane Keaton nélkül, hiszen alakítása a modern szabad szellemű nő egyik mintaképévé vált, nem beszélve az ikonikus öltözködési stílusról. A kezdeti fázisban azonban Woody Allen csak akkor kapott volna pénzt a projektre, ha egy nagyobb sztárt szerződtet Keaton helyére, aki akkoriban még „csak” A keresztapa filmekből volt ismert. Hawn azonban tisztában volt saját korlátaival: túl neurotikusnak és túlságosan intellektuálisnak érezte a karaktert, így maga is támogatta, hogy Keaton legyen a címszereplő, aki végül Oscar-díjat kapott az alakításáért.

