5 film, amit Goldie Hawn passzolt

Komikai képességei vitathatatlanok, ám komolyabb szerepeket szinte sosem vállalt a 80 éves élő legenda. Az Oscar-díjas Goldie Hawn filmjei ma is instant klasszikusok, ugyanakkor több, valódi kihívást jelentő produkciót személyes és hiúsági okokból passzolt.

Nem kért a prostitúcióból: Goldie Hawn filmeket utasított vissza komoly okkal

Annie Hall

Ma már elképzelhetetlen lenne ez a film a néhai Diane Keaton nélkül, hiszen alakítása a modern szabad szellemű nő egyik mintaképévé vált, nem beszélve az ikonikus öltözködési stílusról. A kezdeti fázisban azonban Woody Allen csak akkor kapott volna pénzt a projektre, ha egy nagyobb sztárt szerződtet Keaton helyére, aki akkoriban még „csak” A keresztapa filmekből volt ismert. Hawn azonban tisztában volt saját korlátaival: túl neurotikusnak és túlságosan intellektuálisnak érezte a karaktert, így maga is támogatta, hogy Keaton legyen a címszereplő, aki végül Oscar-díjat kapott az alakításáért.