Torokszorító családi dráma lett az év legjobb filmje a Hamnet

Egy gyermek elvesztésénél nem létezik nagyobb tragédia egy szülő életében – de mi történik akkor, ha az apát William Shakespeare-nek hívják? A Hamnet nem elírás: nem a Hamlet című drámára utal, hanem William és felesége, Agnes fiára, akiről a filmet elnevezték. A fiú – hála híres édesapjának – bizonyos értelemben örökké él, még akkor is, ha a Földön mindössze 11 év adatott meg neki. A Hamnet minden perce kőkemény dráma: egy csodálatos kapcsolatról, a veszteségről és a gyászról szól a XVI. század mocskos, de éledező Angliájában. Jessie Buckley és Paul Mescal alakítása egyaránt karriercsúcsnak tekinthető.
Hamnet nem Hamlet
A cím egyfajta szójáték, de sokak szerint így ejthették William Shakespeare egyetlen fiának nevét is. Maggie O’Farrell számos fiktív elemet tartalmazó regényében a főszereplők Agnes és Will. A nő vénlánynak számít: 26 éves, nincs férjnél. Will mindössze 18, mihaszna latintanár és tollforgató – legalábbis az apja szemében. Ez a két ember elemi erővel kezd vonzódni egymáshoz, dacára annak, hogy az akkori törvények szerint még házasságot sem köthetnének. Vidéken élnek békés életet, ám Will egyre feszültebbé válik, inni kezd, és önmagába fordul. Úgy érzi, London és a művészvilág hívja őt, miközben felesége otthon marad két lányukkal és fiukkal, Hamnettel. A Hamnet a gyász két nagyon különböző feldolgozási módját mutatja be: hogyan küzd meg a traumával egy alkotó apa és egy földhözragadt anya.
Sorsdráma mesterfokon
A Nomádok földje című filmért Oscar-díjjal jutalmazott Chloé Zhao izgalmas feladatra vállalkozott: vizuálisan megmutatni a gyász különböző formáit egy olyan világban, ahol minden harmadik nő belehalt a szülésbe, a pestis az utcán szedte áldozatait, és a hat-, nyolc-, tízgyerekes családokból jó, ha egy-kettő megérte a felnőttkort. A középkorból éppen csak kilábaló Angliát romantizálni önmagában sem könnyű feladat, nem beszélve egy olyan hősnőről, mint Agnes, aki a maga korában boszorkánynak számított – vagyis volt önálló gondolkodása, és ismert néhány gyógynövényt. Ez a természetközeliség új dimenziót ad a történetnek, amelyet Zhao lírai képekkel komponál meg. Ilyen például Agnes első szülése, vagy az ikergyerekek, Hamnet és Judith „helycseréje” – ennél szebb jelenetet ritkán láttunk a hősies testvéri szeretetről.
A film producere Steven Spielberg volt, aki úgy tűnik, az akciófilmek mellett szívesen áll líraibb drámák mögé is. Picit érezni is a keze nyomát: nagyjából tízpercenként támad kedvünk papírzsebkendőért nyúlni – hol a boldogság, hol a fájdalom, a sokk vagy a kíméletlen dráma miatt. A Hamnet igazi lelki hullámvasút: az indulás után mintha egyetlen levegővel zuhannánk másfél órán át, hogy aztán talán – csak talán – elinduljon felfelé a gépezet. A kérdés persze az, hogy lehetséges-e ez egyáltalán.
A Hamnet Jessie Buckley és Paul Mescal Tour de France-a
Zhao pontosan tudta, hogy két olyan színészre kell bíznia a főszerepeket, akik elbírják ezt a terhet: akikben a mocsok, a félelem és az önzés mögött is ott rejlik a szépség, és akiknek elhisszük, hogy a távolság ellenére is őrülten szeretik egymást.
Jessie Buckley válik a történet hangsúlyosabb alakjává, aki mesterfokon kelti életre Shakespeare feleségét. Agnes a vadon és a vidék gyermeke, a szó legjobb értelmében vett asszonyállat, anyatigris, aki szinte az alvilág kapujában szüli meg gyermekét, közelebb kerülve ezzel saját édesanyjához. Buckley minden nő helyett üvölt a rendkívül naturális szülési jelenetben, és akkor is, amikor karjaiban szorítja halott fiát. Már önmagában ez a két jelenet Oscar-díjat érne, a színésznő lassan készülhet a köszönőbeszédére.
Paul Mescal elsőre érdekes választásnak tűnhetett, hiszen az ír „ügyeletes szépfiú” könnyen el is ronthatta volna a filmet. Ehelyett meglepő mélységeket hoz elő: hiteles a fiatal hősszerelmesként, az önző, önmegvalósító művészként és a mélyen gyászoló apaként is, aki végül a színpadon állít örök emléket fiának. A mindig kiváló Emily Watson a zsémbes anyós szerepében lopja el kevés jelenetét, Jacobi Jupe-ra pedig különösen érdemes figyelni: Hamnetként olyan érett alakítást nyújt, hogy komoly karrier állhat előtte. Apró fricska, hogy a Hamlet-előadásban a dán király szerepét Jacobi valódi bátyja, Noah Jupe alakítja, akit a Hang nélkül filmekből is ismerhetünk.
A film katartikus utolsó jelenete nem meglepő módon egy Hamlet-előadás, de ilyen formában még sosem láttuk. Különösen úgy nem, hogy a nézőtér a könnyeit nyeli a fiatal dán királyfi és halott apja történetén.
10/10
A Hamnet január 22-től látható a magyar mozikban.