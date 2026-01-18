Torokszorító családi dráma lett az év legjobb filmje a Hamnet

Egy gyermek elvesztésénél nem létezik nagyobb tragédia egy szülő életében – de mi történik akkor, ha az apát William Shakespeare-nek hívják? A Hamnet nem elírás: nem a Hamlet című drámára utal, hanem William és felesége, Agnes fiára, akiről a filmet elnevezték. A fiú – hála híres édesapjának – bizonyos értelemben örökké él, még akkor is, ha a Földön mindössze 11 év adatott meg neki. A Hamnet minden perce kőkemény dráma: egy csodálatos kapcsolatról, a veszteségről és a gyászról szól a XVI. század mocskos, de éledező Angliájában. Jessie Buckley és Paul Mescal alakítása egyaránt karriercsúcsnak tekinthető.

A Hamnet egy egyirányú érzelmi hullámvasút (Fotó: Focus Features/Entertainment Pictures)

Hamnet nem Hamlet

A cím egyfajta szójáték, de sokak szerint így ejthették William Shakespeare egyetlen fiának nevét is. Maggie O’Farrell számos fiktív elemet tartalmazó regényében a főszereplők Agnes és Will. A nő vénlánynak számít: 26 éves, nincs férjnél. Will mindössze 18, mihaszna latintanár és tollforgató – legalábbis az apja szemében. Ez a két ember elemi erővel kezd vonzódni egymáshoz, dacára annak, hogy az akkori törvények szerint még házasságot sem köthetnének. Vidéken élnek békés életet, ám Will egyre feszültebbé válik, inni kezd, és önmagába fordul. Úgy érzi, London és a művészvilág hívja őt, miközben felesége otthon marad két lányukkal és fiukkal, Hamnettel. A Hamnet a gyász két nagyon különböző feldolgozási módját mutatja be: hogyan küzd meg a traumával egy alkotó apa és egy földhözragadt anya.

Ennél romantikusabb egymásra találást évek óta nem láttunk moziban (Fotó: Focus Features/Entertainment Pictures)

Sorsdráma mesterfokon

A Nomádok földje című filmért Oscar-díjjal jutalmazott Chloé Zhao izgalmas feladatra vállalkozott: vizuálisan megmutatni a gyász különböző formáit egy olyan világban, ahol minden harmadik nő belehalt a szülésbe, a pestis az utcán szedte áldozatait, és a hat-, nyolc-, tízgyerekes családokból jó, ha egy-kettő megérte a felnőttkort. A középkorból éppen csak kilábaló Angliát romantizálni önmagában sem könnyű feladat, nem beszélve egy olyan hősnőről, mint Agnes, aki a maga korában boszorkánynak számított – vagyis volt önálló gondolkodása, és ismert néhány gyógynövényt. Ez a természetközeliség új dimenziót ad a történetnek, amelyet Zhao lírai képekkel komponál meg. Ilyen például Agnes első szülése, vagy az ikergyerekek, Hamnet és Judith „helycseréje” – ennél szebb jelenetet ritkán láttunk a hősies testvéri szeretetről.