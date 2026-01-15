Hivatalos: eldőlt a Vészhelyzet Pittsburghben jövője! Jön a 3. évad?

Noha sokan megfogadják egy új esztendő kezdetén, hogy „ez az év más lesz, mint az előző”, az HBO Max nem ezt az elvet vallja. Tudniillik a streamingszolgáltató pont ugyanolyan elánnal robbant be minden háztartásba az év elején, ráadásul ugyanazzal a sorozattal. Ugyanis 2025-höz hasonlóan 2026-ban is Noah Wyle drámaian eseménydús 15 óráját követhetjük végig heteken, hónapokon keresztül. A kvázi a Vészhelyzet szárnyai alól kibújó Vészhelyzet Pittsburghben című minisorozat már tavaly is lenyűgözött mindenkit, a kritikusokat és nézőket egyaránt, hétvégén pedig a Golden Globe-ról sem távozott üres kézzel, így nem meglepő, hogy idén érkezett a sorozat folytatása. Az viszont már sokkal meghökkentőbb, hogy a 3. évad sorsa már a 2. fejezet debütálásakor eldőlt az HBO jóvoltából.

AZ HBo Max szupersorozata, a Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője, Noah Wyle megnyerte a maga Aranyglóbuszát is (Fotó: imageSPACE)

Az HBO Max nem enged ki minket a kórházból

Éppen csak megjelent az HBO Max-sorozatok kínálatában a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évada, rögtön érkezett a hír, amitől minden rajongó számára sokkal szebb lett az új év kezdete. Az HBO vezérigazgatója, Casey Bloys lerántotta a leplet a sorozat jövőjéről: hivatalosan is berendelték az alkotóktól, R. Scott Gemmilltől és csapatától a 3. széria elkészítését is!

Noah Wyle tehát egyelőre nem szabadul a kórházi közegtől, ahogy mi, nézők sem. A várhatóan szintúgy 15 epizódból álló 3. évad 2027 januárjában landol majd a streamingszolgáltató kínálatában, így jövőre hasonló módon a sürgősségin kezdjük az évet, de ezt aligha bánja majd bárki is.

A sorozat 3. felvonásával kapcsolatban már maga Robby Robinavitch, azaz Noah Wyle is megszólalt, aki már jó előre elárulta a kíváncsiskodóknak, hogy a 2. és 3. felvonás között már nem lesz akkora ugrás az időben, mint az 1. és a 2. között volt, illetve a következő évad már nem egy ünnepnapon fog játszódni.

Noah Wyle 2026. április 17-ig bezárólag minden héten újabb epizóddal fog jelentkezni az HBO Maxon (Fotó: MAX/Warner Bros./Warrick Page)

Ross és Carter doki újra együtt?

Noha még kissé korai arról beszélni, milyen meglepetéseket tartogathat a Vészhelyzet Pittsburghben 3. évada, de az arra vonatkozó pletykákat, miszerint George Clooney is újra sztetoszkópot ragad, már lehetetlenség elkerülni. Sőt, a Golden Globe-on Timothée Chalamet-val szemben alulmaradó Clooney-nak már neki is szegezték a kérdést, szívesen vállalna-e feladatot Noah Wyle műszakjában:

Egy szempillantás alatt igent mondanék. Bár ez mégiscsak az ő műsora, szóval nem feltétélen akarnám elterelni róla a figyelmet, de hihetetlenül büszke vagyok rá, ha szabad ezt mondanom

– árulta el egy interjújában Clooney.