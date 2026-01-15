Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Ezt látnia kell!

Sokkoló! Ismert pornós is harcba száll Stohl András szívéért – videó

streaming

Hivatalos: eldőlt a Vészhelyzet Pittsburghben jövője! Jön a 3. évad?

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez gyorsan ment! Alig pár napja debütált az HBO Max kínálatában Noah Wyle kórházsorozatának 2. évada, a streamingóriás nem sokat gondolkodott azon, van-e helye egy újabb Vészhelyzet Pittsbughben-évadnak a platformon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
streamingHBO MaxNoah WyleGeorge Clooney

Noha sokan megfogadják egy új esztendő kezdetén, hogy „ez az év más lesz, mint az előző”, az HBO Max nem ezt az elvet vallja. Tudniillik a streamingszolgáltató pont ugyanolyan elánnal robbant be minden háztartásba az év elején, ráadásul ugyanazzal a sorozattal. Ugyanis 2025-höz hasonlóan 2026-ban is Noah Wyle drámaian eseménydús 15 óráját követhetjük végig heteken, hónapokon keresztül. A kvázi a Vészhelyzet szárnyai alól kibújó Vészhelyzet Pittsburghben című minisorozat már tavaly is lenyűgözött mindenkit, a kritikusokat és nézőket egyaránt, hétvégén pedig a Golden Globe-ról sem távozott üres kézzel, így nem meglepő, hogy idén érkezett a sorozat folytatása. Az viszont már sokkal meghökkentőbb, hogy a 3. évad sorsa már a 2. fejezet debütálásakor eldőlt az HBO jóvoltából.

HBo Max January 11, 2026, Beverly Hills, California, USA: Noah Wyle poses in the press room with the Golden Globe for Best Actor in a Drama Series during the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Credit Image: © imageSPACE via ZUMA Press Wire)
AZ HBo Max szupersorozata, a Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője, Noah Wyle megnyerte a maga Aranyglóbuszát is (Fotó: imageSPACE)

Az HBO Max nem enged ki minket a kórházból

Éppen csak megjelent az HBO Max-sorozatok kínálatában a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évada, rögtön érkezett a hír, amitől minden rajongó számára sokkal szebb lett az új év kezdete. Az HBO vezérigazgatója, Casey Bloys lerántotta a leplet a sorozat jövőjéről: hivatalosan is berendelték az alkotóktól, R. Scott Gemmilltől és csapatától a 3. széria elkészítését is!

Noah Wyle tehát egyelőre nem szabadul a kórházi közegtől, ahogy mi, nézők sem. A várhatóan szintúgy 15 epizódból álló 3. évad 2027 januárjában landol majd a streamingszolgáltató kínálatában, így jövőre hasonló módon a sürgősségin kezdjük az évet, de ezt aligha bánja majd bárki is.

A sorozat 3. felvonásával kapcsolatban már maga Robby Robinavitch, azaz Noah Wyle is megszólalt, aki már jó előre elárulta a kíváncsiskodóknak, hogy a 2. és 3. felvonás között már nem lesz akkora ugrás az időben, mint az 1. és a 2. között volt, illetve a következő évad már nem egy ünnepnapon fog játszódni.

The Pitt, ThePitt, Vészhelyzet Pittsburghben, VészhelyzetPittsburghben, kórházsorozat, 2025
Noah Wyle 2026. április 17-ig bezárólag minden héten újabb epizóddal fog jelentkezni az HBO Maxon (Fotó: MAX/Warner Bros./Warrick Page)

Ross és Carter doki újra együtt?

Noha még kissé korai arról beszélni, milyen meglepetéseket tartogathat a Vészhelyzet Pittsburghben 3. évada, de az arra vonatkozó pletykákat, miszerint George Clooney is újra sztetoszkópot ragad, már lehetetlenség elkerülni. Sőt, a Golden Globe-on Timothée Chalamet-val szemben alulmaradó Clooney-nak már neki is szegezték a kérdést, szívesen vállalna-e feladatot Noah Wyle műszakjában:

Egy szempillantás alatt igent mondanék. Bár ez mégiscsak az ő műsora, szóval nem feltétélen akarnám elterelni róla a figyelmet, de hihetetlenül büszke vagyok rá, ha szabad ezt mondanom

árulta el egy interjújában Clooney.

A Vészhelyzet Pittsburghben 2. évad 1. része 2026. január 9-én debütált az HBO Maxon. A következő epizód január 16-án érkezik a platformra, a sorozat trailerét pedig ide kattintva lehet megtekinteni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!