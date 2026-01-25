Így megöregedtünk? 20 éve lettek szerelmesek a hangjegyek: ezeket biztos nem tudtad a High School Musicalről

Nem sok olyan tinifilmszériát tudnánk mondani az elmúlt évtizedekből, amely akkora hatással lett volt a popkultúrára, mint a High School Musical (magyarul: Szerelmes hangjegyek). A Disney Channel 2006-ban bemutatott első része pontosan 20 éve robbant be a köztudatba, és szinte egyik napról a másikra vált generációs élménnyé. A film nemcsak fülbemászó dalokat és szerethető karaktereket adott, hanem egy komplett nemzedéket ismertetett meg a musical műfajával. Szereplői pedig éveken keresztül pólókról, uzsonnás dobozokról, tolltartókról, füzetekről és egyéb iskolai tanszerekről köszöntek vissza. Rajongótábora azóta sem apad, a kerek évforduló apropóján pedig összegyűjtöttünk néhány olyan érdekességet és kulisszatitkot, amelyek még a legnagyobb fanokat is meglephetik.

A High School Musical főszereplői: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale és Lucas Grabeel (Fotó: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures via ZUMA)

Ezeket biztos nem tudta a High School Musical-filmekről:

Britney Spears és Grease 3?

Az idén 20 éves első film ötlete még egyenesen a múlt évezredből gyökerezik. Sőt, 1999-ben még a nagy sikerű Grease-filmek újabb epizódjaként képzelték el. A főszerepre pedig a kor legfelkapottabb tinielőadóit, Justin Timberlake-et és Britney Spearst nézték ki.

Jacob a HSM-ben?

Bár nincs okunk panaszkodni a High School Musical szereplőválogatásával kapcsolatban, sokkal több sztár is megfordulhatott volna az éneklő gimnazisták mozijában. Például az Alkonyat-filmek Jacobja, Taylor Lautner, aki pont a vámpírfilm miatt nem élt azzal a lehetőséggel, hogy szerepeljen a Szerelmes hangjegyek 3. részében.

Evansek utálták egymást

Noha a Szerelmes hangjegyes hírhedt testvérpárosát, a Sharpey-t és Lucast alakító Ashley Tisdale és Lucas Grabeel között elképesztő összhang volt, a két színész a kezdetekben ki nem állhatták egymást, csak a közös munka puhította meg őket. Méghozzá olyannyira, hogy a High School Musical spinoff-jában, a Sharpay csillogó kalandjaiban is együtt szerepeltek.

A Szerelmes hangjegyek három filmet, egy spinoffot és egy sorozatot is megélt (Fotó: Peter Hopper Stone / Dsiney Chan / Retna USA via ZUMA Wire)

Filmek közül egy filmbe

Hollywood telis-tele van a legkülönfélébb sikersztorikkal, és a HSM Ryan Evanse, Lucas Grabeel is magáénak tudhat egyet. Ugyan a fiatal színészpalánta a Szerelmes hangjegyek előtt is feltűnt már kisebb szerepekben mozikban, de a karrierje megfeneklett és civil szférában kellett munkát vállalnia, hogy legyen némi kenyérrevalója. Amikor beválogatták a Disney tinimusicalébe, épp egy videókölcsönzőben dolgozott, innen tudta visszaverekedni magát a sztárvilágba.