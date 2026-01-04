Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

Gerard Butler

Saját magával szúrt ki Hollywood: Filmek, amelyek kinyírták egymást a mozipénztáraknál

42 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akadnak egészen hihetetlen produceri döntések az álomgyárban, amikor két, nagyon hasonló filmet küldenek egymás ellen a mozikba. Hollywood sokszor önmaga legnagyobb ellensége: az egymással harcoló stúdiók néha szó szerint kinyírják egymás filmjeit a pénztáraknál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gerard ButlerPierce BrosnanChanning TatumMatthew McConaughey

Vulkánok, mágusok és még az amerikai elnök is áldozatául estek a rossz produceri döntéseknek. Hollywood producerei több esetben is saját maguknak okozott kárt: gondoljunk csak az alábbi filmekre, amelyek olyan sztároknak hoztak komoly bukást, mint Channing Tatum, Tommy Lee Jones vagy Matthew McConaughey. Mi volt az ok? Csupán annyi, hogy két, nagyon hasonló filmet mutattak be egymás után, alig pár hónap különbséggel, és egy ilyen párharcban bizony csak egy maradhat.

Hollywood, 'Dante's Peak' by Roger Donaldson; starring Pierce Brosnan, Linda Hamilton. Made in USA, 1996.
Hollywood önmaga ellensége: megbuktatták a tűzhányós filmjeiket Fotó: KPA Honorar und Belege

Hollywood filmeseinek rossz döntése: egymást buktatták meg ezek az alkotások

Dante pokla vs. Tűzhányó

1997-ben Hollywood úgy gondolta, ideje gyilkos vulkánokkal leigázni az emberiséget. Meg is érkezett két, nagyjából 100 millió dolláros költségvetésű szuperprodukció, amelyek szépen kinyírták egymást a mozikban. Mindkét film csalódást keltett a pénztáraknál, de a Dante pokla legalább VHS-en később behozta a mínuszát, köszönhetően a frissen James Bondként ismerőssé vált Pierce Brosnan hírnevének. A Tűzhányó jóval rosszabb kritikákat kapott, hiába volt Tommy Lee Jones a főszereplője.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!