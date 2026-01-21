Hírlevél
Jack Nickolson

Macskaemberré operáltatta magát a legendás hollywoodi producer

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Kínai negyed, Maraton életre-halálra, csak pár cím, ami a néhai Robert Evens nevéhez köthető. A producer rettegett az örgedéstől, ám a plasztikai beavatkozásai végeredménye Jack Nicholsont is kiborította.
Jack NickolsonFaye DunawayfilmproducerRoman Polańskiproducer

Ma már elképzelhetetlen lenne a filmtörténet olyan klasszikusok nélkül, mint a Kínai negyed vagy a Maraton életre-halálra. Ezek mögött a filmek mögött a nagyhatalmú producer, Robert Evans állt, aki rendszeresen dolgozott együtt a háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholsonnal. Az „öreg Jack” azonban a kilencvenes években hátat fordított a férfinak, aki annyira túlzásba vitte a drogozást és a plasztikai műtéteket, hogy a kollégák szerint már leginkább egy macskára hasonlított.

Jack Nicholson
Jack Nicholson szerint Evens olyan volt, mint egy macska (Fotó: imdb.com)

Jack Nicholson kiakadt Robert Evans arcára

Evans a Kínai negyed forgatásán ismerkedett meg Nicholsonnal. A színész szerette, ha békén hagyják dolgozni, Evans azonban naponta órákig akadékoskodott minden apró részleten, kiborítva ezzel nemcsak a sztárt, hanem Roman Polanski rendezőt, és az amúgy is hisztérikus hírében álló Faye Dunaway-t.

A pletykák szerint Jack Nicholson egy alkalommal ezt mondta Roman Polanskinak a forgatáson:

Ez a film zseniális lenne, ha a macska nem ülne rajta.

A megjegyzés Evansnek szólt, aki már akkoriban is több ráncfelvarráson esett át, pedig alig múlt negyvenéves.

1974 ROBERT EVANS with ROMAN POLANSKI during the making of Chinatown.
Roman Polanskit is kikészítette Evans (Fotó: h32)

Gyilkossági ügybe keveredett Jack Nicholson producere

A film hatalmas siker lett, Evans Oscar-jelölést kapott a legjobb film kategóriában, és a hetvenes évek egyik legmeghatározóbb producere lett. A nyolcvanas évek azonban már kevésbé kedveztek neki. Súlyos kokainfüggővé vált, kibírhatatlan viselkedése miatt kiesett a stúdiórendszerből, és belekeveredett az 1983-as Cotton Club-gyilkosság ügyébe is, amelyben Roy Radin producert ölték meg. Evans több szálon is érintett volt az esetben, de végül soha nem ítélték el.

June 22, 2004; Westwood, California, USA; Producer ROBERT EVANS, Actor JAMES FRANCO & FRIEND at the 'Spider-Man 2' Los Angeles Premiere held at Mann Village & Bruin Theatres. Mandatory Credit: Photo by Lisa O'Connor/ZUMA Press. (©) Copyright 2004 by Lisa O'Connor
Evans (balra) teljesen eltorzult a plasztikától (Fotó: Lisa O'Connor / Zuma)

A kilencvenes években Jack Nicholson filmjében tért vissza

Hosszú évek után Jack Nicholson kérte fel Evanst a Cinikus hekus (a Kínai negyed kvázi folytatása) producerének. A pletykák szerint egy rövid színészi szerepet is kapott volna, ám Nicholson ezt megakadályozta, amikor látta, hogy az akkor hatvanéves Evans a plasztikai műtétek miatt szinte felismerhetetlenné vált. Az arca mozdulatlan volt, a hangja rekedt, a tekintete furcsán feszült – ekkor születtek meg a hírhedt „macskás” megjegyzések.

December 2, 2005 - Beverly Hills, CA. Producer Robert Evans and wife Victoria. The Variety Centennial Gala at the Historic Beverly Hills Post Office. Photo©Dan Steinberg/BEImages
Élete végéig vállalta Evans, hogy önmaga torz paródiája lett (Fotó: Photo©Dan Steinberg/BEImages)

Evans azonban élete utolsó évtizedeiben már frappánsan és öniróniával vállalta az átalakulását. Amikor egyszer megkérdezték Jack Nicholsont, sajnálja-e, ami Evanst ért, a színész csak ennyit felelt:

Nem. Ő megkapta, amit akart: örökké nézni fogják.

Robert Evans 2019-ben, 89 éves korában hunyt el.

 

 

