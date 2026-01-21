Macskaemberré operáltatta magát a legendás hollywoodi producer

Ma már elképzelhetetlen lenne a filmtörténet olyan klasszikusok nélkül, mint a Kínai negyed vagy a Maraton életre-halálra. Ezek mögött a filmek mögött a nagyhatalmú producer, Robert Evans állt, aki rendszeresen dolgozott együtt a háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholsonnal. Az „öreg Jack” azonban a kilencvenes években hátat fordított a férfinak, aki annyira túlzásba vitte a drogozást és a plasztikai műtéteket, hogy a kollégák szerint már leginkább egy macskára hasonlított.

Jack Nicholson szerint Evens olyan volt, mint egy macska (Fotó: imdb.com)

Jack Nicholson kiakadt Robert Evans arcára

Evans a Kínai negyed forgatásán ismerkedett meg Nicholsonnal. A színész szerette, ha békén hagyják dolgozni, Evans azonban naponta órákig akadékoskodott minden apró részleten, kiborítva ezzel nemcsak a sztárt, hanem Roman Polanski rendezőt, és az amúgy is hisztérikus hírében álló Faye Dunaway-t.

A pletykák szerint Jack Nicholson egy alkalommal ezt mondta Roman Polanskinak a forgatáson:

Ez a film zseniális lenne, ha a macska nem ülne rajta.

A megjegyzés Evansnek szólt, aki már akkoriban is több ráncfelvarráson esett át, pedig alig múlt negyvenéves.

Roman Polanskit is kikészítette Evans (Fotó: h32)

Gyilkossági ügybe keveredett Jack Nicholson producere

A film hatalmas siker lett, Evans Oscar-jelölést kapott a legjobb film kategóriában, és a hetvenes évek egyik legmeghatározóbb producere lett. A nyolcvanas évek azonban már kevésbé kedveztek neki. Súlyos kokainfüggővé vált, kibírhatatlan viselkedése miatt kiesett a stúdiórendszerből, és belekeveredett az 1983-as Cotton Club-gyilkosság ügyébe is, amelyben Roy Radin producert ölték meg. Evans több szálon is érintett volt az esetben, de végül soha nem ítélték el.

Evans (balra) teljesen eltorzult a plasztikától (Fotó: Lisa O'Connor / Zuma)

A kilencvenes években Jack Nicholson filmjében tért vissza

Hosszú évek után Jack Nicholson kérte fel Evanst a Cinikus hekus (a Kínai negyed kvázi folytatása) producerének. A pletykák szerint egy rövid színészi szerepet is kapott volna, ám Nicholson ezt megakadályozta, amikor látta, hogy az akkor hatvanéves Evans a plasztikai műtétek miatt szinte felismerhetetlenné vált. Az arca mozdulatlan volt, a hangja rekedt, a tekintete furcsán feszült – ekkor születtek meg a hírhedt „macskás” megjegyzések.