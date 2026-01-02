Hírlevél
Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ez az ital segíthet a rák és az infarktus ellen, és még az öregedést is lassíthatja

Oscar-esélyesek és új kalandok a Trónok harca világában: 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki januárban

Igazán erős felhozatallal indul 2026 a mozikban és a streamingen. Mutatjuk a legígéretesebb januári premiereket.
Csendes barátfilmpremierJanuár 1.Sárkányok háza (sorozat)Trónok harca

Az európai mozi ünnepelt remekműve érkezik, megismerhetjük a Hamlet Oscar-esélyes eredettörténetét, magyar és koreai rendezőlegenda is új filmmel jelentkezik, és Westerosra is visszatérhetünk egy friss széria révén. Összegyűjtöttük a legígéretesebb januári premiereket.

januári premier
A Csendes barát az egyik legjobban várt januári premier Fotó: NFI

5 legjobban várt januári premier 2026-ban

Érzelmi érték (Sentimental Value)

Hazai mozis bemutató: 01.01.

Az év legelső napján rögtön megérkezik az év legjobb filmje? Szerintünk igen, ugyanis volt szerencsénk már premier előtt látni az év legmegrázóbb alkotását. Az Érzelmi értéket sok országban már 2025-ben bemutatták, és az év végi toplistákon mindenhol előkelő helyen szerepelt, sőt a következő Oscar-díj esélyesei között is egyre gyakrabban emlegetik. A norvég Joachim Trier már az előző rendezésével (A világ legrosszabb embere) is meghódította a mozinézők szívét világszerte, új filmjében pedig ismét a csodás Renate Reinsve a múzsája. Hozzá csatlakozik a skandináv színészlegenda Stellan Skarsgård és a hollywoodi filmsztár Elle Fanning egy drámai családtörténet kedvéért. 

