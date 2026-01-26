Beállva, hallucinálva forgatta sikerfilmjét Jennifer Lawrence: teljesen kiborított a kolléganőjét

Kellemetlen pillanatot idézett fel a karrierjéből a 35 éves világsztár. Jennifer Lawrence Az éhezők viadala forgatásán ugyanis teljesen beállva, hallucinálva jelent meg. A színésznő állítása szerint véletlen gyógyszercsere történt, amivel sikeresen kiborította a kolléganőjét a díszletben.

Jennifer Lawrence beállt a forgatáson (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Jennifer Lawrence filmje bedrogozva készült

Az esetet ráadásul Leonardo DiCaprióval osztotta meg a Variety, Actors on Actors cikksorozatában. Az éhezők viadala utolsó, duplarészes fináléjának a forgatásán történt az eset, amikor a színésznőnek a súlyos drogfüggő, néhai Phillip Seymour Hoffmannal kellett felvennie egy táncos jelenetet jelenetet. Lawrence a maratoni, majdnem egy éves forgatás nehezen viselte, ezért számos vényköteles gyógyszert szedett, többek között az Ambien nevű erős, altató-nyugatót hatású készítményt, aminek nem várt mellékhatásai voltak a 12 órás forgatási napon.

Elizabeth Banks kiborult a forgatáson JLaw-ra (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM / NORTHFOTO)

Egyszer reggel bevettem egy Ambien tablettát, azt gondolva, hogy valami más. … Hallucináltam. Elizabeth Banks pedig nagyon ideges lett rám

- mesélte Lawrence megemlítve az Effie-t alakító Elizabeth Bankst, aki szintén szerepelt a jelenetben, azonban JLaw állapota (és mint utólag kiderült Seymour függősége miatt is, aki a forgatás alatt halt meg) miatt sokszor le kellett állni, mert képtelen volt memorizálni és elmondani a szövegét. A 250 millió dolláros produkció azonban nem engedhetett meg több csúszást, így is Phillip Seymour Hoffman halála miatt kisebb átalakításokat kellett eszközölni, ugyanis a színésznek még lett volna pár jelenete, mielőtt 47 éves korában túladagolta magát.

Phillip Seymour Hoffman a forgatáson halt meg túladagolásban (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM / NORTHFOTO)

Lawrence állítása szerint véletlen balesetről volt szó, ugyanis két gyógyszert összekevert és az okozta a galibát. Természetesen Banksszel később megbeszélték az esetet és szent lett a béke, a sztár azóta meg kétszer is megnézi, mit vesz be.