Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Fontos

Itt van Orbán Viktor válasza a Zelenszkij-rezsim aljas és példátlan támadására

Jennifer Lawrence

Beállva, hallucinálva forgatta sikerfilmjét Jennifer Lawrence: teljesen kiborított a kolléganőjét

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 35 éves színésznő pályája elején a folyamatos forgatások miatt sokszor kimerült, ilyenkor pedig különböző gyógyszerek segítségét vette igénybe. Jennifer Lawrence Az éhezők viadala forgatásán azonban kissé túllőtt a célon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jennifer LawrenceAz éhezők viadalaRobert Pattinson

Kellemetlen pillanatot idézett fel a karrierjéből a 35 éves világsztár. Jennifer Lawrence Az éhezők viadala forgatásán ugyanis teljesen beállva, hallucinálva jelent meg. A színésznő állítása szerint véletlen gyógyszercsere történt, amivel sikeresen kiborította a kolléganőjét a díszletben. 

Jennifer Lawrence, arriving at the 83rd Golden Globes Ceremony, The Beverley Hilton Hotel. Credit: Doug Peters/EMPICS
Jennifer Lawrence beállt a forgatáson (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Jennifer Lawrence filmje bedrogozva készült

Az esetet ráadásul Leonardo DiCaprióval osztotta meg a Variety, Actors on Actors cikksorozatában. Az éhezők viadala utolsó, duplarészes fináléjának a forgatásán történt az eset, amikor a színésznőnek a súlyos drogfüggő, néhai Phillip Seymour Hoffmannal kellett felvennie egy táncos jelenetet jelenetet. Lawrence a maratoni, majdnem egy éves forgatás nehezen viselte, ezért számos vényköteles gyógyszert szedett, többek között az Ambien nevű erős, altató-nyugatót hatású készítményt, aminek nem várt mellékhatásai voltak a 12 órás forgatási napon. 

24 July 2015 - Los Angeles - USA **** STRICTLY NOT AVAILABLE FOR USA *** First full trailer for Hunger Games: Mockingjay Part 2 features Phillip Seymour Hoffman's final performance. The tragic actor filmed scenes for the new film not long before he died following a drug overdose last year. Hoffman is seen very briefly, standing with his face to the camera and tears brimming in his eyes during the teaser for The Hunger Games: Mockingjay Part 2. His role as Plutarch Heavensbee in the successful big-screen adaptations of Suzanne Collins' books was one of his final roles before his death. The full two minute 35 second trailer follow Katniss Everdeen, played by Jennifer Lawrence and the rebels as fight against President Snow and the Capitol. Several new characters are revealed in the trailer including Tigris, Commander Paylor and the mutant lizard mutts. The movie is set to open on November 19 2015. XPOSURE PHOTOS DOES NOT CLAIM ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE ATTACHED MATERIAL. ANY DOWNLOADING FEES CHARGED BY XPOSURE ARE FOR XPOSURE'S SERVICES ONLY, AND DO NOT, NOR ARE THEY INTENDED TO, CONVEY TO THE USER ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE MATERIAL. BY PUBLISHING THIS MATERIAL , THE USER EXPRESSLY AGREES TO INDEMNIFY AND TO HOLD XPOSURE HARMLESS FROM ANY CLAIMS, DEMANDS, OR CAUSES OF ACTION ARISING OUT OF OR CONNECTED IN ANY WAY WITH USER'S PUBLICATION OF THE MATERIAL. BYLINE MUST READ : Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM PLEASE CREDIT AS PER BYLINE *UK CLIENTS MUST CALL PRIOR TO TV OR ONLINE USAGE PLEASE TELEPHONE 44 208 344 2007
Elizabeth Banks kiborult a forgatáson JLaw-ra (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM / NORTHFOTO)

Egyszer reggel bevettem egy Ambien tablettát, azt gondolva, hogy valami más. … Hallucináltam. Elizabeth Banks pedig nagyon ideges lett rám

- mesélte Lawrence megemlítve az Effie-t alakító Elizabeth Bankst, aki szintén szerepelt a jelenetben, azonban JLaw állapota (és mint utólag kiderült Seymour függősége miatt is, aki a forgatás alatt halt meg) miatt sokszor le kellett állni, mert képtelen volt memorizálni és elmondani a szövegét. A 250 millió dolláros produkció azonban nem engedhetett meg több csúszást, így is Phillip Seymour Hoffman halála miatt kisebb átalakításokat kellett eszközölni, ugyanis a színésznek még lett volna pár jelenete, mielőtt 47 éves korában túladagolta magát. 

24 July 2015 - Los Angeles - USA **** STRICTLY NOT AVAILABLE FOR USA *** First full trailer for Hunger Games: Mockingjay Part 2 features Phillip Seymour Hoffman's final performance. The tragic actor filmed scenes for the new film not long before he died following a drug overdose last year. Hoffman is seen very briefly, standing with his face to the camera and tears brimming in his eyes during the teaser for The Hunger Games: Mockingjay Part 2. His role as Plutarch Heavensbee in the successful big-screen adaptations of Suzanne Collins' books was one of his final roles before his death. The full two minute 35 second trailer follow Katniss Everdeen, played by Jennifer Lawrence and the rebels as fight against President Snow and the Capitol. Several new characters are revealed in the trailer including Tigris, Commander Paylor and the mutant lizard mutts. The movie is set to open on November 19 2015. XPOSURE PHOTOS DOES NOT CLAIM ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE ATTACHED MATERIAL. ANY DOWNLOADING FEES CHARGED BY XPOSURE ARE FOR XPOSURE'S SERVICES ONLY, AND DO NOT, NOR ARE THEY INTENDED TO, CONVEY TO THE USER ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE MATERIAL. BY PUBLISHING THIS MATERIAL , THE USER EXPRESSLY AGREES TO INDEMNIFY AND TO HOLD XPOSURE HARMLESS FROM ANY CLAIMS, DEMANDS, OR CAUSES OF ACTION ARISING OUT OF OR CONNECTED IN ANY WAY WITH USER'S PUBLICATION OF THE MATERIAL. BYLINE MUST READ : Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM PLEASE CREDIT AS PER BYLINE *UK CLIENTS MUST CALL PRIOR TO TV OR ONLINE USAGE PLEASE TELEPHONE 44 208 344 2007
 Phillip Seymour Hoffman a forgatáson halt meg túladagolásban (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM / NORTHFOTO)

Lawrence állítása szerint véletlen balesetről volt szó, ugyanis két gyógyszert összekevert és az okozta a galibát. Természetesen Banksszel később megbeszélték az esetet és szent lett a béke, a sztár azóta meg kétszer is megnézi, mit vesz be. 

Jennifer Lawrence a Dögölj meg kedvesem című pszichothrillerben látható január 15-től a magyar mozikban Robert Pattinson és az Oscar-díjas Sissy Spacek oldalán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!