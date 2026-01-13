Kitálalt Jennifer Lawrence: jobban szeret ismeretlenekkel szexelni a filmjeiben

A Jennifer Lawrence-filmekre jellemző a bátorság. A Golden Globe-díjas színésznő megfelelő szakmai alázattal illeszkedik a rendező elképzeléseihez, akár vadulásról, akár szexjelenetről van szó... akár mindkettőről egyszerre.

A Dögölj meg szerelmem Jennifer Lawrence egyik legbevállalósabb filmje (Fotó: Mubi)

Jennifer Lawrence nem ismerte Robert Pattinsont az ágyjelenetük előtt

A Dögölj meg szerelmem a tavalyi év egyik legszórakoztatóbb horror-vígjátéka, melyben Jennifer Lawrence ismét egy önmagából kifordult, igazi őrült nőt játszik. Teszi ezt a Twilight-filmek sztárjával, Robert Pattinsonnal, ez az első közös filmjük. A röpke ismeretség azonban csak megkönnyítette a közös munkát, ugyanis ahogy az a színésznő legutóbbi rádiós interjújából is kiderül, akad, amit sokkal könnyebb úgy csinálni, hogy nem kötik baráti szálak a másikhoz. Ilyen például a kifejezetten vadállatiasra sikerült szexjelenet a filmben.

Tényleg sokkal könnyebb így, mert Rob és én egyszerűen nem ismerjük egymást. Mondhatni, hogy sokkal jobb így. Most ez olyan, mintha az Éhezők viadalában Josh Hutchersonnal kellene csókolóznom és hát érted... sokkal furcsább ez, te is tudod, egy ismeretlennel sokkal könnyebb.

A Dögölj meg szerelmem több szempontból is kihívás volt a kihívóan öltözködő színésznő számára. A híres ötéves visszavonulása óta ritkábban vállal szerepet filmekben, és bár még mindig húzónévnek számít a szakmában, már nincs meg benne az a lendület, ami a Napos oldal, az Amerikai botrány és az X-Men-filmek idején volt. Ez a film viszont megigényelte a dinamikus, erőteljes játékot, amit a rendező, Lynne Ramsay el is várt a színésznőtől.

Olyannyira, hogy az érzékletes mozgáskultúra kialakításáért rávette, hogy interpretatív táncleckét vegyen — az a táncstílus, amely mozgással kíván információt átadni, beékelve a történetszálba. Ezt követően pedig jött az igazi kemény dió: Jennifer Lawrence újonnan szerzett tudását megszerezve tigrist kellett imitálnia és vadállatias szexjelenetet kellett felvennie Robert Pattinsonnal. A szakmai kihívások bizonyára megizzasztották a színésznőt, de ma már csak nevet rajta.

Három héttel a forgatások előtt érkeztünk meg Calgarybe. Rob és én is könnyen zavarba jövünk és ez az egész szitu gyilkos volt. Főleg, hogy nem vagyok egy jó táncos és Rob egyenesen szörnyű táncos. Abszolút kínos volt az egész felvétel. Amikor eljött az idő, a rendező azt mondta: „Na jól van, vetkőzzetek” — és mi ott állunk, hogy legalább nem kell tovább táncolnunk

— mesélte nevetve a színésznő. Filmben nyújtott alakítását a Golden Globe 2026-os eseményén is díjra jelölték, de végül nem sikerült megszereznie. A legjobb női főszereplő díját Jessie Buckley szerezte meg a Hamnet című filmjéért.