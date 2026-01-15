„Bejelentkezett az alkotócsapat” – jön a Hunyadi-sorozat folytatása! Interjú Káel Csabával

Névadóval egybekötött évnyitót tartott a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán. A tavaly januárban megnyitott stúdiókomplexum bővítése és korszerűsítése rekord volumenű állami beruházásként valósult meg. A filmgyártó bázis teljes kapacitása le volt foglalva az elmúlt év során, ezért csak most kerülhetett sor a névadóra. A négy új világszínvonalú műterem ezentúl Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viseli, míg a középkori várdíszletet egykori megálmodójáról és megvalósítójáról, Banovich Tamás díszlettervező-rendezőről nevezték el. Az aktualitásokról Káel Csaba filmügyi kormánybiztossal beszélgettünk.

Káel Csaba leleplezte a névadókat (Fotó: Szatlo Gabor)

Káel Csaba tiszteleg a legendák előtt

– Az új stúdiók két magyar származású hollywoodi legendáról lettek elnevezve. William Fox, a tokaji borvidék szülöttje az egyik, aki ugyan egészen kiskorában ment el Magyarországról, de megtestesíti a magyar géniuszt a filmgyártás világtörténetében. Ez jól cseng, amikor nemzetközi produkciók keresnek nálunk stúdiót. A másikat Adolph Zukorról – Hollywood alapítónak is emléket állítunk. A másik kettő műterem pedig két nemzetközileg is nagyon magasan jegyzett zseniális magyar filmrendezőről lett elnevezve, Radványi Géza az egyik névadó, a másik pedig Makk Károly. Régi adósságunk, hogy a több évtizede használt középkori várdíszletet is elneveztük – itt forgott legutóbb a Hunyadi nándorfehérvári csatajelenete is –, a kültéri díszletegyüttes egykori megálmodójának Banovich Tamásnak állítva emléket – kezdte az Origonak adott interjúját Káel Csaba, aki a továbbiakban a magyar filmgyártás 2025-ös sikereire, a hazánkba érkező világsztárokra és a Hunyadi sorozat folytatására is kitért.

Az elmúlt években megdöbbentően sok világsztár érkezett Magyarországra, igazi hollywoodi szuperprodukciókat forgatni. Mi az oka ennek?

– Jelenleg nálunk működik az európai kontinens legkeresettebb filmgyártó bázisa. Ez 2004 óta folyamatosan fejlődik, de mióta az NFI erre jobban koncentrál megugrott a produkciók száma és volumene is. Nagyon nagy szerepet játszik ebben az adóvisszatérítés, de nem kizárólag anyagi szempontok hozzák ide a külföldi produkciókat. Magyarországon minden megtalálható, amire a filmeseknek szüksége van és szinte bármit le lehet forgatni. Rengeteg személyes visszajelzés érkezik a világsztároktól. Russel Crowe-tól kezdve Angelina Jolie-n át mindenki agyba főbe dicséri Magyarországot. Ennél jobb reklám nincs.