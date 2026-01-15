„Bejelentkezett az alkotócsapat” – jön a Hunyadi-sorozat folytatása! Interjú Káel Csabával

Névadóval egybekötött évnyitót tartott a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán. A tavaly januárban megnyitott stúdiókomplexum bővítése és korszerűsítése rekord volumenű állami beruházásként valósult meg. A filmgyártó bázis teljes kapacitása le volt foglalva az elmúlt év során, ezért csak most kerülhetett sor a névadóra. A négy új világszínvonalú műterem ezentúl Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viseli, míg a középkori várdíszletet egykori megálmodójáról és megvalósítójáról, Banovich Tamás díszlettervező-rendezőről nevezték el. Az aktualitásokról Káel Csaba filmügyi kormánybiztossal beszélgettünk.
Káel Csaba tiszteleg a legendák előtt
– Az új stúdiók két magyar származású hollywoodi legendáról lettek elnevezve. William Fox, a tokaji borvidék szülöttje az egyik, aki ugyan egészen kiskorában ment el Magyarországról, de megtestesíti a magyar géniuszt a filmgyártás világtörténetében. Ez jól cseng, amikor nemzetközi produkciók keresnek nálunk stúdiót. A másikat Adolph Zukorról – Hollywood alapítónak is emléket állítunk. A másik kettő műterem pedig két nemzetközileg is nagyon magasan jegyzett zseniális magyar filmrendezőről lett elnevezve, Radványi Géza az egyik névadó, a másik pedig Makk Károly. Régi adósságunk, hogy a több évtizede használt középkori várdíszletet is elneveztük – itt forgott legutóbb a Hunyadi nándorfehérvári csatajelenete is –, a kültéri díszletegyüttes egykori megálmodójának Banovich Tamásnak állítva emléket – kezdte az Origonak adott interjúját Káel Csaba, aki a továbbiakban a magyar filmgyártás 2025-ös sikereire, a hazánkba érkező világsztárokra és a Hunyadi sorozat folytatására is kitért.
Az elmúlt években megdöbbentően sok világsztár érkezett Magyarországra, igazi hollywoodi szuperprodukciókat forgatni. Mi az oka ennek?
– Jelenleg nálunk működik az európai kontinens legkeresettebb filmgyártó bázisa. Ez 2004 óta folyamatosan fejlődik, de mióta az NFI erre jobban koncentrál megugrott a produkciók száma és volumene is. Nagyon nagy szerepet játszik ebben az adóvisszatérítés, de nem kizárólag anyagi szempontok hozzák ide a külföldi produkciókat. Magyarországon minden megtalálható, amire a filmeseknek szüksége van és szinte bármit le lehet forgatni. Rengeteg személyes visszajelzés érkezik a világsztároktól. Russel Crowe-tól kezdve Angelina Jolie-n át mindenki agyba főbe dicséri Magyarországot. Ennél jobb reklám nincs.
Mit emelnek ki az önnel folytatott személyes beszélgetésekben?
– El vannak ájulva Magyarországtól, Budapesttől, az itt lehetésges életviteltől, a kulturális kínálattól. Óriási könnyebbség nekik, hogy nem kezdik őket zaklatni a rajongók, ha felismerik, nyugodtan látogathatják az éttermeket, bármikor bemehetnek civilként egy fagyizóba. Nagyon közel vannak a stúdiók, gyakorlatilag 20-30 perc alatt bármelyikhez elérhetnek a város közepéről. Ez Los Angelesben vagy Londonban elképzelhetetlen. Mindezek mellett nagyon imádják a magyar szakembereket, profizmusukat, kedvességüket, óriási tisztelet van bennük feléjük.
2025 a magyar filmipar valaha volt egyik legsikeresebb éve volt. Mi lehetett az, ami miatt ekkorát durrant a hazai filmezés ebben az évben?
– A magyar film nézettsége 2025-ben az egekbe tört. Ezért elég sokat tettünk, már amit támogatóként megtehettünk. Direktben ezt nem tudjuk befolyásolni, ez a producerek és a forgalmazók asztala. Ugyanakkor a magyar film népszerűsítéséért rengeteget tesz az NFI. Különböző eseményeket szervezünk, ma már szinte minden korosztálynak specifikusan. Ilyen például a Magyar Film Napja, amikor mozikban, tévékben, streamingen is kiemelt a hazai filmkínálat. Újra gondoltuk a magyar film „nagy” éves eseményét, amit MOZ.GO néven rendezünk meg nyáron. Hatalmasat nőtt az elmúlt években a Budapesti Klasszikus Film Maraton is, amit most már Európa három legjelentősebb felújított film fesztiválja közt tartanak számon, évről évre világsztárok érkeznek az eseményre. A Filmintézet létrejötte előtt nem volt ilyen erős a filmek marketing és promóciós támogatása. Most külön lehet pályázni a gyártási időszak alatti promóciós anyagok elkészítéséhez is, és maguk a forgalmazók is kapnak támogatást, hogy minél több eszközüket és erőforrásukat fordíthassák a magyar filmekre. Ez nagyon fontos dolog! A legtöbb felületen és helyszínen elérhetővé kell tenni a magyar filmeket, ezért hoztuk létre a Filmiot, Európa első nemzeti streaming platformját, ahol már 1200 magyar film érhető el. Ez a mi válaszunk arra, hogy egyre többen néznek online filmeket.
2025-ben több olyan alkotás is volt, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Itt van például a Hogyan tudnék élni nélküled? ami minden rekordot megdöntött. Amikor felmerült az ötlet, hogy csinálni kéne egy Demjén Ferenc-musicalt, akkor egyszerűen bólint rá az ember döntéshozóként? Lehetett előre garantálni a sikert?
– Ha lehetne garantálni a sikert, akkor könnyű dolgunk lenne. Ennél bonyolultabb egy film elbírálásának a szempontrendszere. Mi a filmprojekteket egy nagy egységben vizsgáljuk. Piaci és művészi szempontokra egyaránt figyelnünk kell. Próbálunk abban segíteni, hogy minél jobb legyen a kiindulási pont, a forgatókönyv. Jelenleg Magyarországon még mindig az a probléma, hogy nincsen elég jó forgatókönyv, hiába hiszi azt mindenki, hogy az övé zseniális. Emellett kevés olyan producer van, aki projektként tekint egy film létrehozására. Tehát nem csak az állami támogatás elköltésén, a film elkészítésén dolgozik, hanem azon is, hogyan juttatja el a közönséghez. Amikor a Hogyan tudnék élni nélküled? tervével megjelentek az alkotók, akkor Kirády Attila olyat rakott le az asztalra, ami minden kritériumnak megfelelt. Végig volt elemezve, hogy miért pont a Demjén-slágerek, miért pont ez a történet, melyik generációt mivel szólítja meg, kik lesznek ebben a partnerek. Ez egy nagyon átgondolt és eredeti projekt volt. A hab a tortán pedig Demjén Ferenc maga!
Magyarországon a Hunyadi sorozat nagyon hosszú idő után megadta azt az élményt, hogy az emberek hétről-hétre vártak valamit, amit együtt nézhettek. Az eredmény elsöprő siker volt Magyarországon, ez nem is kérdés. Nemzetközileg milyen megítélése volt?
– A szakmai elismerést mi sem mutatja jobban, minthogy a nagy cannes-i televíziós eseményen, a MIPCOM-on volt a sorozat világpremierje, egy vörösszőnyeges vetítésen, amiről minden producer és rendező álmodik. Ez egy óriási szakmai elismerés, ilyenben még nem részesült magyar sorozat. Ez el is helyezte a világtérképen a produkciót. Az pedig, hogy egy fiatal magyar színészgeneráció berobbant a köztudatba, lenyűgöző. Nagy előrelépés az is, hogy annyira népszerű lett végre egy magyar sorozat, hogy ennek az évvégi Google keresés összesítésben is nyoma volt. Azt se feledjük, hogy ez a sorozat világszerte megismerteti hősünket – számos országban, Európa szerte és Kanadában is eljut a nézőkhöz ez a történet.
Megremeg az ember keze, amikor vezetőként belevág egy olyan projektbe, mint a Hunyadi, ami köztudottan óriási összegbe kerül?
– Fontos, hogy bízzunk abban, amit létre akarunk hozni. Emellett természetesen bármilyen baki közbe jöhet, akár egy rossz forgalmazási időpont is tönkre tud tenni egy jó filmet, vannak erre példák. Az anyagi felelősség itt valóban óriási volt, de a produkció és a nemzetközi partnerek is iszonyatosan eltökéltek voltak. Már az elején láttuk, hogy mindent meg fognak tenni a sikerért és ez minket is inspirált. A Filmintézet szakemberei is nagyon sokat hozzátettek a saját területeiken, ezt itt is szeretném megköszönni nekik. Ez volt az első ilyen volumenű támogatott produkciónk. Úgy tudom, hogy mindenkinek az a véleménye, hogy megérte.
Folytatást kaphat tehát a Hunyadi sorozat?
– A Mátyás király életét és korszakát feldolgozó tervvel már bejelentkezett az alkotócsapat. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ugyanazoknak a dolgoknak teljesülniük kell, mint az első évad esetében. Eredetiséggel, profizmussal, terjesztési potenciállal, külföldi partnerekkel kell bírnia. Az alkotók részéről mindenképpen a folytatás a terv, és én ennek személy szerint nagyon örülök – zárta a beszélgetést Káel Csaba.